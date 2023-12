Lansare internațională „Warhol After Warhol” la Bâlea Lac

La eveniment va fi prezent autorul cărții, criticul de artă și scriitorul Richard Dorment, dar și personajului principal al poveștii polițiste, Joe Simon, și alte personalități internaționale, inclusiv jurnaliști ai celor mai prestigioase trusturi de presă. Evenimentul unic în lume se va ține la înălțime și la rece, la propriu – adică la o altitudine de peste 2.000 de metri și la circa minus 5 grade Celsius, în Hotelul de Gheață, unde se va construi o cameră Andy Warhol, cu statuete de gheață dedicate cărții și momentului lansării.

Andy Warhol este considerat cel mai faimos artist american al secolului al XX-lea. Născut Andrew Warhola, în Pittsburgh pe 6 august 1928, dintr-o familie de imigranți din Slovacia, a beneficiat de viziunea tatălui său care în anul 1942, pe patul de moarte, i-a „poruncit” fratelui mai mare al lui Andy să investească 250.000 de dolari în școala acestuia, simțind că va deveni un nume important.

După patru ani de studiu la „Carnegie Institute of Technology” din Pittsburgh și după primirea diplomei în domeniul artelor, Andrew s-a mutat, în anul 1949, la New York, unde și-a scurtat prenumele și numele de familie, începând să se semneze Andy Warhol.

Averea pe care a strâns-o din activitatea sa artistică a ajuns la 702 milioane de dolari, fiind mai întâi grafician de reclame, apoi pictor, autor al unor opere care au devenit ilustrarea civilizației americane, apoi regizor de film și producător de videoclipuri, emblemă a avangardei de la New York, personalitate a curentului artistic cunoscut ca Pop Art din Statele Unite.

Corupția și minciunile lumii artei

Autorul cărții „Warhol After Warhol”, scriitorul britanic Richard Dorment, este o personalitate a vieții culturale internaționale, fiind istoric de artă, savant, jurnalist, curator de expoziții și critic de artă. A condus departamentul de cultură al ziarului Daily Telegraph din Londra, din 1986 până la pensionare. A primit titlul „Criticul Anului” la British Press Awards și a fost colaborator frecvent la New York Review of Books. În 2014 a fost numit de Regina Elisabeta a II-a Comandant al Ordinului Imperiului Britanic pentru Servicii pentru Arte.

Autorul scoate la lumină, în cartea sa, corupția și minciunile lumii artei și mistificarea proceselor de autentificare. Povestea cărții a-nceput într-o după-amiază târziu, în iarna lui 2003, când criticul de artă Richard Dorment a răspuns la un apel telefonic de la un străin.

Cel care suna era Joe Simon, un producător de film american și colecționar de artă. Suna la sugestia lui David Hockney, vecinul lui din Malibu. Un comitet de experți numit Andy Warhol Art Authentication Board a declarat că cei doi Warhol din colecția sa sunt falși. A vrut să știe de ce și a crezut că Dorment l-ar putea ajuta.

Personaje și fapte, între realitate și ficțiune

Împletind ancheta polițienească reală cu ficțiunea romanului polițist, din care ies la iveală atât personaje și situații reale, cât și fictive, autorul cărții descrie lupta acerbă dusă de cei implicați în strădania de a dovedi autenticitatea unei serii de picturi ale celui mai faimos artist american al secolului al XX-lea – Andy Warhol.

„Warhol After Warhol” este o relatare fascinantă a conexiunii întunecate dintre bani, putere și artă, într-o îmbinare perfectă între povestea polițistă, istoria artei, memorii și drama din sala de judecată.

Cartea va fi prezentată, la Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac, la deschiderea oficială a noii construcții din această iarnă, care va avea loc la finalul lunii ianuarie, chiar dacă hotelul se deschide pentru public încă de la Crăciun.

Pentru evenimentul special de lansare a cărții „Warhol After Warhol” va fi amenajată cu statui de gheață o cameră Andy Warhol, la Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac. Lansarea bestsellerului va fi, astfel, un eveniment unic în lume.

