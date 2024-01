Visul unei nopţi de vară, producţie Teatrul Stela Popescu, pe 21 ianuarie la Palatul Naţional al Copiilor

În distribuţie Crina Matei – Hipolita/Titania, Karl Baker – Theseu/Oberon, Patricia Ionescu - Puck , Cristina Danu – Hermia, Ana Maria Ivan/Irina Cărămizaru – Helena, Tudor Cucu Dumitrescu - Lysander, Cristi Neacșu – Demetrius, Dorin Enache – Fundulea/Pyram, Cătălin Frăsinescu – Gutuie/Egeu, Irina Cărămizaru/ Ana Maria Ivan - Frances Flaut / Thisbe, Sorin Aurel Sandu – Blându/Prologul/Leul, Cristina Neagu Marin – Zâna, Florentin Munteanu – Zidul.

“Shakespeare ne reamintește că dragostea e pentru cei curajoși. Omul contemporan e la fel de vulnerabil ca acum 400 de ani, asaltat de propriile patimi, impulsuri, dominat, condus, uneori, de duhurile nopții interioare. Spectacolul Visul unei nopți de vară explorează inconștientul, visul, fantasma, un joc pe viață și pe moarte, cu formele stranii și intense pe care le poate lua iubirea în miez de noapte. Dar e o noapte de vară încântătoare, la capătul căreia se restabilește armonia și răsare soarele unei vieți noi. Un spectacol în care toți actorii strălucesc, în care Shakespeare este contemporanul nostru, prietenul nostru, sfătuitorul de taină și regele comediei absolute. Yes, we love Will! (Alina Hiristea)

Din echipa artistică mai fac parte - decorul: Tinatin Gobejishvili, coregrafia: Sandra Mavhima, light design: Lucian Moga, concept video, videoedit și filmări: Iulia Pană, asistență costume: Geanina Punkoști, makeup & hairstyle: Alina Bedeleanu, operare video: Ciprian Duică.

