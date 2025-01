„Viaţă bună” de Daniel Brooks este premiera începutului de an la Teatrelli

Textul de Daniel Brooks este montat în premieră națională cu sprijinul Canada Council for the Arts și a avut parte de o primă etapă de lucru în 2023, când a fost prezentat sub forma unei lecturi performative pe scena Teatrelli.

Regizorul Theodor-Cristian Popescu și scenograful Cosmin Ardeleanu propun un spațiu fără limite, în care publicul, amplasat pe cele patru laturi ale camerei, devine martor al unui vortex de interogații și confruntări emoționale.

Spectacol explorează complexitățile iubirii și dezvăluie șase perspective prinse într-un dialog intens despre experiențe emoționale și vulnerabilitate.



„Spectacolul Viață Bună imaginează o țesătură de interogații și discursuri teoretice despre dragoste (inspirate de Banchetul lui Platon) cu măcinări sufletești violente (inspirate de Scene dintr-o căsnicie a lui Bergman) într-un teritoriu spațio-temporal abstract, ce îmbină senzații și se ferește de certitudini. Așa își simte viața unul dintre personajele spectacolului, ca o pictură de neînțeles ce caută material pentru o piesă pe această tema obsedantă. Un fel de suspendare, cu singurătate, cu tânjire după ceva sau cineva, cu îndoială, cu flirt. Cu predispoziție spre meditație.” declară regizorul Theodor-Cristian Popescu.

Distribuția este formată din Ana Bianca Popescu, Cristian Popa, Cristina Toma, Gabriel Răuță, Silvana Mihai / Cătălina Romaneț, Vlad Ionuț Popescu / Costin Stăncioi.

Biletele pentru reprezentațiile din lunile ianuarie și februarie sunt sold-out, „Viaţă bună” fiind unul dintre spectacolele cu cea mai rapidă vânzare din istoria Teatrelli.



„Viață bună” de Daniel Brooks

Regia: Theodor-Cristian Popescu

Scenografie: Cosmin Ardeleanu

Mișcare scenică: Flavia Giurgiu

Sound design: Andrei Raicu

Lighting design: Costi Baciu și Andrei Ignat

Asistent regie: Răzvan Enciu

Distribuție: Ana Bianca Popescu, Cristian Popa, Cristina Toma, Gabriel Răuță, Silvana Mihai / Cătălina Romaneț, Vlad Ionuț Popescu / Costin Stăncioi

