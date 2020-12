2020 DEMASCAT

Finalul de an este automat însoțit de bilanțul sub care se trage linie, bază pentru trecerea spre NOUL AN. 2020 rămâne în urmă doar ca un vis urât? Cum 2001, startul spre mileniu, a adus ca realitate terorismul islamic, cauză a unor grele războaie,schimbând priorități geostrategice, 2020 s-a insinuat în viața Planetei ca o încercare teribilă , mult mai greu de stăpînit. Fiind dincolo de ideologii,imposibil de oprit la granițe,lovindu-i într-o supremă egalitate pe săraci și pe bogați, pandemia covid 19 a secerat aproape două milioane de vieți, numărul real al victimelor scăpând statisticilor.

2020 este văzut ca un capăt de drum,care a adus Lumii închidera unui ciclu al dezvoltării al bunăstării,al relațiilor umane deschise. Socializarea a fost înlocuită de distanțare,locul de muncă s-a mutat acasă, școala a anulat prieteniile și formarea în colectivitate.Șefii au devenit virtuali, ierarhiile sunt stabilite on-line, iubirile sunt atrofiate de distanțe. Ordinea este menținută cu adeverințe,mișcările sunt limitate ca într-o pușcărie cu regim semideschis.Justiția împarte dreptatea în procese invizibile, curierii transportă, ca furnicile de la mâncare la documete secret, bunurile care nu pot fi virtuale. Avioanele au devenit inutile după prăbușirea turismului,restaurantele un loc cu risc major de infectare.

Speranța stă acum într-o seringă, dar până la a ajunge la vaccinul izbăvitor omul de rând are încă mult de așteptat.O împotrivire surdă la autoritatea care impune restricțiile alimentează mișarea antivaccin, greu de susținut cu argumentele științei,dar și mai greu de scos din subconștientul stresat de frică.

Trecem în 2021 cu masca pe figură, încercând să credem că 2020 va rămâne în uitare.Demascând acest an apăsător nu trebuie să credem că regulile pe care le-a statuat devin caduce.Trecem în NOUL AN PE VALUL 3 al pandemie care, iată, menține izolarea și accentuează individualizarea.Epoca post pandemie , care să aducă eliberarea ,se conturează ca o fata morgana.

NB. Cititorilor acestor rânduri, cu speranța înțelegerii că optimismul bine temperat devine un factor de echilibru,CU DORINȚA REÎNTÂLNIRII în acest colț de pagină, le urez LA MULȚI ANI!