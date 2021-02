Ce înseamnă expresia „a face treabă, fără să faci valuri”

Am publicat, ieri, în coloanele „jurnalului”, un comentariu despre lipsa unei reacții publice a liderilor PSD față de greva minerilor de la Lupeni și de politicile falimentare ale guWERNărilor pseudo-președintelui Klaus Iohannis de pe urma cărora acest vital sector al economiei naționale a fost și este atât de nemilos afectat. Tăcere pe care, prin forța împrejurărilor, a trebuit să o pun în opoziție cu noul telerecital, și acesta tot de un cras populism, al senatoarei Diana Șoșoacă, pentru care tragedia minerilor și a familiilor lor nu a fost decât un nou pretext spre a-și etala veleitățile de justițiar neîmblânzit și de apărător al cauzei celor mulți. M-am referit la liderii PSD a căror reacție publică lipsea până atunci, dar nu și la organizația județeană a partidului sau a parlamentarii PSD, despre ale căror opinii nu aveam informații edificatoare atunci când îmi scriam comentariul. Ulterior, în dialogul cu Răzvan Dumitrescu, difuzat pe canalul Antena 3, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a făcut precizări pe acest subiect, din care am reținut că liderii partidului vor merge în Valea Jiului și vor discuta, cu minerii, cu familiile lor și cu autoritățile județene și locale, despre măsurile ce trebuiesc luate pentru a pune capăt acestei situații nenorocite.

Între timp, pe pagina sa de socializare, senatorul Titus Corlățean a publicat un text din care aflăm că,încă din primele zile ale grevei, colegii săi social-democrați au fost la fața locului, au discutat cu oamenii și au propus soluții la câteva probleme. Dar,notează Titus Corlățean, „fără să facă valuri ca alții sau altele”. Fiind, de acum, de domeniul evidenței la cine făcea referire domnia sa, consider, totodată, că este corect să preiau din textul menționat numele colegilor domniei sale și să le fac publice,dimpreună cu soluțiile pe care le-au preconizat pentru deblocarea crizei. Este vorba despre Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara și despre Natalia Intotero,Cristi Resmeriță,Vasile Salan și Toma Ilie, parlamentari PSD, de la care așteptăm să vină cu inițiative și cu proiecte realiste, temeinice și eficiente. Un prim pas, salutar și încurajator în acest sens, consemnat de către Titus Corlățean, este acela că, imediat după vizită, Laurențiu Nistor a convocat Consiliul județean Hunedoara pentru a dezbate și a aproba propunerea ca această autoritate a administrației publice locale să preia Termocentrala de la Mintia. Unitate care oferă căldură pentru 3000 de familii din Deva dar care,neavând cărbune, este blocată în momentul de față. Soluție perfect fezabilă, susținută de un plan de accesare a fondurilor europene necesare retehnologizării termocentralei, plan care există și ar trebui să fie aprobat la guWERN. Așa încât îi doresc lui Laurențiu Nistor multă răbdare și tenacitate pentru a reuși să îi pe convingă decidenții din Palatul Victoria că acest proiect salutar poate să beneficieze de finanțare europeană.

Este clar pentru orice om de bună credință că proiectul inițiat de către PSD-istul Laurențiu Nistor- de fapt, repus în discuția Consiliului Județean, are un benefic impact economic și social, dar, din păcate, asta nu i-a convins pe toți membrii consiliului, de vreme ce la ședință nu au fost prezenți decât consilierii PSD. Gest care spune ceva în plus față de ceea ce știam despre felul în care cadre de nădejde ale alianței de guWERNare, impusă de către pseudo-președintele Klaus Iohannis, îi privesc pe cetățeni și se implică în rezolvarea trebilor colectivității. Fac această mențiune cu atât mai mult cu cât, absența nemotivată a acelor anumiți consilieri județeni de la ședința convocată de către președintele CJ Hunedoara nu este un fapt izolat, nici aici, în Valea Jiului, ci este excepția care confirmă regula. Pentru că, tot în aceste zile și tot aici, în arealul Văii Jiului, alți distinși reprezentanți ai puterii locale au comis gesturi sfidătoare, de o revoltătoare aroganță. Ca de pildă prefectul județului care, sub pretext că a venit să discute cu greviștii de la Lupeni, s-a lăsat tras într-o poză zâmbăreață la gura minei… și cu asta basta! Sau primarul municipiului Deva, care nu contenește să îi înjure, tot pe mineri, socotindu-i singurii vinovați de tot și de toate..

Poate că aș fi pus punct acestor însemnări pe marginea celor consemnate de către senatorul Titus Corlățean, numai că,la scurt timp după ce am terminat de scris, am urmărit, în direct,la televizor, noua descindere propagandist-populistă a senatoarei Diana Șoșoacă, de data aceasta la Institutul Matei Balș. Prilej cu care domnia sa nu a ratat ocazia să acuze un alt fel de abuz, acum al jandarmilor, care nu au lăsat-o să dea buzna în institut pentru a face ordine după cum îi este voia. Abuz despre care a uitat să ne mai spună dacă este tot unul ,,psiho-emoțional’’. În schimb, după cele văzute,aseară, la televizor, putem să considerăm că exact la un asemenea abuz a supus-o domnia sa pe managerul institutului, Beatrice Mahler. Comportament agresiv căruia, spre cinstea sa, doamna doctor Beatrice Mahler, i-a răspuns cu un admirabil calm și cu multă demnitate.

Sincer să fiu, am mai scris în câteva rânduri ceea ce cred despre telerecitalurile justițiarei doamne Diana Șoșoacă și chiar mi-am atras aspre critici din partea unor fani jurați ai domniei sale, așa că puteam să consider închis subiectul. Reiau, totuși, discuția, considerând că a venit momentul ca acestei persoane să i se pună cel puțin următoarele întrebări:1) Care sunt inițiativele legislative pe care le-ați avut, în calitate de senator, referitor la cazurile pe care le-ați luat drept pretext pentru tele-recitalurile în care ați jucat rolul de neînfrânt justițiar; 2) Câte dintre ele au fost discutate și validate de către Senatul României?

Până vom avea – și dacă vom avea?!- răspuns la ele, vă invit să puneți în balanță, rezultatele, fie și de primă etapă,ale vizitei colegilor de partid ai senatorului Titus Corlățean în epicentrul grevei din Valea Jiului, cu efectele reale ( care și câte sunt ele!) ale descinderilor doamnei Diana Șoșoacă pe aceleași meleaguri. După care, cu siguranță, veți înțelege mai bine în ce înseamnă expresia ,,a face treabă, fără să faci valuri’’.