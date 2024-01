Un milion de motive care fac viața să merite trăită, de Blue Monday și nu numai. Programul Vanner Collective din luna ianuarie începe cu „Tot ce-i minunat în lume”

Programul lunii începe pe 15 ianuarie, ziua despre care se spune că ar fi cea mai deprimantă din an, cu spectacolul Tot ce-i minunat în lume (unteatru, str. Sfinții Apostoli nr. 44, București, ora 20:00), ce propune o temă extrem de serioasă, dar într-o cheie inedită și nu lipsită de umor: depresia, alături de cel puțin un milion de motive care să ne amintească, atunci când e nevoie, că viața e minunată.

„Sunt lucruri care îți înveselesc viața. Sunt lucruri pur și simplu minunate, pentru care merită să trăiești. O listă cu tot ce-i minunat în lume. Un reminder pe viață că bucuria poate fi găsită în lucruri aparent neînsemnate, dar care pot deveni minunate. Depinde din ce perspectivă privești lumea.”

Text: Duncan Macmillan și Jonny Donahoe. Cu: Denisa Nicolae. Regia: Nicolae Constantin Tănase. Scenografia: Adeline Bădescu.

Pe 21 ianuarie, Lemons Lemons Lemons Lemons Lemons (unteatru, str. Sfinții Apostoli nr. 44, București, ora 20:00) vorbește despre intimitate și modul în care ea evoluează. Într-un context distopic în care oamenii nu mai pot rosti mai mult de 140 de cuvinte pe zi, un cuplu găsește noi metode de a comunica și de a se adapta noilor reguli.

„Cei pasionați de puzzle-uri vor iubi acest spectacol. Cei interesați de utopii se vor uita la ceva ce poate fi mai adevărat și mai aproape decât oricând. Cei care studiază sociologia și comunicarea vor urmări câte cuvinte irosim în relațiile noastre și câte rămân nespuse. Activiștii și apărătorii drepturilor omului vor vedea privarea libertății de exprimare. Fragilitatea umanității este glue-ul care îi ține pe toți laolaltă.”

Autor: Sam Steiner. Actori: Denisa Nicolae & Liviu Romanescu. Regia: Iulia Grigoriu. Scenografia: Răzvan Bordoș. Light design: Alexandru Matios. Sound design: Bogdan Moroșanu.

În Cassandra (Apollo 111 Teatrul, Palatul Universul, Str. Actor Ion Brezoianu nr. 23 – 25), spectacol care se va juca pe 24 ianuarie, publicul va călători în mintea unei scriitoare care rămâne fără voce în ziua în care trebuie să compună și să citească elogiul mamei sale. Dispariția figurii materne declanșează un proces de auto-analiză comic-absurd prin care Cassandra încearcă să-și găsească locul, să-și înțeleagă propria feminitate, raportându-se ironic la normele sociale moștenite.

„Sexy, puternic, fragil, vulnerabil. 2 corpuri aproape goale, aceeași femeie. Dezgolite de prejudecăți, caută în legătura cu mama un contur al femeii care a devenit. Cassandra este adorabilă, te răscolește, te amuză, te respinge, te mângâie. Pe Cassandra vrei să o păstrezi.”

Text: Norah Sadava & Amy Nostbakken („Mouthpiece”). Traducere: Denisa Nicolae. Cu: Denisa Nicolae & Mihaela Velicu. Regie: Leta Popescu. Scenografie: Tudor Prodan. Muzică: Mihai Dobre. Mișcare scenică: Ștefan Lupu. Pregătire muzicală: Oana Pușcatu. Sunet: Daniel Octavian Nae. Lumini: Marius Nițu.

Cel mai longeviv spectacol al Vanner Collective, LUNGS (Teatrul ACT, Calea Victoriei nr. 126, 27 ianuarie, 19:30) este o poveste de dragoste, ușor dezechilibrată, tăios de onestă, amuzantă, tensionată și actuală - într-o perioadă marcată, la nivel global, de anxietate, terorism, stări meteo instabile și vremuri politice nesigure, un cuplu tânăr își dorește un copil.

„Îți folosește imaginația într-un mod atât de puternic și de magic încât ajungi să vezi cum două personaje se nasc în fața ta, și tu știi că ai fost martor la nașterea lor. Te desprinde de realitatea ta și te poartă în cea a doi oameni care seamănă extrem de tare cu tine, cu situațiile prin care ai trecut sau de care ai vrut să uiți.”

Text: Duncan Macmillan. Cu: Denisa Nicolae și Liviu Romanescu. Regia: Nicolae Constantin Tănase. Scenografia: Adeline Andreea Bădescu.

Ultimul spectacol al lunii este KOMOREBI. Lumina care se filtrează printre copaci (Teatrul Național „I. L. Caragiale”, Sala Mică, 28 ianuarie, 19:00), ce prezintă drumul inițiatic al unui bărbat, în luptă cu Frica. Ce mai înseamnă azi să fii un „bărbat adevărat”? O disecție actuală a parcursului către sine și a impactului pe care îl are descoperirea adevăratului chip ascuns sub măști fabricate dar și o poveste învăluită de dragoste, umor și curaj despre traume deconstruite, despre iubire și acceptare.

„Noi am ales să vorbim printr-un spectacol, să punem subiectul în lumină prin poveste, prin cântec, prin dans, prin instalații vizuale puse sub forma de măști. Best tip: să vorbim. Să nu mai ascundem. Sa nu ne mai temem. Să spunem mai des povesti altora despre ce ne face să simțim frică. Fiecare meserie ar trebui să învețe să vorbească. Să o facă tot mai des și fără teamă. Repet, noi o facem prin povești.”

Text: Raluca Mănescu. Cu: Denisa Nicolae, Liviu Romanescu, Teodora Velescu. Mișcare scenică: Teodora Velescu. Compoziție muzicală: Mihai Dobre. Scenografie și costume: Elena Gheorghe. Pregătire muzicală: Oana Pușcatu. Univers sonor și light design: Alexandros Raptis. Concept Denisa Nicolae și Liviu Romanescu.

