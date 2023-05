Ceasul de mână al Zoiei Ceaușescu, în Licitația de „Timeless” Artmark

Piesa de colecție, purtată de Zoe Ceaușescu, are prețul de pornire de 10.000 de euro. Ceasul a fost confiscat la Revoluția din Decembrie 1989, în cadrul confiscării averii familiei Ceaușescu, apoi retrocedat de către instanțe în anul 1997. Cunoscut în epocă era faptul că familia Ceaușescu apela la marile branduri din străinătate pentru achiziționarea ceasurilor sau a bijuteriilor, iar ceasul purtat de Zoe nu a făcut excepție. Alături de ceasul-bijuterie care a aparținut fiicei cuplului Ceaușescu se vor scoate la licitație și alte piese spectaculoase – ceasuri exclusiviste, vintage sau contemporane, bijuterii de lux, genți ediție limitată, dar și mașini de colecție.

În cadrul evenimentului din 30 mai sunt scoase la licitație peste 100 de modele de ceasuri, care se pot achiziționa plecând de la prețuri de pornire reprezentând doar aproximativ 20-30% din valoarea de listă, adică de la un sfert din prețul pieței. O apariție unică în piața din România, dar și foarte rară la nivel internațional, este ceasul Romain Jerome Arraw Marine Mykonos, care are prețul de pornire de 3.000 de euro, față de un preț de listă de 13.000 de euro. Modelul a fost realizat într-o ediție limitată de doar 10 exemplare, iar ceasul din licitație este primul din serie (poartă numărul 1 din 10). Ce face aceasta ediție specială este nisipul de pe o celebră plajă din Mykonos, care este vizibil încorporat în cristalul bezelului. Mai mult, această ediție a fost pusă în vânzare doar pe insula grecească Mykonos. Un al ceas deosebit, realizat tot din materiale rare de către celebrul orologer Romain Jerome, este modelul Moon DNA Skylab, care are prețul de pornire de 4.000 de euro. În construcția ceasului au fost folosite materiale ce provin din fuselajul navei spațiale „Apollo 11”, misiune în cadrul căreia a fost efectuată prima aselenizare cu echipaj uman.

Segmentul ceasurilor este condus, cu cel mai mare preț de pornire, de un Rolex Skydweller – modelul Rolex cu cele mai multe complicații, ce are un preț de pornire de 33.000 de euro, urmat de exemplarul Audemars Piguet Offshore, care are prețul de pornire de 32.000 de euro. Ambele piese sunt însoțite de cutia originală, manual de instrucțiuni, certificat de garanție și certificat de autenticitate.

„Timeless. Licitația de Ceasuri, Bijuterii și Accesorii de Colecție, inclusiv o Secțiune Caritabilă” aduce pe piața de profil din România și un BMW New Class alb de colecție, model 2000C. Acest exemplar clasic a fost distribuit de BMW doar între anii 1962 și 1977, asigurând solvabilitatea companiei după criza financiară din anii ’50 și consacrând identitatea automobilelor BMW drept sedan sport. Piesa din licitație, cu prețul de pornire de 8.000 de euro, a fost gândită intenționat drept o versiune de lux a modelului 1800, numit de celebra revistă de profil „Road & Track” ca fiind „cel mai performant sedan de 2 litri de pe piața actuală și, de asemenea, cea mai bună manevrabilitate și cea mai bună conducere”, după un test drive din 1967.

Evenimentul din 30 mai include și o secțiune caritabilă dedicată strângerii de fonduri pentru copiii care suferă de boli alergice severe. În vederea susținerii cauzei caritabile, maestrul Gheorghe Zamfir a donat unul dintre naiurile sale de concert. Instrumentul muzical din lemn de bambus, cu 22 de tuburi, are prețul de pornire de doar 150 de euro și este însoțit de certificat de autenticitate. Designerul român de ceasuri Augustin Matei a donat un ceas unicat, intitulat „Tree of Life” și având cadranul pictat manual cu copacul a cărui simbolistică a furnizat numele ceasului, care are în licitație prețul de pornire de 1.000 de euro. În scop caritabil va fi scoasă la licitație și lucrarea „Semne de aer” semnată de artista Iulia Șchiopu, care are prețul de pornire de 500 de euro, dar și cea realizată de artista originară din Ucraina Yana Petrunina – „Bujori”, care are prețul de pornire de 300 de euro. Fondurile colectate în urma vânzării pieselor donate vor fi direcționate către Asociația Română de Educație în Alergii și Asociația „Din grijă pentru copii”. Cele două Asociații își propun să pună bazele proiectului „Gustos și sănătos în farfuria din spital”, care va interveni într-un mod constructiv și va ajuta la schimbarea meniului din spitalele de pediatrie, acolo unde copiii, în general, și copiii care suferă de alergii alimentare și respiratorii, în special, nu se pot hrăni, de cele mai multe ori, corespunzător nevoilor și patologiilor. Astfel, fondurile colectate vor permite realizarea cursurilor tehnice de gătit, sesiuni de consiliere în dietetică și nutriție, utilarea cu aparatură de specialitate, etichetarea preparatelor și schimbarea modului de transportare a porțiilor de mâncare în salon. „Gustos și sănătos în farfuria din spital” este un proiect pilot care va fi desfășurat într-un spital de pediatrie din București care deservește anual mii de copii. Piesele care fac parte din secțiunea caritabilă a licitației din 30 mai sunt marcate cu o inimă roșie.

Piesele din cadrul evenimentului „Timeless. Licitația de Ceasuri, Bijuterii și Accesorii de Colecție, inclusiv o Secțiune Caritabilă” valorează aproximativ 1 milion de euro și sunt însoțite de acte de proveniență, garanție de autenticitate sau, după caz, garanție de bună funcționare. Impresionantele piese pot fi admirate și probate, în regim gratuit, până pe 30 mai în expoziția de la Palatul Cesianu-Racoviță, care este deschisă de luni până duminică în intervalul orar 10:00-20:00. Licitația din 30 mai va avea loc de la ora 19:00 în sala de la Palatul Cesianu-Racoviță, dar și online pe platforma Artmark Live 2.0.

