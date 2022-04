Cadoul de Paști de la Nicușor Dan: Bucureștiul devastat 

Fiecare om aranja după puterile lui casa, gospodăria. Primăria punea serviciile municipalității la treabă, să curețe parcurile, străzile. Era o întrecere între sectoarele Bucureștiului pentru plantatul florilor și toaletarea marilor bulevarde. Chiar și în vremea comuniștilor, până la Paști se termina marcarea străzilor, repararea asfaltului, chiar dacă se disimula întreaga acțiune de gospodărire a orașului sub umbrela laică a raportărilor pentru 1 Mai.

Cum arată acum orașul, după doi ani din mandatul lui Nicușor Dan la Primăria Generală? Nu este nevoie de vreun sondaj care să măsoare gradul de satisfacție față de prestația primarului ales sub sloganul „Salvați Bucureștiul”. Dacă el ar fi cerut voturile sub angajamentul „Îngropăm Bucureștiul!”, putea să afirme cu mare satisfacție că și-a îndeplinit programul electoral cu mult înainte de încheierea mandatului.

Avem în flux continuu imagini ale localităților devastate din Ucraina aflată în război. Multe semne ale distrugerii le întâlnim însă la tot pasul prin București, intrat nu sub „cizma rusească”, ci sub administrarea „ocupantului” Nicușor Dan. Incendiile frecvente din imobilele aflate în părăsire, luate în „administrare” de boschetari, sub nasul impasibil al instituțiilor municipale, sunt parcă filmate la Kiev. Șantierele de infrastructură lăsate de izbeliște nu sunt rezultatul unor bombardamente ale trupelor vrăjmașe, ci semnul dușmăniei prostești a primarului general față de proiectele începute de Gabriela Firea. Acțiunile de consolidare a clădirilor afectate de cutremurul din 1977 au fost date în custodia unui teolog, prieten cu primarul, care a pus pe butuci și acest program. Delăsarea și spectrul distrugerii au atins marile parcuri. Cișmigiul, aflat sub nasul „alesului ”, și Herăstrăul au devenit locuri în care ar trebui puse semne de avertizare „Pericol public!”. Aerul este de nerespirat în multe momente ale zilei, munții de gunoaie solidificate schimbă relieful. Sistemul de termoficare este un coșmar, semn al minciunii deliberate din campania electorală. Apa caldă și căldura sunt date pe sponci, ca o pedeapsă generală pentru cei care au crezut în politicianul abulic umflat cu pompa de un aparat de propagandă bine plătit. Câinii vagabonzi atacă în haită, șobolanii și-au făcut puncte de trecere prin Piața Victoriei.

Uităm prea repede că Nicușor Dan a ajuns primar cu sprijinul deșănțat neconstituțional al președintelui Iohannis, care s-a implicat direct și în campania electorală de la locale. Acum președintele nu mai scoate o vorbă despre catastrofa din administrarea Capitalei, unde a primit viză de flotant pentru zece ani. Dacă acest primar impostor, total nepregătit pentru funcție, a reușit să distrugă mult și să nu construiască nimic în doar doi ani de mandat, mă gândesc cu groază cum va arăta Bucureștiul în 2024? Proiecția este sumbră, dar devenim prin inacțiune civică, de fapt, complici la programul de distrugere a orașului! Scoaterea din arhive a melodiei „În Bucureștiul iubit” nu este doar un gest nostalgic, ci un îndemn pentru a nu fi obligați să cântăm „În Bucureștiul distrus”, ca refren adaptat la realitate.