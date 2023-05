Teatrul „Gong” joacă pe scena Naționalului din Maribor (Slovenia)

„Dovedește. O poveste virală ne privește. E despre noi, despre azi, în plină pandemie, cu frici, speranțe dar e și despre ideile nefondate ce duc la o criză colectivă a suspiciunii date de dificultatea de înțelegere a unei situații care ne depășește. De aici se trage paranoia, teoria conspirației și delirul produs de fluxul dens de fake news care ne bântuie la tot pasul. Mi-am dorit să aduc în discuție prin acest spectacol pentru publicul tânăr pericolul lipsei de discernământ, riscul căderii în gândiri complotiste și daunele unor fapte abuzive cum ar fi judecata unor persoane nevinovate spre a găsi un țap ispășitor.”, a declarant Eugen Jebeleanu, în timpul repetițiilor de la Sibiu.

Festivalul de la Maribor reunește în acest an producții dedicate publicului tânăr și adult, dar și ateliere, conferințe, precum și activități studențești, reunind artiști, jurnaliști și programatori din Europa. Aceasta este prima participare a Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu în cadrul festivalului. De-a lungul istoriei, festivalul a devenit cel mai important eveniment de teatru sloven, fiind recunoscut ca un promotor al creativității teatrale. Ediția din acest an are loc în perioada 7 mai – 18 iunie, cu sprijinul Municipalității din Maribor și al Guvernului Republicii Slovene.

Montat într-un decor glacial, spectacolul de la Sibiu creează un imaginar fabulos prin dune de zăpadă sculptate în 20 de metri cubi de burete acoperit cu 50 de kilograme de zăpadă artificială cu fulgi antialergici, antistatici și ignifugi. Efectul este amplificat prin montarea a două cuburi de gheață cu o greutate de 120 de kilograme, fiecare. Cuburile sunt produse din apă rezultată în procesul de osmoză inversă și sunt identice cu cele folosite la competițiile internaționale de sculptură în gheață, fiind lipsite de imperfecțiuni atât la exterior, cât și la interior. „Dovedește-o”, textul scris de Lucie Vérot (Franța), nici nu-i judecă, nici nu-i demonizează pe cei doi tineri adolescenți. Piesa a fost scrisă în urma unei rezidențe de creație în care autoarea a stat de vorbă cu liceenii. Textul pune accent pe un fenomen social care a dobândit în ultima vreme o miză educațională puternică. Din distribuția spectacolului fac parte actorii Eliza Păuna și Paul Bondane, alături de adolescenții Dominik Stühler, Cezara Borger, Bogdan Popa, Ana Rusu, Anita Páskuy, Sonia Rotar, Patrick Vasu și Casian Stancu. Scenografia spectacolului poartă semnătura Irinei Moscu, iar universul sonor și video este realizat de Ovidiu Zimcea. Spectacolul are o durată de aproximativ 60 de minute și este recomandat celor cu vârsta peste 10 ani.

**

DOVEDEȘTE. O POVESTE VIRALĂ

de Lucie Vérot; Regia: Eugen Jebeleanu; Scenografia: Irina Moscu; Muzica și video: Ovidiu Zimcea; Traducerea: Diana Nechit; În distribuție: Eliza Păuna, Paul Bondane, Dominik Stühler, Cezara Borger, Bogdan Popa, Ana Rusu, Anita Páskuy, Sonia Rotar, Patrick Vasu, Casian Stancu.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu este o instituție publică de spectacole ce își desfășoară activitatea sub autoritatea Consiliului Local Sibiu și a Primăriei Municipiului Sibiu.