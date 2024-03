Un nou volum din seria Alex Stern, de Leigh Bardugo, acum în librării!

Intră în lumea magică, plină de intrigi palpitante, unde protagonista din primul volum ar seriei, A noua casă, te întâmpină cu același curaj și nelipsita perseverență. Povestea întâlnește stilul unic al autoarei, iar elementele fantasy se împletesc cu cele încărcate de mister și supranatural, amintind de serii precum Harry Potter sau Cronicile din Narnia.

Galaxy „Alex” Stern găsește o poartă spre lumea cealaltă. Fură un suflet din iad. Nimic mai simplu, doar că oamenii care fac această călătorie rareori se mai întorc. Însă ea e hotărâtă să-­l scoată pe Darlington din purgatoriu chiar dacă asta o va costa viitorul la Lethe și la Yale. Cu toate acestea, intervin forțe care îi scapă de sub control, iar când membrii facultății încep să moară, Alex știe că nu­i vorba doar de simple accidente. Ceva funest acționează în New Haven, iar dacă vrea să supraviețuiască, va trebui să se confrunte cu monștrii din propriul trecut și cu un întuneric încorporat chiar în zidurile universității.

Întreaga suită de personaje pune în discuție distanța dintre farmecul și deziluzia provocată de magie, iar întrebarea la care rămâne să găsim răspuns în urma lecturii este: Ce mai rămâne de făcut când visurile din copilărie sunt ucise de realitate?

Înțesată de istorie și de răsturnări de situație caracteristice lui Bardugo, Cu orice preț aduce la viață o lume complexă, plină de magie, violență și monștri mult prea reali.

„Sfâșietoare și profund umană, această carte vă va atinge coarda sensibilă chiar dacă vă va îngheța sângele în vine... Depășind cu mult deja impresionantul volum A Noua Casă, Cu orice preț este unul dintre cele mai bune romane fantasy ale acestui an." BookPage

„Bardugo nu ezită să dezvăluie părțile întunecate ale magiei și ale naturii umane... Acest portret al unei supraviețuitoare care se încăpățânează să-­și atingă scopul va fi pe placul amatorilor de dark academia, urban fantasy și horror." Booklist

Leigh Bardugo este autoarea volumului A Noua Casă, bestseller New York Times, și creatoarea universului Grisha (ecranizat acum într-­un serial Netflix), care cuprinde Trilogia Grisha (Regatul Umbrelor, Regatul Furtunilor și Regatul Luminilor), Banda celor șase ciori și Răzbunarea ciorilor, precum și Regele cicatricilor și continuarea sa, Legea lupilor. Toate cărțile din universul Grisha au apărut la Editura Trei.

Povestirile sale de ficțiune au fost publicate în numeroase antologii, printre care The Best American Science Fiction and Fantasy. Locuiește în Los Angeles și este membru asociat al Pauli Murray College de la Yale University. Romanul Cu orice preț este al doilea din seria Alex Stern, fiind continuarea volumului A Noua Casă, care urmează să fie adaptat sub forma unui serial de Studiourile Amazon.