Ziua Europeană a Limbilor marcată la București de Institutul Cultural Român și de institutele partenere din clusterul EUNIC România

Expoziția de carte „Literatura română tradusă în alte limbi”, mini-recitalul etnografului și acordeonistului Shaun Williams, prezentarea „15 ani de cursuri de limba română pentru străini la ICR“ și lecțiile demonstrative de limba română alcătuiesc un program care se va încheia cu o degustare și prezentare de vinuri românești cu Sergiu Nedelea, unul dintre cei mai cunoscuți somelieri români.

Clusterul EUNIC România a ales Egalitatea în Educație ca temă pentru această ediție a Zilei Europene a Limbilor. Institutele culturale din cadrul rețelei EUNIC România și Reprezentanța Comisiei Europene invită adulții și copiii la un program special dedicat acestei zile, subliniind importanța învățării limbilor străine nu doar la școală, ci de-a lungul întregii vieți. În prima parte a zilei, de la ora 10:00, Goethe-Institut găzduiește la sediul său din Calea Dorobanți nr. 32 un panel de discuții moderat de Joachim Umlauf, directorul Goethe-Institut București, având tema „Cum poate/Cum ar trebui să sprijine învățarea limbilor străine probleme precum egalitatea, incluziunea și diversitatea?“, la care va participa Oana Valentina Suciu, lector universitar la Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice și expert ICR în perioada 2005-2018. De la ora 11:15 sunt programate workshop-uri cu acces liber organizate de Goethe-Institut, British Council, Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar, Institutul Cervantes, Institutul Francez și Fundația Culturală Greacă.

Institutul Italian de Cultură „Vito Grasso“, Institutul Francez, Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar și Institutul Yunus Emre Alte își vor deschide sediile începând cu ora 15:00.

ICR și partenerii săi din clusterul EUNIC România invită deopotrivă studenţi, profesori, lingvişti, reprezentanţi ai corpului diplomatic din România, dar și publicul larg interesat de învățarea limbilor străine.

Instituită în anul 2001 de Consiliul Europei, la inițiativa UE, Ziua Europeană a Limbilor este sărbătorită anual pe 26 septembrie, fiind dedicată diversităţii culturale şi lingvistice.

Institutul Cultural Român are un rol esențial în promovarea limbii române atât în țară, cât și în străinătate, institutele din rețeaua ICR organizând cursuri atât pentru străini, cât și pentru copiii din comunitățile de români. ICR susține și cursurile de limbă română de la Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) și pe cele pentru copii de la liceul Amlieh din Beirut. La București au loc cursuri de limba română pentru străini, ateliere de gramatică, de conversație, ore demonstrative. ICR și Universitatea Babeș-Bolyai au statut de membri cu drepturi depline în Asociația Testatorilor de Limbi din Europa. Din 2023, ICR a reluat organizarea Școlii de vară de la Brașov, după o pauză de trei ani: Cursurile de limbă, cultură și civilizație românească pentru străini au o durată de patru săptămâni. Ediția din acest an a reunit 22 de cursanți din Argentina, Brazilia, Belgia, Elveția, Franța, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Slovenia, SUA și Ucraina.

Oana-Valentina Suciu are o diplomă în sociologie politică și un doctorat în științe politice la Universitatea din București. Educată în București, Oxford, New York și Budapesta, a lucrat ca activistă civică și cercetător senior pentru diverse ONG-uri și think-tank-uri, în special pentru Societatea Academică din România și Institutul de Politici Publice. De asemenea, a colaborat cu Institutul Băncii Mondiale din Washington DC și cu Centrul de Cercetare a Economiilor post-comuniste din Londra. În prezent, este lector universitar la Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice, unde predă sociologie politică, comportament de vot, metode de cercetare în științe politice, diplomație culturală, industrii creative și istoria politică a minorităților etnice din Europa Centrală și de Est.

Shaun Williams este etnograf și muzicant, originar din Ohio, Statele Unite ale Americii. A venit în București în 2016 pentru a face doctoratul în etnomuzicologie axată pe drepturile romilor și muzica tradițională post-socialistă. A colaborat cu Speranța Rădulescu, cea mai importantă etnomuzicologă română contemporană, a luat lecții de țambal de la Nicolae Feraru, unul dintre cei mai apreciați lăutari din America. „Am descoperit folclorul românesc undeva prin anii 2001-2002 când am auzit prima dată Taraf de Haidouks, atunci au cântat prin toată lumea, la fel și Fanfara Ciocârlia. Le descopeream discurile la radioul studențesc prin Michigan. Apoi a venit Fanfara Ciocârlia chiar în turneu în Michigan și a fost ceva total nou pentru mine”, descrie Shaun începuturile acestei pasiuni. Înainte de a se muta în București, el a locuit cinci ani în Ucraina, unde a stat tot printre lăutari, astfel că traversarea culturală nu a fost una extrem de mare atunci când s-a stabilit în România. A participat de două ori la Cursurile de limbă, cultură și civilizație românească de la Brașov (în 2011 și în 2016). În utltimii ani, Shaun (cunoscut ca Jean Americanu’) a înființat un taraf de lăutari autohtoni, împreună cu solista Corina Sîrghi. Repertoriul lor este format din cântecele unor artiști celebri precum Maria Tănase, Ioana Radu, Gabi Luncă, Tita Bărbulescu, Rodica Crețu, Dona Dumitru Siminică, precum și din piese reprezentative din muzica dobrogeană (din partea Corinei Sîrghi).

Cu o experiență de peste 25 de ani în industria ospitalității, Sergiu Nedelea nu este doar unul dintre cei mai cunoscuți somelieri români, ci și un prolific autor de specialitate și un formator cu o solidă reputație. Este autor a numeroase articole și cărți de specialitate („Caietul Somelierului - Ghid pentru aspiranți și profesioniști”, „Povestiri Cârciumărești”, „Ghidul Vinurilor Românești”, „Harta Vinurilor Românești” etc.). De asemenea, face parte din echipele de jurați în concursurile interne si internaționale. În 2022, a primit premiul pentru „Cel mai bun Somelier”.