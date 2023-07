Un Miracol al bucuriei la Sibiu la FITS30!

La conferința de presă, în cadrul unei discuții despre proiectul „Consultații poetice”, E.S. Laurence Auer, ambasadoarea Republicii Franceze în România, ne-a spus: „România sărbătorește 30 de ani de la aderarea la Organizația Internațională a Francofoniei. Din Canada până în Elveția, toți colegii contribuie la francofonie și au propus un program extrem de interesant pentru această ediție a FITS (...) Sunt fațete multiple ale experienței teatrale, aici la Sibiu. Pe stradă, sunt spectacole pe care le arătăm unui public larg, sunt companii de circ și de teatru care vin, an de an, la Sibiu. În această seară, sunt foarte onorată să celebrez teatrul francez alături de directorul festivalului de teatru de la Avignon. Mulțumesc frumos încă o dată!”

Regizorul Emmanuel Demarcy-Mota, prezent la aceeași conferiță, a punctat: „Arta teatrală nu este doar divertisment, ne ajută să ne punem întrebări și să ne criticăm pe noi înșine, la început, și apoi lumea în care trăim. Existența FITS de 30 de ani, ideea francofoniei ne prezintă diferențe într-un spațiu în care reflectăm în comun, noi ne cunoaștem între noi și ne întrepătrundem drumurile. (...) Cultura este în centrul atenției noastre, nu doar ca actori, ci ca într-o modalitate de a organiza o democrație culturală. Credem în democrația culturală în fiecare spațiu european. E nevoie să construim rapid lucruri foarte clare pe care să le putem verifica și ale căror rezultate să fie vizibile. Să putem măsura impactul real.”

Marco Giorgetti, directorul Teatrului Pergola (Florența, Italia): „(...) la Sibiu am reușit să găsesc un loc al teatrului excepțional. Vă mărturisesc că am încercat și la Florența să construim un festival internațional, dar după ce am văzut munca lui Constantin Chiriac și a echipei, m-am gândit să îi propun un parteneriat. La Sibiu, am găsit un festival perfect aliniat cu valorile noastre, extraordinar de bine construit.”

Constantin Chiriac, Președinte FITS și Director General TNRS: „Avem 148 de spectacole din șapte țări în Sezonul francofon. La Edinburgh sunt 86 de spectacole. Avem două stele din lumea francofoniei: Tiago Rodriguez și Marie Chouinard. Faptul că putem face aceste punți, că deschiderea a avut loc în catedrala cu șapte orgi, reprezintă o deschidere fără precedent și tot ceea ce facem este sub semnul prieteniei.”

Zile și seri magice

De la ora 18, îngăduiți de stropii de ploaie, ne-am bucurat, alături de zeci de spectatori, de emoția minunaților artiști care au primit, ieri, o stea pe Aleea Celebrității: regizoarea britanică Katie Mitchell, dansatoarea și coregrafa María Pagés din Spania, dansatoarea și coregrafa canadiană Marie Chouinard, regizorul elvețian Milo Rau, actorul, regizorul, dramaturgul și producătorul portughez Tiago Rodrigues și coregrafa Noa Wertheim, director artistic al companiei de dans Vertigo din Israel.

Premiile au fost acordate de alături de partenerii FITS: UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, BRD, Autoklass, E.ON și Keep Calling.

După dezvelirea celor șase stele, Primarul Municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a revenit la microfon pentru o surpriză pregătită de domnia sa în parteneriat cu echipa FITS: decernarea celei de a șaptea stea de la acestă ediție FITS lui Constantin Chiriac, Președinte FITS și Director General TNRS „pentru întreaga contribuție pe care ați avut-o în dezvoltarea culturală a orașului, pentru că iubiți atât de mult Sibiul și reprezentați orașul cu cinste în mediul cultural mondial”, se arată în discursul lui Astrid Fodor.

Vizibil emoționat și surprins, Constantin Chiriac a primit această distincție și a mulțumit doamnei Primar și echipei.

Puțin înainte de ora 19:00, covorul roșu din fața sălii Filarmonicii de Stat a purtat spre interior pașii oaspeților de seamă care au participat la Gala Celebrităților din cadrul acestei ediții a FITS. Transmisă live, de către co-producătorul TVR, pe postul TVR Cultural, Gala Celebrităților a reunit artiști premiați, dar și pe cei care au bucurat distinșii oaspeți cu talentul lor, în cadrul intermezzo-urilor muzicale, personalități culturale, precum și reprezentanți ai administrației centrale și locale.

Sergiu Nistor, consilier prezindențial: „Am privilegiul și am marea plăcere de a fi încă o dată cel care îi transmite domnului Constantin Chiriac diploma și titlul Înaltului Patronaj pe care domnul Președinte îl acordă și în acest an Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Vedem că arta și teatrul sunt lucrurile și locurile în care miracolul apare și din potențialul și energiile noastre.”

De asemenea, Constantin Chiriac a primit aseară și Brevetul, semnat de Președintele României, care îi conferă Ordinul Național de Merit în grad de Ofițer.

„Mă regăsesc din nou alături de dvs, la Sibiu, pentru a omagia un mare vizionar, o personalitate colosală a artei teatrale contemporane, pe maestrul Constantin Chiriac, Președinte FITS și Director TNRS. Personalitatea sa artistică este caracterizată de viziunea sa puternică și de angajamentul față de artă și societate, promovând puterea teatrului de a influența și de a schimba lumea și își dedică eforturile pentru a realiza acest scop. (…) Din poziția guvernamentală, voi pleda pentru cele mai importante cauze culturale și voi fi la dispoziția dumneavoastră. Această onoare este în semn de apreciere și recunoștință față de tot aportul adus și promovarea culturii, atât la nivel intern, cât și internațional.” – Raluca Turcan, Ministrul Culturii, pe scena Galei Celebrităților la FITS30.

A urmat, la microfonul de pe scena sălii Thalia, Primarul Municipiului Sibiu, Astrid Fodor: „Ne apropiem de finalul ediției aniversare, cu numărul 30, a FITS. În tot acest timp, FITS a dat tonul. Ne-a obișnuit să avem cultura aproape și disponibilă. FITS, la 30 de ani, are atât tinerețea, cât și experiența de a construi în continuare. Și sunt sigur că o va face alături de Constantin Chiriac și echipa sa. Am plăcerea de a-i decerna o stea maestrului Constantin Chiriac. Orașul întoarce astăzi tot ceea ce Constantin Chiriac a oferit acestei comunități. Despre personalitatea lui Constantin Chiriac aș putea vorbi ore întregi. În ton cu spiritul acestui oraș, are creativitatea, puterea de a inova și dorința de a schimba domeniul public. FITS a adus, cu siguranță, cea mai mare vizibilitate orașului nostru. (…) Pentru acestea și pentru multe altele, mă bucur că am așezat o stea pe Aleea Celebrităților care poartă numele maestrului Constantin Chiriac.”

Constantin Chiriac a mulțumit: „Până în 1990 nu am reușit să plec din țară. Din 1990 până acum, am reușit să vizitez 164 de țări. Sunt multe nume celebre, unii prezenți aici în sală, alții care vin și se întorc. De aceea, între cele două ziduri de apărare a Sibiului, într-un oraș care nu a fost cucerit de istorie niciodată, am hotărât să avem o Alee a Celebrităților, astfel încât artiștii să cucerească acest oraș. (…) Plecăciuni!”

„Orice euro investit în natură, inovație și în educație se întoarce înzecit.”

Prezent la eveniment, Mircea Geoană, Secretar General adjunct NATO, a precizat: „Astăzi, în timp ce vorbim și ne bucurăm de cultură și de viață, de ceea ce ne face să ne simțim în viață, câteva mii de militari NATO sunt prin țară, astfel încât noi să ne bucurăm de viață și de cultură. Constantin Chiriac merită absolut orice formă de distincție și mii de cuvinte frumoase. Nu vă dați seama cât de mult contribuie un astfel de festival la imaginea țării noastre din afară. Orice euro investit în cultură se întoarce înzecit. Orice euro investit în natură, inovație și în educație se întoarce înzecit. Constantin Chiriac, ești un geniu în scopul tău. Mulțumim mult pentru ceea ce faci pentru țara noastră!”

Antonia Dobocan, actriță la TNRS, a primit premiul „Virgil Flonda”, oferit cu sprijinul BRS, cu ludatio din partea scriitoarei Marina Davîdova și a actorului sibian Mariu Turdean.

Steaua primită de regizoarea britanică Katie Mitchell, una dintre cele mai complexe personalități artistice din lume, care a realizat peste 100 de spectacole de teatru și operă, totodată posesoare a Premiului Europa, distinsă cu Ordinul Imperiului Britanic și cu Medalia Președintelui Academiei Britanice a fost oferită de Anca Ungureanu, Director Identitate & Comunicare la UniCredit Bank. ES Andrew James Noble, Ambasador al Marii Britanii în România, a acceptat premiul în numele artistei: „Este o mare onoare să fiu invitat să primesc pentru Katie Mitchell acest premiu, neașteptat, dar meritat. Sunt foarte mândru că piesa ei din Berlin a fost adusă la Sibiu de Goethe Institut și de Ambasada Germaniei în România. Cred că cunoaștem cu toții rolul pe care Katie Mitchell îl joacă pentru cultura europeană”.

Gilda Lazăr, Head of Corporate Affairs & Communications, JTI România, Moldova și Bulgaria, i-a acordat premiul Mariei Pages, creatoare de dialoguri artistice cu mari personalități ale lumii, una dintre cele mai premiate artiste din Spania: „Miracolul rezonează cu valorile companiei noastre, ne dorim, ca oameni, să lăsăm o moștenire în urmă. Iar acest festival lasă în urmă o mare moștenire. Maria Pages are atât sufletul, cât și mintea deschise, iar flamenco este patria sa (…) Flamenco, pentru ea, este o artă în evoluție, este contemporană și vie. Cine a văzut Șeherezada, a putut să discearnă atât povestea, cât și manifestul: un manifest pentru feminitate îmbogățit cu dinamica mișcării și cu fluiditatea ideilor. Maria este un artist, în căutarea sinelui, dar fără să o facă în chinuri, fără să sufere. Maria Pages se găsește cu curaj și feminitate”.

Maria Pages: „Mulțumesc! Este foarte important să susținem cultura, să susținem posibilitatea de a crea frumusețe și artă. Domnule Chiriac, aveți mare dreptate când spuneți că audiența este foarte importantă pentru noi. Pentru mine, audiența este sensul a ceea ce fac. Mulțumesc audienței de la Sibiu care este fantastică. Mulțumesc tuturor!”

Claudia Griech, Director General la E.ON Energie România, a fost cea care a acordat premiul artistului Tiago Rodrigues: „Povestea noastră la Sibiu a început în urmă cu 12 ani și iată un timp deloc scurt în care am continuat să fim partenerii unui eveniment de excepție care ne transpune într-o lume plină de energie, pasiune și emoție în fiecare an. Transformarea Sibiului este extraordinară și aduce împreună oameni din toate colțurile lumii într-o declarație de iubire pentru artă și pentru frumos. În această seară, îl premiez pe Tiago Rodriguez și îl felicit pentru tot ceea ce face și pentru stările unice pe care ni le creează”.

În numele lui Tiago Rodrigues, director artistic al Festivalului de Teatru de la Avignon, care nu a putut fi prezent la Gală, a primit premiul ES Laurence Auer, Ambasadoarea Franței în România: „Tiago Rodriguez este directorul festivalului Avignon și o mare personalitate culturală europeană. Are origini portugheze, este primul director de la Avignon care nu are rădăcini franceze. Este cunoscut pentru abilitatea sa de a folosi limbajul și cuvântul în producțiile sale. Acordă o mare precizie muzicalității în regia sa (…) Noi avem nevoie de teatru pentru explicare, pentru gândire, pentru unitate și solidaritate. ”

Tiago Rodriguez: „Vreau să mulțumesc festivalului de la Sibiu pentru că mi-a dăruit o stea pe Aleea Celebrităților. Regret că nu pot fi alături pentru a mulțumi în persoană. Festivalul de la Auvignon începe în curând și sperăm să continuăm colaborarea și să încurajăm întâlnirea dintre oamenii de teatru din România, Franța și întreaga lume. Sper să continuăm să lucrăm ca să am ocazia să vă vizitez cât mai repede.”

Daniel Grecu, Director General Autoklass, a transmis cele mai bune urări din partea echipei sale și un îndemn: „Să ne bucurăm de aceste clipe de rafinament și eleganță în contextul în care la granița noastră există atâta tristețe, dar atâta speranță”.

ES Emil Hurezeanu, Ambasadorul României la Viena, a făcut laudatio pentru următorul artist premiat în cadrul Galei: Dan Perjovschi este, cu excepția domnului Constantin Chiriac, unul dintre cei mai cunoscuți români. Își adaugă semnătura penetrantă pe Revista 22 și asigură printr-un ziar dimensiunea trecerii timpului.

Dan Perjovschi: „Eu sunt aripa critică FITS, am un parteneriat cu FITS fără fițe de foarte multă vreme, 13 ani. Aș da și eu un premiu invizibil echipei extraordinare care să află în spatele a ceea ce vedeți la Sibiu de treizeci de ani de zile”.

A urmat premiul oferit Mariei Choinard, posesoare a peste 35 de premii prestigioase în zona dansului, directoare la Bienala de la Veneția pentru Dans cu un laudatio făcut de Dragoș Buhagiar: „Este creator cross-over, nu doar dansator, nu doar coregraf. Face punți între arte și creează tablouri vivante. Pictează, sculptează, face colaje cu corpurile în mișcare, jonglează cu contrastele și cu consistența culorilor. Este un creator din specia celor de început de secol XX, dar înainte de a termina, aș vrea să o citez: «Ființa este un câmp de exploatare, un creuzet de posibilități».”

Marie Chouinard, pe scena Galei Celebrităților la FITS30: „Creația este o urgență, o conexiune esențială în ceea ce privește lumea și celălalt. O aventură care are mecanismele sale proprii, care par legate intim de mecanismele vieții și de cele ale conștiinței. Dar noi suntem martorele celor care sunt atinse de miracol, noi suntem o comunitate. Dincolo de toate, dincolo de această imensă investire a ceea ce ești și fiind în fața acestei producții dintotdeauna de mai bine de 500.000 de ani, dincolo de desene, gesturi, vase, gânduri, dincolo de această efervescență de a crea și a recrea mereu.”

Flavia Popa, Secretar General BRD, a oferit Premiul „Iulian Vișa”: „Mulțumesc pentru miracolul că sunteți! Mai este miracolul artei și al artiștilor, cei care ne aduc aminte de acest miracol că ne-am trezit în această dimineață. Fac o plecăciune pentru cei tineri care sunt cei care ne oferă speranță, iubire și dragoste. În piață există o platformă: Scena9, am construit o platformă de cultură inspirată de miracolul de la București.”

Premiul Iulian Vișa se oferă domnișoarei Teona Galgoțiu pentru echilibrul artistic pe care reușește să îl stabilească între poezie, teatru, artă și film.

Cristian Sporiș, Head of Corporate Banking, Raiffeisen Bank Romania, oferă steaua pentru Milo Rau: „Am crescut în Sibiu, iar atunci când a început FITS, în 1993, eram clasa a XI-a. La început, au participat două țări: Republica Moldova și România. Dura trei zile. Acum, durează zece de zile și adună reprezentanți din 80 de țări. Festivalul este un produs, iar eu, care finanțez companii, mă uit la cercul virtuos pe care se află o companie. Festivalul a plecat de la un produs foarte mic și a ajuns un produs foarte mare, iar acesta este miracolul. Vreau să îi mulțumesc lui Constantin Chiriac și echipei sale: este o muncă de echipă atunci când avem un produs de calitate. Ați convins șase bănci, în condițiile în care niciun alt festival nu adună mai mult de două bănci”.

Maia Morgenstern, laudatio pentru Milo Rau, răsfățat al festivalurilor de teatru și film din Europa, director artistic al Teatrului Național din Gent și, de anul acesta, director artistic la Wiener Festwochen: „Este un privilegiu să mă aflu la Sibiu, la FITS. Sunt într-o situație privilegiată și mă aflu într-o postură ingrată. Am fost chemată aici cu genunchii tremurând pentru un laudatio. Sunt privilegiată și pentru că mă aflu pe o scenă. Lui Milo Rau nu îi plac laudele, nu îi plac cuvintele mari. Milo Rau există, trăiește, iar universul său estetic pune în fața noastră o oglindă. Milo Rau spune adevăruri crude și incomode și le spune cu curaj. Curajul de care dă dovadă îl face celebru și incomod.”

Sophie van der Bruck primește premiul în numele lui Milo Rau: „Este o onoare să fiu aici după o lungă perioadă în care mi-am dorit să fac asta. În numele lui Milo Rau, vă mulțumesc pentru această decernare. România mi-a furat inima. Milo Rau a scris și o serie de reguli care au stat la bazele spectacolelor sale. Prima regulă este că în teatru nu mai e vorba despre a povesti despre lume, ci despre a schimba lumea.”

Milo Rau: „Sunt foarte recunoscător să am o stea pe Aleea Celebrităților. Ideea unei Alei a Celebrității care să reunească cultura locală și relațiile internaționale este ceva ce voi prelua și eu pentru Festivalul de la Viena.”

Tatsuo Kitagawa, Consilier al Ambasadei Japoniei în România, oferă un premiul special domnului Costin Mândrea: „De fiecare dată, în martie, în Japonia, când selectăm voluntarii care vor merge în Japonia, trecem printr-un proces de interviu care este foarte important și aflăm de ce vor japonezii să vină în România. Mulțumesc, domnule Chiriac, pentru încrederea oferită în programul Coca Cola România”.

Ultima stea a serii a fost oferită de Mihaela Georgescu, Keep Calling: „Mă bucur că oferim această ultimă stea a serii pentru că we saved the best for last.”

Octavian Saiu a făcut laudatio pentru Noa Wertheim: „Am avut șansa să vizitez centrul Suzanne Dellal de la Tel Aviv și am aflat că e o constelație de stele într-o țară care este amenințată din toate părțile. Este un paradox. În fiecare spectacol al acestei mari stele, regăsim emoție și gândire lucidă, vulnerabilitate, forță, tandrețe și fermitate. E o stea care acum strălucește acolo unde îi este locul. Premiind această stea, susținem excelența acestei mari mișcări creative din Israel: Noa Wertheim.”

Noa Wertheim: „Vreau să mulțumesc domnului Chiriac și sunt atât de mândră să fiu alături de voi anul acesta. Vertigo Dance Company celebrează 30 de ani anul acesta, la fel ca FITS. Mă simt foarte norocoasă pentru că prima oară am venit la Sibiu acum 17 ani și, de atunci, fiecare reprezentație Vertigo a ajuns la Sibiu. Este incredibil, unul dintre cele mai unice și profunde locuri în care îmi doresc, în fiecare an, să ajung. Pentru că simt aici o familie, o comunitate.

Vreau să mulțumesc fiecărei stele prezente acum cu noi, dar vreau să subliniez că fiecare dintre noi suntem o stea. Fiecare dintre noi va simți propria stea și ar trebui să fie în concordanță cu interiorul său. Așa vom reuși să creștem ca oameni, ca familie, ca trib. M-am îndrăgostit de Sibiu și voi mai rămâne aici încă o săptămână, sau două. Fiecare dintre noi, sper să își găsească propria stea și să strălucească cu multă lumină, alături de noi toți”.

De astăzi, șapte noi stele strălucesc pe Aleea Celebrităților din Sibiu, lângă cea mai frumoasă stradă, apărate de zidul cetății, mărturie pentru excelența comunității care le găzduiește, dovadă a luminii pe care acești artiști excepționali au așezat-o în noi toți.

Un vis devenit realitate

„Am plecat de la 3 țări și 8 spectacole și am ajuns la peste 800 de evenimente, într-un oraș care este simbol a ceea ce înseamnă dialogul. Un oraș devenit o scenă uriașă care dialoghează cu publicul. Să facem o plecăciune pământului, soarelui, apei, lumii, stelelor și celui care le-a unit prin legea iubirii și tuturor oamenilor care ne-au sprijinit în ceea ce înseamnă arta de a dărui. Mergem mai departe!” spunea în încheiere Constantin Chiriac, Președinte FITS și Director General al Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹