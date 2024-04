Trei motive să mai mergi la teatru în luna mai, cu Vanner Collective

Pare greu de crezut, iar oamenii de la meteo sunt fiecare un soi de Cassandra care a tot strigat „lup” până a rămas fără voce. Dar e suficient să tragem adânc aer în plămâni și, printre moleculele de îndoială își va face loc și aerul proaspăt. În întâmpinarea căldurii, acum că am trecut de cea mai crudă dintre luni, Vanner Collective invită publicul la trei spectacole dezghețate.

Komorebi. Lumina care se filtrează printre copaci este un spectacol despre masculinitatea prinsă între normativitate și autenticitate, între așteptările celorlalți și cele iscate din interior și mai ales despre echilibrul dintre cele două, spre care calea este ca un labirint din lumini și umbre.

„Noi am ales să vorbim printr-un spectacol, să punem subiectul în lumină prin poveste, prin cântec, prin dans, prin instalații vizuale puse sub forma de măști. Best tip: să vorbim. Să nu mai ascundem. Să nu ne mai temem. Să spunem mai des povesti altora despre ce ne face să simțim frică. Fiecare meserie ar trebui să învețe să vorbească. Să o facă tot mai des și fără teamă. Repet, noi o facem prin povești.”

Vanner Collective înțeleg teatrul ca pe o oglindă a celor mai presante și alambicate provocări pe care ni le întinde viața modernă. Komorebi abordează cu empatie spinosul subiect al identității masculine în prezent, dar mai presus de orice altceva, îl abordează cu speranță. Spectacolul va avea loc pe data de 10 mai, începând de la ora 19:00, la Sala Mică a TNB.

Text: Raluca Mănescu. Cu: Denisa Nicolae, Liviu Romanescu, Teodora Velescu. Mișcare scenică: Teodora Velescu. Compoziție muzicală: Mihai Dobre. Scenografie și costume: Elena Gheorghe. Pregătire muzicală: Oana Pușcatu. Univers sonor și light design: Alexandros Raptis. Concept: Denisa Nicolae și Liviu Romanescu.

Cassandra este un spectacol complementar din multe puncte de vedere, fiindcă vorbește despre feminitate în același mod profund și asumat în care Komorebi se apleacă asupra masculinității. O scriitoare rămâne fizic fără glas chiar înainte de a trebui să rostească discursul funerar pentru mama sa. Identitatea, cu bune și rele, cu victorii și dezamăgiri, este subsumată unui proces de transmitere din mamă în fiică, iar acest neîntrerupt dialog de peste generații, care lasă personajul titular fără glas, este tratat cu umor tăios, cu mult curaj și cu onestitate.

„Sexy, puternic, fragil, vulnerabil. 2 corpuri aproape goale, aceeași femeie. Dezgolite de prejudecăți, caută în legătura cu mama un contur al femeii care a devenit. Cassandra este adorabilă, te răscolește, te amuză, te respinge, te mângâie. Pe Cassandra vrei să o păstrezi.”

Spectacolul va avea loc pe data de 12 mai, începând de la ora 20:00, la Apollo 111.

Text: Norah Sadava & Amy Nostbakken („Mouthpiece”). Traducere: Denisa Nicolae. Cu: Denisa Nicolae; Mihaela Velicu. Regie: Leta Popescu. Scenografie: Tudor Prodan. Muzică: Mihai Dobre. Mișcare scenică: Ștefan Lupu. Pregătire muzicală: Oana Pușcatu. Sunet: Daniel Octavian Nae. Lumini: Marius Nițu.

Provocarea secretă a lunii mai este înțelegerea celor trei spectacole propuse de Vanner Collective ca pe un soi de trilogie, în care LUNGS încheie meditația asupra identității (de gen) printr-o explorare a trăirilor unui cuplu pus în fața spaimelor și nesiguranței care vin la pachet cu viața modernă, în această perioadă turbulentă. Mai este etic să faci copii, în plin declin climatic, în vria politică globală, în pragul unor schimbări imposibil de controlat și de prezis? Cel mai longeviv spectacol al Vanner Collective, LUNGS, nu își arogă răspunsuri la aceste întrebări, dar deschide o discuție pe care mulți dintre noi o avem în sinea noastră, din ce în ce mai des.

Textul LUNGS a fost desemnat în anul 2012 „Cel mai bun text contemporan”, Premiile Off West-End și nominalizat la categoria „Cel mai bun text de teatru”, Theatre Awards UK (2012).

Spectacolul va avea loc pe data de 19 mai, începând de la ora 19:30, la Teatrul Act.

Text: Duncan Macmillan. Cu: Denisa Nicolae și Liviu Romanescu. Regia: Nicolae Constantin Tănase. Scenografia: Adeline Andreea Bădescu.

Pagina oficială a Vanner Collective conține mai multe informații despre fiecare dintre aceste spectacole. Fiecare dintre ele este o călătorie, dar împreună ele reprezintă un traseu - un road trip printre idei în plasa cărora suntem prinși cu toții, uneori fără să ne dăm seama.

