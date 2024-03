Visul unei nopţi de vară, Cock şi Hedwig la Teatrul Stela Popescu, în martie

Pe 10 martie, ora 19, Visul unei nopţi de vară de Shakespeare se joacă la Palatul Național al Copiilor, Sala mica, în adaptarea scenică a lui Radu Aldulescu, regia şi selecţia muzicală Alina Hiristea, traducerea Dan Grigorescu şi Şt. O Iosif. În distribuţie Crina Matei – Hipolita/Titania, Karl Baker – Theseu/Oberon, Patricia Ionescu - Puck , Cristina Danu – Hermia, Ana Maria Ivan/Irina Cărămizaru – Helena, Tudor Cucu Dumitrescu - Lysander, Cristi Neacșu – Demetrius, Dorin Enache – Fundulea/Pyram, Cătălin Frăsinescu – Egeu/Gutuie/Zidul2/Luna/Epilogul, Irina Cărămizaru/ Ana Maria Ivan - Frances Flaut / Thisbe, Sorin Aurel Sandu – Blându/Prologul/Leul, Cristina Neagu Marin – Zâna, Florentin Munteanu – Zidul. „“Shakespeare ne reamintește că dragostea e pentru cei curajoși. Omul contemporan e la fel de vulnerabil ca acum 400 de ani, asaltat de propriile patimi, impulsuri, dominat, condus, uneori, de duhurile nopții interioare. Spectacolul Visul unei nopți de vară explorează inconștientul, visul, fantasma, un joc pe viață și pe moarte, cu formele stranii și intense pe care le poate lua iubirea în miez de noapte.” (Alina Hiristea)

Pe 15 martie, ora 19:00, „Cock” de Mike Bartlett se joacă la Teatrul Excelsior, un spectacol al Teatrului Stela Popescu în regia lui Tony Adam Horaţiu şi scenografia Mădălinei Mihai. În distribuţie : Tudor Cucu Dumitrescu, Cristian Neacșu, Ştefania Cîrcu, Cătălin Frăsinescu. Piesa lui Mike Bartlett vorbește despre iubire și despre puterea noastră de a înțelege formele și complexitatea acestui sentiment. Mai presus de toate însă, "Cock” aduce în fața noastră o serie de întrebări esențiale. Avem curajul să fim cine suntem cu adevărat? Avem îndrăzneala de a ne trăi propriul adevăr? Suntem în stare să ne asumăm alegerile și să ieşim din zona de confort ?

Pe 17 martie, ora 19:00, Hedwig and the Angry Inch se poate vedea la Teatrul Metropolis, Sala Olga Tudorache, în regia, costumele și coregrafia lui Răzvan Mazilu şi decorul Adrianei Grand. Musicalul Hedwig and the Angry Inch de John Cameron Mitchell, muzica și versurile de Stephen Trask a avut un impact extraordinar la public încă de la prima sa punere în scenă pe off-Broadway, din anul 1998. Câștigător al prestigioaselor Tony Award, Obie Award, Outer Critics Circle Award, spectacolul a fost aclamat în sute de producții pe scene de pe întreg mapamondul. Piesa a fost ecranizată în anul 2001, pelicula primind premiul pentru cel mai bun regizor la Sundance Film Festival și o nominalizare la Globul de Aur. Hedwig and the Angry Inch spune povestea unei existențe contorsionate între căutarea succesului pe scenă și găsirea împlinirii într-o existență zbuciumată și nonconformistă. Încercările incredibile prin care trece Hedwig, dar mai ales asumarea și sensibilitatea cu care le dezvăluie publicului pe acorduri de rock, au făcut ca în jurul piesei să se țeasă o aură de cult pentru iubitorii genului de musical. Hedwig nu este un manifest pentru un anumit tip de sexualitate, ci o experiență teatrală cu un mesaj profund uman ce îndeamnă la deschidere și empatie față de suferința pe care o resimte, de fapt, fiecare ființă umană.

În distribuţie : Hedwig – Tudor Cucu Dumitrescu, Yitzhak – Crina Matei, Band-ul „The Angry Inch”: Backing vocals – Irina Cărămizaru și Cristina Danu, Pian – Johnny Bica, Baterie – Andrei Paraschiv, Chitară – Ciprian Pop, Chitară bas – Vlad Vedeș

