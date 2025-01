Ce să citești pentru a avea o carieră de succes. Recomandări de la Bill Gates și Warren Buffett

„Cititul reprezintă una dintre cele mai accesibile unelte de creștere personală pe care le avem la dispoziție,” spuneLucía García-Giurgiu, psihoterapeut, pentru CNBC. „E multă cunoaștere valoroasă pe care o poți învăța din cărți, pe care s-o aplici în viața ta. Și, eventual, acea cunoaștere devine înțelepciune și devine obișnuință.”

Mulți miliardari citesc zeci de cărți în fiecare an. Unii dintre ei au dezvăluit mai multe titluri de-a lungul anilor.

Cărțile recomandate de Bill Gates

Bill Gates și Warren Buffett și-au făcut o obișnuință din a recomanda tot felul de cărți. Multe dintre titlurile din bibliotecile lor au fost citite de milioane de persoane din întreaga lume. Dincolo de Gates și Buffett, alți miliardari au vorbit despre operele citite până acum, care i-au ajutat.

Scrisă de W. Timothy Gallwey, The Inner Game of Tennis a fost publicată în 1974 și este indicată de Bill Gates. Mliardarul a descris-o ca fiind „cel mai bun ghid să nu îți stai în propria cale”. Într-un mesaj publicat pe blogul său, el susține că a citit cartea de mai multe ori și o recomandă și prietenilor.

Gallwey este un antrenor de tenis de succes, ce a jucat și la Universitatea Harvard. În cartea sa, el explică importanța „jocului intern” în tenis. Acesta „e jucat pentru a depăși toate obiceiurile minții care inhibă excelența performanței”. Printre acestea se numără „greșelile de concentrare, emoțiile, îndoiala de sine și condamnarea personală”.

Gates susține că ideile lui Gallwey „au afectat subtil” modul în care s-a prezentat la muncă, în cadrul carierei la Microsoft.

„Pentru cei mai mulți dintre noi, e ușor să cădem în critica de sine. Ceea ce inhibă ulterior performanța noastră, și mai mult,” a scris Gates pe blog. „Trebuie să învățăm din greșelile noastre fără să le lăsăm să ne obsedeze.”

„De exemplu, deși cred că tărie în gândirea critică a sinelui și perspectiva obiectivă a propriei performanțe, încerc s-o fac și ca Gallwey: într-un mod contructiv, care îmi îmbunătățește prestația.”

Ce spune Warren Buffett

Milardarul Warren Buffett recomandă The Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success

Scrisă de William N. Thorndike, co-fondator al firmei Housatonic Partners, cartea prezintă carierele a 8 CEO cu abordări diferite de management. Opera se numără printre cărțile pe care le recomandă Buffett pentru că scoate în evidență trăsături specifice care au adus succesul acestor persoane.

Printre firmele analizate în carte sunt General Cinema, Ralston Purina, Berkshire Hathaway și General Dynamics.

„E o carte extraordinară despre directori care au excelat la alocarea capitalului,” a scris Buffett într-o scrisoare din 2012, către acționari. „Are un capitol profund despre directorul nostru, Tom Murphy, cel mai bun manager de afaceri pe care l-am cunoscut vreodată.”, notează useit.ro.