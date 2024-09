Turneul național „Romanian young virtuosos”

Astfel, în perioada 3 – 11 octombrie 2024, muzicieni și oameni de cultură: Rodica Vică – soprană (Austria/România), Martiniana Antonie – mezzosoprană (Germania/România), Ștefan Cazacu – violoncelist (România), Diana Ionescu – pian (România), Vlad Maistorovici – compozitor (România) și Dana Deac – jurnalistă (România), se reunesc pentru a aduce un omagiu compozitorilor români, propunând publicului un proiect inedit ce aduce la lumină piese mai puțin cunoscute și interpretate. De asemenea, o noutate a acestui turneu o reprezintă Ciclul de trei lieduri pe versuri de Noemi Marin pentru voce, violoncel și pian special compus de muzicianul Vlad Maistorovici. În program piese de George Enescu, George Stephănescu, Tiberiu Brediceanu, Gherase Dendrino, Paul Constantinescu și Vlad Maistoroivici. Prin proiectul „Romanian Young Virtuosos”, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură își propune să inspire tânăra generație și să promoveze patrimoniul muzical național, oferind o experiență artistică de neuitat publicului din România.

Turneul național este co-finanțat de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național și se va desfășura după cum urmează:

BUCUREȘTI, 3 octombrie 2024, ora 19:00

Studioul de Operă al Universității Naționale de Muzică – Str. Știrbei Vodă nr. 33

Concertul de deschidere a turneului național „ROMANIAN YOUNG VIRTUOSOS” este susținut de Rodica Vică – soprană, Martiniana Antonie – mezzosoprană, Ștefan Cazacu – violoncel și Diana Ionescu - pian. Evenimentul prezentat de jurnalista Dana Deac este organizat în parteneriat cu Universitatea Națională de Muzică din București, Muzeul Național „George Enescu” din București, Forumul Cultural Austriac din București și Centrul Național de Artă „Tinerimea Română” din București.

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervarea obligatorie a locului la adresa de e-mail: birou.presa.musicarte@gmail.com

BRAȘOV, 4 octombrie 2024, ora 19:00

Centrul Multicultural al Universității Transilvania – Bulevardul Eroilor nr. 29

Cel de-al doilea concert din cadrul turneului național „ROMANIAN YOUNG VIRTUOSOS” – concert susținut de Rodica Vică – soprană, Martiniana Antonie – mezzosoprană, Ștefan Cazacu – violoncel și Diana Ionescu – pian, este organizat în parteneriat cu Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, Vibrate Festival din Brașov, Libris Șt. O. Iosif Brașov și Asociația Culturala Paul Constantinescu din Ploiești.



SINAIA, 5 octombrie 2024, ora 16:00

Muzeul Național Peleș - Str. Peleșului nr. 2

Accesul publicului în Sala de Concerte se face pe terasa de nord a Castelului Peleș.

Cel de-al treilea concert din cadrul turneului național „ROMANIAN YOUNG VIRTUOSOS” – concert susținut de Rodica Vică – soprană, Martiniana Antonie – mezzosoprană, Ștefan Cazacu – violoncel și Diana Ionescu – pian, este organizat în parteneriat cu Muzeul Național Peleș – Sinaia și Muzeul Național „George Enescu” – București.



ORADEA, 9 octombrie 2024, ora 19:00

Muzeul Țării Crișurilor – Calea Armatei nr. 1/A

Cel de-al patrulea concert din cadrul turneului național „ROMANIAN YOUNG VIRTUOSOS” – concert susținut de Rodica Vică – soprană, Martiniana Antonie – mezzosoprană, Ștefan Cazacu – violoncel și Diana Ionescu – pian, este organizat în parteneriat cu Muzeul Țării Crișurilor din Oradea și Facultatea de Arte din cadrul Universității din Oradea și Forumul Cultural Austriac din București.

Participarea la eveniment este liberă, în limita a 150 de locurilor disponibile. Biletele gratuite pot fi ridicate de la casieria muzeului, începând cu data de 1 octombrie, în intervalul orar 10:00-18:00.

TIMIȘOARA, 10 octombrie 2024, ora 19:00

Sala Orpheum din cadrul Universității de Vest – Strada Emanoil Ungureanu nr. 2

Concertul de închidere a turneului național „ROMANIAN YOUNG VIRTUOSOS” – concert susținut de Rodica Vică – soprană, Martiniana Antonie – mezzosoprană, Ștefan Cazacu – violoncel și Diana Ionescu – pian, este organizat în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara și Forumul Cultural Austriac din București. Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.

La finalul turneului național „ROMANIAN YOUNG VIRTUOSOS” soprana Rodica Vică și violoncelistul Ștefan Cazacu vor susține, în data de 11 octombrie 2024, un master-class vocal, respectiv de violoncel pentru studenții Universității de Vest din Timișoara.

Mai multe informații despre turneului național ROMANIAN YOUNG VIRTUOSOS pot fi găsite pe site-ul www.romanianvirtuosos.musicarte.ro

Despre turneu: Romanian Young Virtuosos este un proiect menit să prezinte atât publicului larg lucrări românești mai puțin cântate sau chiar necunoscute, dar mai ales să încurajeze tinerii muzicienii români, la început de drum, să-și continue formarea, având ca exemplu perioada de tinerețe a compozitorilor români ai secolului XX și XXI. Prin gesturile sale generoase de a susține tinerii muzicieni ai vremurilor sale, prin premii, promovare, mentorat și chiar ajutor financiar pentru cei în nevoie, George Enescu ne este un model și totodată o inspirație pentru acest proiect. Proiectul se focusează pe generația tânără, în special pe cea din domeniul muzical, fiind un proiect ce aduce laolaltă muzicieni tineri români, deja cu o carieră internațională și care aduc un manifest pentru generația și mai tânără de muzicieni din România, aspiranți și ei la o carieră internațională. Acest proiect este rezultatul cercetărilor sopranei Rodica Vică realizate în biblioteci și arhive din București și Viena. Proiectul promovează un repertoriu eclectic, cuprinzând lucrările de tinerețe ale compozitorilor români prezentate în aranjamente noi pentru două voci, violoncel și pian. De asemenea, violonistul și compozitorul Vlad Maistorovici a creat Ciclul de trei lieduri pe versuri de Noemi Marin pentru voce, pian și violoncel, ciclu ce va fi prezentat în premieră națională în cadrul turneului.

Despre artiști:

RODICA VICĂ este o soprană de excepție, apreciată pentru expresivitatea și versatilitatea vocii sale, fiind considerată una dintre cele mai promițătoare artiste ale generației sale. A debutat pe scena Operei Naționale din București în 2010, interpretând roluri principale în opere de referință precum Regina Nopții în Flautul fermecat și Donna Anna în Don Giovanni de W.A. Mozart, Rita de G. Donizetti, Rosina din Bărbierul din Sevilla de G. Rossini și Alcina de G. Fr. Haendel. De-a lungul carierei sale, Rodica Vică a câștigat numeroase premii la concursuri de prestigiu, printre care Premiul I la Concursul Internațional de Muzică Barocă „La Stravaganza” din Cluj-Napoca, Premiul II la Concursul Radiodifuziunii Române „Drumul spre celebritate” și Premiul pentru cea mai bună interpretare muzicală în cadrul Trofeului „Ion Dacian” pentru tineri interpreți. Activitatea artistică a sopranei include colaborări cu importante orchestre și filarmonici atât din România, cât și din străinătate. Printre realizările notabile se numără premiera mondială a oratoriului Strigoii de George Enescu alături de Rundfunk Sinfonieorchester Berlin la Konzerthaus Berlin, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea și aparițiile la evenimente de prestigiu precum Gala OTP Bank la Sala Bela Bartók-Müpa Budapesta, Canto Barocco la Teatro La Fenice și Gloria de Antonio Vivaldi alături de Accademia Bizantina. De asemenea, Rodica Vică a interpretat în proiecte inovatoare precum La Lumiere Comique la Festivalul de Muzică Veche de la Budapesta și BaRockIN’ Transylvania alături de orchestra Musica Ricercata. Alte angajamente importante includ interpretarea Matthäus Passion de J.S. Bach sub conducerea lui Cristian Măcelaru la Ateneul Român și Poemes pour mi de Olivier Messiaen cu Filarmonica Transilvania, dirijată de Cristian Mandeal. Soprana a fost, de asemenea, invitată să participe la evenimentele organizate în cadrul Lunii Oedip la Londra, inclusiv o serată premergătoare premierei operei lui Enescu la Royal Opera House Covent Garden. Rodica Vică a adăugat recent în repertoriul său debutul în rolurile Violetta Valery din La Traviata de Giuseppe Verdi și Fiorilla din Il Turco in Italia de Gioachino Rossini. Proiectele sale recente includ un turneu internațional dedicat muzicii lui George Enescu, premiera modernă a operei La Foresta D’Hermanstad de Valentino Fioravanti și interpretarea rolului Zima în opera barocă Indiile galante regizată de Andrei Șerban. Discografia Rodicăi Vică include două CD-uri remarcabile: Strigoii de George Enescu, produs de casa de discuri Capriccio și Stars in the Sky, un proiect multicultural lansat la Musikverein Vienna, care reunește cântece de leagăn din întreaga lume, realizat în colaborare cu țiterista Barbara Laister-Ebner. Mai multe informații despre activitatea sopranei Rodica Vica pot fi găsite pe www.rodicavica.com

Tânăra mezzosoprană MARTINIANA ANTONIE și-a început călătoria muzicală ca elevă a Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași și ulterior ca studentă a Universității Națională de Muzică din București, perioadă in care a fost și bursiera programului Tinere Talente a Fundației Regale Margareta a României. Prima incursiune a Martinianei în lumea spectacolului de Opera a avut loc în 2017, în cadrul Festivalului Rossini din Pesaro, atunci când a debutat ca studentă a renumitei Accademii Rossiniane „Alberto Zedda”. După acest succes, ea a revenit in Festivalul Rossini ca invitat in alte cinci producții, ultima apariție fiind chiar anul acesta, in opera „Ermione”. În 2018, Martiniana devine membra a Studio-ului de opera al Teatrului Național din Mannheim, unde pentru trei ani își va îmbogăți repertoriul și experiența scenică. Martiniana are în palmares numeroase premii naționale și internaționale, dintre care putem numi: Câștigătore a prestigiosului Concurs AsLiCo din Como; Câștigătore a Concursului „Jeunes Espoires” din Avignon, Franța și Premiul II la Concursul Internațional „George Enesco” din Paris. De-a lungul carierei sale, Martiniana a avut privilegiul de a colabora cu artiști, cântăreți și dirijori celebri, precum: Carlo Rizzi, Michele Mariotti, Giacomo Sagripanti, Gabriel Bebeselea, Alexander Soddy, Dmitry Korchak, Juan Diego Florez, Pretty Yende și Graham Vick. În stagiunea trecută tânăra mezzosoprana a putut fi urmărită pe scena Ateneului Roman in cadrul Concertului Regal si pe scenele de opera ale Teatrului din Ancona in rolul lui Carmen din opera “La tragedie de Carmen”, ale Teatrului Național din Mannheim si Praga in rolul lui Cherubino din opera “Le Nozze di Figaro” și în cadrul Festivalului Rossini. Mai multe informații despre mezzosoprana Martiniana Antonie pot fi găsite pe Antonie Martiniana (martiniana-antonie.com)

ȘTEFAN CAZACU este un virtuos violoncelist român, recent laureat al unor competiții internaționale importante. În 2022 a câștigat premiul I la International Danube Festival - Donaufest (Ulm, Germania) și premiul al III-lea la Concursul Internațional George Enescu (ediția 2020-2021). Provenit dintr-o familie de muzicieni celebri, Ștefan a beneficiat de o educație muzicală solidă încă de timpuriu. A urmat studii universitare la Universitatea Națională de Muzică București și la Viena, unde și-a perfecționat tehnica și expresivitatea artistică. Talentul său a fost recunoscut în competiții internaționale, obținând premii prestigioase, inclusiv la Concursul de la Liezen (Austria) și Antonio Janigro (Croația), precum și Marele Premiu la selecția națională pentru Concursul Eurovision Young Musicians (2010). Ștefan Cazacu a cântat pe numeroase scene internaționale printre care Musikverein și Konzerthaus din Viena, Filarmonica din Paris, Elbphilharmonie Hamburg, Konzerthaus Berlin și Auditorium Parco della Musica din Roma. În România a fost aplaudat la Ateneul Român, Sala Radio și Opera Națională București. De-a lungul carierei sale a colaborat cu toate orchestrele simfonice importante din România, inclusiv cu Filarmonica George Enescu, Orchestra Națională Radio și Orchestra de Cameră Radio. De asemenea, a cântat cu Filarmonica din Chișinău și Orchestra de Tineret din Alicante. A fost acompaniat de dirijori renumiți precum Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Cristian Măcelaru și Theo Wolters. Ștefan Cazacu este, de asemenea, dedicat pedagogiei, predând din 2020 la Universitatea Națională de Muzică București și la Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti. În paralel, susține masterclass-uri și își împărtășește experiența cu tineri muzicieni, iar pe lângă activitatea sa solistică, colaborează cu ansamblul Violoncelissimo, fondat de tatăl său, Marin Cazacu, cu care a concertat în orașe precum Bruxelles și Washington DC. În 2018, Ștefan Cazacu a participat la primul său turneu național, alături de familia sa, în cadrul proiectului Clasic la puterea a treia, o inițiativă care a adus împreună pe scenă membri din trei generații ale familiei Cazacu. Mai multe informații despre violoncelistul Ștefan Cazacu pot fi găsite pe biografie (stefancazacu.com).

„...sclipiri de virtuozitate și temperament à la Martha Argerich... momente magice care aduc aminte de Maria Joao Pires în momentele ei cele mai intense. (...) A fost un raport cameral între solistă și orchestră care ne-a amintit de Nigel Kennedy, în momentele lui cele mai bune” - Classical Source

DIANA IONESCU, pianista recunoscută pentru „pianistica impunătoare și muzicalitatea matură” (Musical Pointers), s-a remarcat prin interpretarea capodoperelor din multiple epoci, de la Barocul lui Scarlatti și Bach, la puritatea clasică a lui Mozart și Schubert, până la măreția romanticilor și modernilor precum Schumann, Rachmaninov și Stravinsky. Câștigătoare a Marelui Premiu la Concursul Internațional de Pian George Enescu 2001, Diana Ionescu se bucură de o carieră internațională ca solistă, muzician de cameră, pedagog și director de festival. A obținut distincții precum Premiul Alexis Weissenberg, Premiul EWLE pentru Mozart Best Live Recording și Premiul II la Missouri Southern International Piano Competition. A susținut recitaluri și concerte pe scene prestigioase, incluzând Wigmore Hall, Purcell Room, Royal Festival Hall, Ateneul Român și Merkin Hall din New York. A colaborat cu dirijori renumiți, printre care Peter Stark, Paul Daniel și Gabriel Bebeșelea și a concertat cu orchestre de prestigiu, precum Filarmonica „George Enescu”, Orchestra Națională Radio și Guildhall Symphony Orchestra. Diana Ionescu este fondatoarea vibrate!festival din Brașov, un eveniment care aduce împreună artiști inovatori într-un format interdisciplinar ce reîmprospătează experiența muzicii clasice. Pe lângă activitatea sa artistică, predă la Universitatea Națională de Muzică din București și oferă masterclass-uri la festivaluri internaționale. Născută la Câmpina într-o familie de muzicieni, Diana Ionescu a început studiul pianului la vârsta de 7 ani cu Sanda Bobescu. După studii la Liceul „George Enescu” și Universitatea Națională de Muzică din București, sub îndrumarea maestrului Dan Grigore, și-a continuat pregătirea la Birmingham Conservatoire și Guildhall School of Music and Drama. A avut parte de îndrumarea unor mari maeștri precum Viktor Merzhanov și Alexis Weissenberg. În prezent, Diana finalizează înregistrarea integralei sonatelor pentru pian și vioară de Mozart, alături de violonistul Vlad Maistorovici, și coordonează programul educațional Muzica+ în Câmpina, care aduce concerte și ateliere inovatoare pentru elevi.

„împinge barierele până ce ies scântei” - Musicweb International

„plin de atmosferă, un minunat vârtej de sunete”- The Classical Reviewer

„Maistorovici atinge o notă aparte” - The Daily Telegraph

VLAD HÎRLAV MAISTOROVICI, violonist, compozitor și dirijor român. Compozițiile lui Hîrlav Maistorovici sunt căutate și apreciate. ”Atrăgătoare și răsunătoare” (Musical America), plină de ”contraste vii” (London Financial Times) și caracterizată prin ”plasticitate a exprimării”, muzica sa figurează în repertoriul unor orchestre și artiști de talie mondială. Reflectând experiența sa de interpret, lucrările sale sunt la fel de diverse ca și artiștii și instituțiile pentru care au fost comandate: de la ”minunatul vârtej de sunete” (The Classical Reviewer) din Halo pentru orchestră (comanda London Symphony Orchestra), sau dadaismul ironic din R.E.M!X (Vis cu vampiri) (comandă a festivalului Săptămâna Internațională a Muzicii Noi), la rapsodicul Concert Transilvan (prezentat în premiară de Dmitry Sitkovetsky și orchestra de cameră New European Strings, și comentat de ziarul Adevărul ca ”o nouă Poemă Română”), Maistorovici ”atinge o notă aparte” (The Daily Telegraph). În 2012, Institutul Cultural Român de la Londra a deschis stagiunea cu un concert intitulat Night Music: the chamber works of Vlad Maistorovici. În 2014, proiectul a fost reluat cu video-mapping în cadrul Festivalului Internațional Amadeus de la Sibiu/Hermanstadt, sub directoratul lui Christian Badea. În anul 2019, Maistorovici a condus în premieră olandeză compoziția sa Concert Transilvan și a condus Octetul op. 7 de Enescu cu orchestra Young European Strings Camerata la Teatrul Diligentia din Haga în cadrul sezonului cultural conex Președinției României la Consiliul UE. În 2023 Maistorovici a conceput și dirijat spectacolul Metamorfoze: o călătorie muzicală în lumea lui M. C. Escher la Kunstmuseum din Haga alături de New European Ensemble și colectivul de artiști video DeFrame cu ocazia aniversării marelui artist olandez, care reunește muzica lui Bach, Webern, Pärt și Maistorovici într-un ”spectacol muzical/vizual prin excelență, un concert foare plăcut, cu o concepție și execuție strălucită” (ArtsTalk Magazine). În 2024 a dirijat cu Orchestra de Cameră Radio lucrarea sa Mic tesseract Armonic și a compus lucrarea B.A.C.H., passacaglia pentru vioară solo, lucrarea impusă în repertoriul secțiunii violonistice a Concursului Internațional George Enescu.

DANA DEAC, jurnalistă. De la începutul anului 2007 până în 2014, a deținut funcția de Director al TVR 1. Este în continuare realizator TV la postul public. Ȋntre 1998 și 2006 a fost reporter, producător executiv și prezentator la posturile de televiziune Antena 1 și Antena 3, timp în care a primit numeroase premii pentru activitatea sa jurnalistică. Din 2013 este președintele Fundației Orange România și de doi ani este ambasadorul Asociației de Sprijin al Pacientului Oncologic. În 2023 a fondat proiectul Language Matters care este dedicat formării gândirii critice a tinerilor din România. Dana Deac a fost decorată de Regele Mihai I al României cu înalte distincții ale Casei Regale a României: „Nihil Sine Deo” și „Crucea Casei Regale a României”. Este absolventă a Facultății de Istorie și Filosofie, Secția Filosofie-Istorie și doctorand la Școala Doctorală de Filosofie din Universitatea din București.