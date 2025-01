Ziua Culturii Naționale sărbătorită la Teatrul Odeon

Și în alte țări europene Ziua Culturii Naționale omagiază oameni de cultură remarcabili, reprezentativi pentru fiecare stat în parte. În Spania, Ziua Culturii este marcată de data morții lui Miguel de Cervantes, iar în Portugalia, în ziua în care s-a născut poetul Luís Vaz de Camões. Și autoritățile din Republica Moldova au hotărât ca ziua de naștere a lui Mihai Eminescu să devină Ziua Culturii Naționale.

Anul acesta @ODEON avem bucuria să vă invităm miercuri, 15 ianuarie, ora 19.30, de Ziua Culturii Naționale, în Sala Studio, unde puteți vedea un performance de poezie cu Simona Popescu – Puseu de iubire – pe versuri de Carmen Sorescu, Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Virgil Mazilescu, Petrarca, Nichita Stănescu, Rabindranath Tagore, Vasile Voiculescu, Marius Tucă și alții.

Intrarea este LIBERĂ în limita locurilor disponibile, pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Bilete, în ziua spectacolului, începând cu ora 16.00.

„Acest spectacol își are originile în livezile de meri din Ipotești. Acolo am fost, acum mulți ani, la un workshop cu Andrei Șerban și am lucrat poezii. Eminescu. Spațiul nostru de joc era în aer liber, pe iarbă, pe sub meri, pe veranda casei lui Eminescu. Totul era viu în jurul nostru și plin de poveste. Am fost marcată de descoperirile personale pe care le-am avut acolo, în spațiul acela dintre lumi și în afara timpului.” Simona Popescu

Program Casa de Bilete:

Miercuri - Duminică, 16.00 - 20.00

Luni, Marți - închis

Telefon: +40738 823 583