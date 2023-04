The Institute prezintă: OPEN DOORS #5 la COMBINAT

Sub umbrela Zilele Sculpturii București, ediția numărul 5 Open Doors aduce publicului o serie de expoziții de sculptură contemporană, vernisate în seara evenimentului: re#situăriafective la Galeria SENAT, Spațiul The Institute și în curtea CFP, expoziția Departamentului de Sculptură a Universității Naționale de Artă la UNAgaleria și expoziția NOIZ Duo show la Galeria IOMO.

În seara de 18 aprilie, între orele 18:00-22:00, la Combinatul Fondului Plastic, vor mai putea fi vizitate și: Galeria Nicodim, cu expoziția Rae Klein: Last Night I Dreamt I Was Running, Galeria Sector 1, expoziția Alive in Sight Only for a Second, Sandwich Gallery - Kazuki Oishi: For instance, Humidity și Galeria Art Safe unde este vernisată expoziția Nuvo Nuveaux - colapsul realității.

Printre artiștii care își deschid larg porțile și invită publicul în universul intim al atelierelor se numără: Alexandru Marinete, Victoria Zidaru, Marian Zidaru, Darie Dup, Reka Csapo Dup, Vlad Basab și alții.

”În viața și lumea noastră atât de tulburată din punct de vedere tehnologic, politic, sociologic și ecologic, „situarea” este un concept care ne-ar putea ajuta să ajungem la o empatie socială multiculturală și universală, prin înțelegerea și acceptarea valorilor și a modului de viață ale celorlalți, prin intermediul propriilor experiențe personale. Imaginea de bază pentru situare este figura mamei, eternul feminin, a cărei putere de a practica bunătatea și înțelegerea față de toate problemele și crizele societății și ale vieții, trebuie să fie o sursă de inspirație pentru noi toți. Prin viziunea curatorială a unei expoziții de sculptură variate, Re#situăriafective aduce laolaltă atât artiști mainstream cât și artiști emergenți, în care nu toți sunt neapărat sculptori profesioniști, dar drumul lor prin artele vizuale are legătură cu obiectul și tridimensionalitatea.”, Reka Csapo Dup, Curator Zilele Sculpturii București.

Zilele Sculpturii București, eveniment dedicat sculpturii contemporane, ia startul marți, 18 aprilie, când este celebrată Ziua internaţională a monumentelor şi siturilor – eveniment instituit de UNESCO şi organizat anual de Comitetul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor (ICOMOS) și se va încheia pe 29 aprilie, când se sărbătorește Ziua Internațională a Sculpturii – eveniment instituit de International Sculpture Center.

