Cine va repeta formula „Am fost un dobitoc!”

România, țara verde a Europei, se pregătește să întâmpine Anul Nou, chemând la masa festivă Omicronul, fratele mutant al Deltei. Are locul de onoare rezervat, pregătit cu multă grijă. Omicron este invitat să vină cât mai repede, să prindă tot poporul în hora veseliei. Crăciunul, Revelionul, Sfântul Ion – cununa de sărbători a românilor – ne adună, fără restricții și discriminări, să ne „simtem bine”, chiar dacă știm că peste o lună bucuria noastră o să fie uitată și înlocuită cu bocetul. Când unul dintre apropiații lui Nicolae Ceaușescu a declarat la proces, ca justificare și căință, celebra formulă „Am fost un dobitoc!”, puțini au crezut că ea va acoperi pentru multe decenii acțiunile individuale și colective la nivel național.

Pandemia a dat măsura erorilor acumulate în tranziția fără sfârșit, având acum de trecut un nou prag. Nu mai este deloc o surpriză să vedem că, după un an de campanie de vaccinare, suntem în coada Europei la imunizare. Un oraș de 60 de mii de locuitori a fost îngropat, dar nimeni nu pare speriat de rata cea mai ridicată de mortalitate de pe continent pe care o produce la noi COVID-19. Propagandiștii antivax, care primesc dividende de la pompele funebre, au satisfacția că au fost mentorii transformării unor mici afaceri în cea mai prosperă industrie a țării, care lucrează în trei schimburi. Omicron va adăuga noi procente la cifra de afaceri. Specialiștii în sănătate publică prezintă grafice și dau cifrele seci ale dezastrului care va să vină. 60 la sută din populația vulnerabilă nu este imunizată cu o schemă completă de vaccinare, 25 de mii de paturi de spital vor fi ocupate la sfârșitul lunii ianuarie sau chiar mai devreme. Mii de diasporeni veniți să guste din șoriciul de acasă nu respectă carantina, ale zeci de mii nici nu au completat declarațiile de mobilitate, așa încât anchetele epidemiologice nu pot fi făcute. Polițiștii s-au ofuscat pentru că sunt băgați alături de pompieri în echipe care să verifice respectarea carantinării. Le-au căzut epoleții de rușine pentru o asemenea mezalianță! Ca să simțim că statul de drept pune și el umărul la deschiderea porților pentru Omicron, o instanță a decis că nu mai e nevoie de nici o formalitate pentru a intra în spațiile publice. Se aruncă la coș adeverințele de vaccinare și doar testele sunt valabile! Haos total sub domnia legii într-o țară în care legea nu are nicio valoare! Nici guvernul nu știe ce drac să mai facă pentru a nu-i supăra pe milioanele de viitori votanți care fug de vaccinul care lovește la capacitatea de înmulțire. Certificatul verde este băgat sub preș pentru a primi cum se cuvine dezastrul sanitar. În loc de colindul pentru brad, cu cetina tot verde, cântăm pe toate vocile „Bun venit, drag Omicron/Hai în casa mea, unde-i cald și bine!”