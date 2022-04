„Tranzacții” – un performance work in progress Teatrelli care îți propune o întâlnire  unu la unu cu un actor și o poveste

Biletele sunt puse în vânzare în rețeaua Eventbook, iar prețul unui bilet este de 43,81 lei.

„Tranzacții”, noul performance work in progress creart/Teatrelli, în regia lui Krisztián Kiliti și dramaturgia Ioanei Hogma, îi are în distribuție pe actorii Ela Ionescu, Alex Mirea, Denisa Nicolae, Maria Teișanu și Cecília Trabalka. Producția este o experiență teatrală cu totul specială ca format: este structurată într-o serie de 5 performance-uri/lecturi performative de tip unu la unu (câte 1 spectator și 1 performer), fiecare reprezentație având o durată de aproximativ 25 de minute. În momentul achiziționării biletului, spectatorul nu își alege locul în sala de teatru, ci o poveste și o experiența teatrală unică, având în vedere că va fi singurul spectator la reprezentația respectivă. Cele cinci performance-uri sunt inspirate din interviuri și discuţii cu profesionişti din domenii ca sănătatea mentală, munca sexuală, masajul, sportul şi muzica. Ceea ce propune „Tranzacții” spectatorului este un blind date cu una dintre aceste poveşti, urmând să i se dezvăluie pe parcurs domeniul din care face parte. Dincolo de lentila specifică a meseriei, are loc o întâlnire între doi oameni. Demersul spectacolului lansează întrebări despre ce altceva se găsește, de fapt, în spatele unei tranzacţii atunci când plătim pentru un serviciu, dincolo de produsul concret şi suma plătită.

Noua producție work in progress creart/Teatrelli face parte dintr-o serie de cinci proiecte concepute în luna octombrie 2021, în cadrul atelierului inițiat de Festivalul Internațional dedicat Tinerilor Regizori – Theatre Networking Talents (TNT), organizat de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și coordonat de regizorul Bobi Pricop, în parteneriat cu programul New Stages Southeast al Goethe-Institut.

Programul complet al celor 5 performance-uri 1:1, în zilele de 9 și 10 aprilie:

16.00 – 16.25 / 16.30 – 16.55:

Titlu performance: Yumi-Oh/ O poveste despre dragoni

Performer: Ela Ionescu

17.00 – 17.25 / 17.30 – 17:55:

Titlu performance: Yahel/ O poveste despre electricitate

Performer: Maria Teișanu

18.00 – 18.25 / 18.30 – 18.55:

Titlu performance: Yorgos/ O poveste despre măslini

Performer: Alex Mirea

19.00 – 19.25 / 19.30 – 19.55:

Titlu performance: Aurora/ O poveste despre cosmos

Performer: Denisa Nicolae

20.00 – 20.25 / 20.30 – 21.00:

Titlu performance: Traila/ A story about a bridge (performance în limba engleză)

Performer: Cecília Trabalka

Distribuția „Tranzacții” a fost selectată în urma unui casting la care s-au înscris peste 70 de actrițe și actori. Spectacolul este nerecomandat persoanelor sub 16 ani.

Biletele pot fi achiziționate prin rețeaua Eventbook, iar prețul unui bilet este de 40 de lei.

Detalii despre conceptul și experiența „Tranzacții”

„Ce se află dincolo de un schimb material între două persoane? Ce se întâmplă atunci când cineva se află singur, într-o cameră, cu un străin care îi oferă un anumit tip de serviciu? Este vorba doar despre bani sau mai există și altceva? Prin intermediul celor cinci performance-uri/instalații performative, ne propunem să examinăm așa-numitele tranzacții emoționale care se petrec între doi oameni. Vindem povești, însă nu doar atât, este vorba despre un schimb neobișnuit de experiențe, amintiri, vise și nevoi.”, explică Krisztián Kiliti, regizorul performance-ului.

„În această fază pe care o prezentăm la Teatrelli, intenţia este de a explora ce se întâmplă dacă împrumutăm o dinamică prezentă în anumite servicii la care apelăm de-a lungul vieţii şi o reformulăm cu instrumente specifice artelor performative. La nivel textual am urmărit similarităţile dintre relaţiile performer - spectator şi lucrător/furnizor - client, zonele de intersecţie şi suprapunere, care pot genera un spaţiu de manifestare a unor tranzacţii emoţionale, sociale, politice care nu mai păstrează neapărat graniţele specifice schimbului propriu-zis.”, povestește Ioana Hogman, dramaturgul performance-ului.

„Colaborarea dintre Theater Networking Talents (TNT) și New Stages South-East a apărut după doi ani în care contextul epidemiologic a făcut imposibilă organizarea festivalului cu spectatori în sală. Dar mi s-a părut important să găsim formule alternative, pentru ca absolvenții de regie și tinerii dramaturgi să se întâlnească, online și offline și să își prezinte proiectele managerilor de teatre. Așa că în urma unui open call, s-au alcătuit cinci echipe de artiști mentorate de Theodor Cristian Popescu & Rebekka Kricheldorf. A urmat o serie de ateliere de lucru, în care cele cinci echipe au propus concepte de spectacol/instalație, care vor fi prezentate în teatrele partenere anul acesta. A fost o provocare foarte importantă - de a păstra mai departe spiritul festivalului într-o perioadă dificilă, și mă bucură enorm faptul că aceste proiecte încep să își întâlnească publicul.”, declară Bobi Pricop, curatorul festivalului Theater Networking Talents (TNT), organizat de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova