Șoferii conduc prost, spune Avocatul Poporului. Soluția: să fie testați în poligon

Proba de poligon a fost eliminată, dar nu înseamnă că instructorii auto nu pot să-și ducă în poligon cursanții, pentru a-i antrena. Depinde de fiecare instructor și de fiecare cursant cum face pregătirea pentru examenul susținut cu angajații Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) din fiecare județ. Dar Avocatul Poporului, deși nu are niciun fel de atribuții în acest domeniu și nici calitate de inițiator al unor proiecte de modificare legislativă, a făcut un studiu care a durat un an, apoi a propus modificarea Codului Rutier, pentru reintroducerea examenului în poligon și a unei probe suplimentare de conducere preventivă. Școlile de șoferi nici măcar nu au fost invitate la prezentarea rezultatelor acestui studiu, iar reprezentanții acestora spun că se pot face ore suplimentare de pregătire în poligon sau pentru conducere defensivă și fără modificare legislativă. Brigada Rutieră sau DGPCI nu știu nimic despre vreo eventuală modificare a legii.

Avocatul Poporului propune reintroducerea examenului auto în poligon, ca probă eliminatorie pentru viitorii șoferi, pentru a le evalua mai bine abilitățile practice, dar și introducerea unei probe de conducere defensivă – componentă pe care pilotul și instructorul Titi Aur o cere de mai mulți ani și care se face în cadrul MAI, pentru structurile de poliție și jandarmerie.

„Este de bun simţ ca o primă măsură să introduci un mijloc de învăţare, de perfecţionare a viitorilor conducători auto înainte ca ei să iasă pe drumurile publice. Am observat că o cauză de producere a accidentelor de circulaţie rezidă din faptul că legislaţia rutieră este prea puţin cunoscută şi de faptul că cei care participă la traficul rutier nu dau dovadă întotdeauna de cunoştinţă suficientă în manevrarea autoturismului”, a explicat Mircea Criste, director adjunct al instituției Avocatul Poporului, cu ocazia prezentării propunerii de modificare a Codului Rutier.

Propunerea Avocatului Poporului este doar la nivel de discuție, în acest moment, nicidecum nu a ajuns într-o formă de proiect de modificare legislativă, deși mulți au înțeles că deja se modifică legislația pentru examinarea auto. Deocamdată a fost prezentată o cercetare pe care au făcut-o juriștii angajați la instituția Avocatul Poporului, în calitate de specialiști în Drept, nu de experți în probleme de circulație rutieră, depășindu-și oarecum atribuțiile.

S-au analizat puncte de vedere

Metodologia care a stat la baza studiului nu este clară, fiind analizate situații din trafic și puncte de vedere ale unor ONG-uri. Pe baza acestor analize s-a elaborat un raport prin care Avocatul Poporului propune modificări legislative.

„Este vorba despre un raport făcut de Avocatul Poporului, după ce au făcut analize și studii, timp de un an. Raportul a fost prezentat săptămâna trecută. Am fost invitat și au, au fost și de la Poliția Rutieră și ONG-uri. În acest raport, au făcut niște recomandări, pentru că Avocatul Poporului nu poate să inițieze legi, dar are puterea să atenționeze și să tragă un semnal de alarmă. Au fost mai multe întâmplări care au dus la acest studiu: suntem pe primul loc în Europa la numărul de accidente, Avocatul Poporului a avut multe reclamații primite, pentru astfel de situații și s-a autosesizat. Au fost și ONG-uri care au trimis puncte de vedere. Domnul Criste m-a contactat, anul trecut, pentru a-mi solicita punctul de vedere. Dar au transmis puncte de vedere inclusiv cei de la Ministerul Transporturilor și cei de la Poliția Rutieră, inclusiv pentru iluminarea drumurilor și a trecerilor de pietoni. În Raport, Avocatul Poporului a menționat că ar trebui să fie reintrodus poligonul și să fie obligatorii cursurile de conducere defensivă pentru examenul auto”, a explicat, pentru Jurnalul, Titi Aur.

Instructorii auto au fost ignorați

În replică, organizația reprezentativă la nivel de țară în care sunt membre câteva sute de școli de șoferi, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), transmite că pentru o astfel de cercetare ar fi trebuit măcar să fie întrebați și instructorii auto, dar nu li s-a solicitat nici punctul de vedere, nici nu au fost invitați la prezentarea raportului care-i vizează direct.

Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, a explicat, pentru Jurnalul, că se fac și acum cursuri de conducere defensivă și exerciții în poligon, atât în programa de pregătire, cât și pentru cei care solicită pregătire suplimentară, iar instructorii auto au interesul să își pregătească bine cursanții, pentru ca aceștia să poată lua permisul.

„Interesul nostru este să avem o rată de promovabilitate cât mai mare și cât mai puține incidente, să scoatem șoferi bine pregătiți. I-am cerut domnului Titi Aur acele studii despre care spune că ar demonstra că după orele de conducere defensivă scade numărul accidentelor și rata mortalității, dar de 6 ani nu a adus niciun studiu. Pe de altă parte, cele mai multe accidente sunt în orașele aglomerate și din cauza vitezei. S-a constatat că sunt mai predispui la accidete șoferii experimentați care sunt siguri pe ei, iar cei care sunt încurajați prin participarea la astfel de cursuri ar putea crede că pot apăsa pedala de accelerație, pentru că s-au specializat, deși la 70 de kilometri la oră există riscul să piardă controlul asupra mașinii”, a explicat Ștefănescu.

Orele suplimentare de pregătire se fac și acum

Acesta mai spune că școlile de șoferi sunt verificate, Poliția face verificări și în trafic, la orele de practică, problema nefiind legată de legislație sau de modul de examinare, pentru că în trafic se întâlnesc toate posibilele situații critice, astfel încât un cursant slab pregătit nu poate trece de această probă, în prezența examinatorilor.

Pe de altă parte, conducerea defensivă se poate face și în prezent, iar Titi Aur este unul dintre cei mai cunoscuți instructori care oferă astfel de cursuri, în special pentru corporații, unde s-a introdus acest curs în secțiunea de teambuilding, în ultimii ani. Astfel, cei care vor să se perfecționeze pot participa la astfel de cursuri, fără a fi introduse în pregătirea obligatorie pentru examenul auto de obținere a permisului. Titi Aur a investit și în cele mai performante poligoane din România, unde se pot face și acum cursuri suplimentare de pregătire practică.

Nici reprezentanții Brigăzii Rutiere sau cei ai DGPCI nu consideră că ar fi nevoie de modificarea legislației și a examenului auto pentru obținerea permisului de conducere, mai ales pentru că modul în care se susține examinarea acum a fost adoptat din celelalte țări europene care au eliminat proba poligonului și nu impun conducerea defensivă ca obligatorie, ci doar opțională, cum deja este și în România. Reprezentanții DGPCI au explicat, pentru Jurnalul, că se va putea analiza o astfel de propunere doar după ce va exista un proiect de modificare legislativă, dacă cineva îl va face.