Ziua a opta. FNT 30.

Programul celei de-a opta zile a FNT 30 / FNT ALTFEL reuneşte nouă evenimente pe două scene multimedia.

SCENA „FNT online”

La ora 11:00 în cadrul secţiunii Vorbe, vorbe, vorbe... Călin Ciobotari îl are ca invitat pe George Banu într-o conversaţie despre iubire şi neiubire de teatru, despre frământările artei şi ale vieţii în faţa unui ev provocator.

La ora 12:30 , are loc colocviul Teatrul la limită. Esteticile pandemiei moderat de Ludmila Patlanjoglu şi Călin Ciobotari. Reuniţi în mediul virutal, Miklós Bács, Dragoş Buhagiar, Constantin Chiriac, Andrei şi Andreea Grosu, Ada Lupu Hausvater şi Petru Vutcărău discută despre vieţuire şi supravieţuire în pandemie şi post-pandemie.

Spectacolele aduse la rampă pe www.fnt.ro stau sub semnul secţiunii Esteticile Pandemiei:

La ora 15:00 , Zoom Birthday party, de Saviana Stănescu, regia Sam Buggeln

şi Beth F. Milles.

La ora 15:30 , Live, regia Bobi Pricop.

La ora 16:00 , Moartea bate la uşă – Spectacol-lectură Live 360°, regia Florin Ghioca.

La ora17:30 , Pool, no water, un proiect de Radu Nica, Andu Dumitrescu şi Vlaicu Golcea.

La ora 19:00 , secţiunea FNeuitareT se încheie cu Unchiul Vanea, regia lui Yuri Kordonsky.

Secţiunea Spectacole invitate trage cortina peste cea de-a 30 ediţie a Festivalului Naţional de Teatru cu Electra, în regia lui Antoine Vitez, producţie a Théâtre National de Chaillot (Franța). Viziunea demitizantă a eroinei antice capătă o nouă relevanţă prin ochii spectatorului contemporan pus faţă în faţă cu o creaţie ce lansează o punte peste timp.

SCENA „FNT on-air”

La Radio România Cultural, la ora 23:00 „Medalionul CRISTIAN MUNTEANU – regizor și dramaturg” ne oferă Mantaua, dramatizare de Puşa Roth după N.V. Gogol, într-o distribuţie cu voci de aur ale teatrului radiofonic: Virgil Ogăşanu, Mircea Albulescu, Tamara Buciuceanu-Botez, Alexandru Repan, Dan Condurache.

Duminică, 29 noiembrie

„Vorbe, vorbe, vorbe...”

Ora 11.00 / www.fnt.ro

George Banu în dialog cu Călin Ciobotari

Disponibil pe toată durata FNT

Esteticile pandemiei

Ora 12.30 / www.fnt.ro

Colocviu: „Teatrul la limită. Esteticile pandemiei”

Moderatori: Ludmila Patlanjoglu și Călin Ciobotari

Disponibil pe toată durata FNT

Esteticile pandemiei

Ora 15.00 / www.fnt.ro

ZOOM BIRTHDAY PARTY de Saviana Stănescu

Traducerea în limba română: Saviana Stănescu

Regia: Sam Buggeln și Beth F. Milles

Producător: The Cherry Arts Inc, Ithaca, New York, 2020

Durata: 20min

Spectacol în limba engleză cu subtitrare în limba română

Disponibil pentru 48 de ore

Esteticile pandemiei

Ora 15.30 / www.fnt.ro

LIVE de Thomas Perle

Regia și spațiul scenic: Bobi Pricop

Muzica originală: Eduard Gabia

Producător: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – Secția germană, 2020

Durata: 55min

Spectacol în limba germană cu subtitrare în limbile română și engleză

Disponibil pentru 48 de ore

Esteticile pandemiei

Ora 16.00 / www.fnt.ro

MOARTEA BATE LA UȘĂ

spectacol-lectură LIVE, 360°

După un text de: Woody Allen

Cu: Maia Morgenstern și Mircea Rusu

Regia: Florin Ghioca

Un proiect al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, 2020

Durata: 20min

Disponibil pentru 48 de ore

Esteticile pandemiei

Ora 17.30 / www.fnt.ro

POOL (NO WATER) de Mark Ravenhill

Traducerea în limba maghiară: Fanni Sényi

Un proiect de: Radu Nica, Andu Dumitrescu și Vlaicu Golcea

Producător:Teatrul Maghiar de Stat Cluj, 2020

Durata: 2h 10min

Spectacol în limba maghiară cu subtitrare în limba română

Disponibil pentru 48 de ore

Medalion CRISTIAN MUNTEANU – regizor și dramaturg

Ora 19.30 / Radio România Cultural

MANTAUA de N.V. Gogol

Traducerea: Silvia Cucu

Dramatizarea: Puşa Roth

Regia artistică: Cristian Munteanu

Înregistrare din anul 2004

FNeuitareT

Ora 20.00 / www.fnt.ro

UNCHIUL VANEA de A.P. Cehov

Traducerea: Moni Ghelerter şi Radu Teculescu

Regia: Yuri Kordonsky

Scenografia: Elena Dmitrakova

Producător: Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” București, 2001

Filmat pentru Casa de Producție a TVR, 2014

Durata: 2h 45min

Disponibil pentru 48 de ore

Spectacol invitat

Ora 23.00 / www.fnt.ro

ELECTRA de Sofocle

Traducerea și regia de teatru: Antoine Vitez

Scenografia și costumele: Yanis Kokkos

Muzica de teatru: Georges Aperghis

Regia filmului: Hugo Santiago

Producător: Théâtre National de Chaillot (Franța), 1986

Durata: 1 h 40min

Spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română

Disponibil pentru 48 de ore