Zilele Filmului Românesc debutează cu proiecții sold out și zeci de invitați prezenți la TIFF.22

Șansa de a vedea filme în premieră este dublată de întâlnirea directă cu cei care le-au creat. Zeci de actori, regizori, producători și alți profesioniști din industria românească de film sunt prezenți, zilele acestea, la Cluj-Napoca. Printre ei, regizorul Alexandru Solomon, al cărui documentar Arsenie. Viața de apoi are avanpremiera la TIFF, Cristi Puiu, regizorul MMXX prezentat în proiecție specială, echipa filmului Libertate, cel mai recent film semnat Tudor Giurgiu. Toți se regăsesc și în programul TIFF Talks, întâlnirile zilnice dintre public și invitații festivalului.

Actorii Dorian Boguță, Alexandru Papadopol și Dragoș Bucur vor putea fi întâlniți la proiecția Încă două lozuri, continuarea hitului de box-office de acum câțiva ani. Un moment special în programul TIFF este oferit de Horațiu Mălăele, care readuce la Cluj spectacolul de teatru Sunt un orb. Actorul va fi prezent și la proiecția Piciu, filmul care înregistra, în 1984, peste un milion de spectatori.

Alte titluri foarte așteptate la TIFF sunt Soțul meu musulman (My Muslim Husband, r. Daniel Bărnuți, Alexandra Bărnuți), Planeta albastră (Blue Planet, r. Dani Sărăcuț) sau Tigru (Day of the Tiger, r. Andrei Tănase).

Cele 16 scurtmetraje selectate în competiție pot fi văzute, vineri și sâmbătă, în calupuri speciale programate la cinema Florin Piersic și Sapientia. Cel Mai Bun scurtmetraj românesc va fi ales de juriul format din cunoscutul actorul britanic Nicholas Pinnock, Riina Mikkonen, directorul Festivalului de Film de la Tampere, și Ryszard Mietkiewicz, de la WIFF, prezenți și ei, zilele acestea, la Cluj.

