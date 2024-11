Zilele Culturii Sefarde la București

Ediția din acest an are loc la Centrul Comunitar Evreiesc (JCC) al Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic ( str. Popa Soare 18), iar accesul publicului este gratuit.

Timp de trei zile, publicul este așteptat la o călătorie fascinantă în lumea culturii sefarde, de-a lungul căreia va descoperi istoria, tradițiile și personalitățile sefarde care au marcat lumea, explorând viața și moștenirea evreilor spanioli, ascultând povești incredibile și muzică autentică ladino.

Cea de-a VII-a ediție a Zilelor Culturii Sefarde la București este un eveniment organizat de Forumul Bnai Brith „Dr. David Moses Rosen” Romania împreună cu Centrul de Studii Ebraice din cadrul Facultatii de Litere, Universitatea din București, în colaborare cu Ambasada Statului Israel la Bucuresti, Centrul Comunitar Evreiesc (JCC) și Fundația Familiei Menachem H. Elias si cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii.



PROGRAM:

4 noiembrie 2024:

• 18.00-18.30: Deschiderea celei de-a VIII-a ediții a Zilelor Culturii Sefarde

Alocutiuni

Prezentarea expoziției „Pe urmele lui Jacques Menachem Elias. Documente, imagini și mărturii ale unei istorii uitate” (realizată de Felicia Waldman și Anca Tudorancea, sub egida Fundației Familiei Menachem H. Elias, 2023)

• 18.30-20.00: Masă rotundă cu tema „Personalități sefarde care au marcat societățile în care au trăit prin contribuții deosebite în diverse domenii științifice”

Participă: Laura Albani (director, Muzeul Național Tehnic „Prof. ing. Dimitrie Leonida”, București), Metin Delevi (scriitor și jurnalist, Istanbul, Turcia), Leah Davcheva (consultant intercultural și cercetător al culturii ladino, Sofia, Bulgaria), Sylvia Herscovitz (cercetător postdoctoral, Tel Aviv, Israel)

Moderatoare: Felicia Waldman (coordonatoare, Centrul de Studii Ebraice, Facultatea de Litere a Universității din București, președinta Forumului B’nai B’rith România).



5 noiembrie 2024:

• 18.00-19.15: Proiecția filmului „Between the stone and the flower. The duality of the Conversos” („Între piatră și floare. Dualitatea covertiților”), realizator: Genie Milgrom (SUA, 2024, 70 min, subtitrare în limba română)

Filmul prezintă povestea personală a realizatoarei. Născută la Havana, în Cuba, într-o familie aparent Romano Catolică, de descendență spaniolă, Genie Milgrom a reușit printr-o cercetare genealogică inegalabilă să documenteze complet 22 de generații evreiești pe linie maternă, ajungând până în Spania și Portugalia anului 1405.

• 19.15-20.00: Sesiune Q&A cu realizatoarea filmului (via zoom)



6 noiembrie 2024 :

• 18.00-18.30: Lansare de carte, Halfon Saga, o poveste despre ascensiunea si declinul aristocratiei sefarde din Romania, autoare Felicia Waldman (Editura Integral, 2024). Participă: autoarea, regizorul Alexander Hausvater și directorul Editurii Integral, Costel Postolache.

• 18.30-20.00: Concert de muzică ladino cu formația Sefardito din Ungaria

Repertoriul include piese tradiționale din Maroc, Rodos, Grecia, Bulgaria si Turcia.

• 20.00-20.30: Degustare de bucătărie sefardă: preparate specifice, istorie, interacțiuni