Rezultate Loto 21 noiembrie 2024. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 21 noiembrie 2024:

Loto 6/49: 26, 8, 21, 20, 40, 22

Loto 5/40: 11, 29, 32, 31, 21, 36

Joker: 11, 43, 13, 39, 21 + 6

Noroc Plus: 9, 5, 1, 5, 8, 0

Super Noroc: 2, 2, 8, 2, 3, 8

Noroc: 6, 7, 5, 7, 0, 1, 1

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,18 milioane de lei (peste 238.100 euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 11,27 milioane de lei (peste 2,26 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,68 milioane de lei (aproximativ 741.200 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de aproximativ 74.300 de lei (peste 14.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,06 milioane de lei (aproximativ 213.500 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de aproximativ 44.800 de lei.

La tragerea Joker s-a castigat un premiu de categoria a III-a in valoare de 57.368,97 de lei. Biletul norocos au fost jucat la o agentie din Bacau.