Care este starea de fapt a economiei românești după un an plin de pandemie? Numeroase evaluările difuzate în spațiul public suferă de abordări partizane,minate de subiectivismul politic. Alte prezentări se află sub spectrul catastrozei, mai bine ,,vândute ” publicului permeabil la știrea negativă,devenit și mai circumspect în condițiile asteniei pandemice. În acest cadru a trecut puțin comentat discursul Guvernatorului Băncii Naționale a României în cadrul întâlnirii anuale a FMI pentru perspectiva economică a regiunii.Analiza lui Mugur Isărescu transmite, pe de o parte, îngrijorarea bine distilată față de evoluțiile din economie iar, pe de altă parte, anunță măsurile de politică monetară pregătite să susțină reluarea creșterii producției,cu o viguroasă recuperare în 2021, de 6 la sută , conform celei mai recente prognoze a FMI.Campania de vaccinare este suportul decisiv pentru recuperarea economică din acest an, rezumată plastic de conducerea Fondului :,,politica privind vaccinurile este o politică economică!”.

Multe întrebări și așteptări sunt lămurite de guvernator cu acest prilej. În privința ratei dobânzii ,care s-a redus de la 2,5 la sută din martie anul trecut la 1,25 la sută în prezent, la minim istoric, perspectiva rste clară:,,nu vedem motive pentru reduceri suplimentare a ratei dobânzii de politică monetară”. Susținerea politicii fiscale,manifestate și prin achiziționarea de obligațiuni de stat de pe piața secundară,a avut consecință o neglijare deliberată a țintei de inflație și stabilitatea relativă a cursului de schimb.

În acest an o politică mai liberală,cu atenuarea intervențiilor pe piața valutară a băncii centrale, așa cum sugerează FMI,primește un răspuns diplomatic.,,În ceea ce privește cursul de schimb,suntem pregătiți să asigurăm mai multă flexibilitate, având în vedere rolul său de ancoră a încrederii sociale în cazul României”.Așadar,Banca Națională rămâne cu ochii pe butelie,asumându-și o politică proprie de protejare a monedei naționale.Deși cu un lanț mai lung,ancora rămâne să fie lansată tot din portul de stabilitate din Strada Doamnei. Pentru a înțelege metafora buteliei, explic generației mai tinere rolul esențial într-o gospodărie al buteliei cu gaz în perioada complicată a restricțiilor economice din ultimii ani ai epocii Ceușescu. Atunci, obiectul cel mai vânat de hoți era butelia, iar ca dar de nuntă, obiectul putea fi chiar mai prețios decât mireasa!