Post Scriptum la comentariile despre două poze din Londra ale frumosului nostru cuplu prezidențial

Asta ar fi singura opinie a unui cunoscător exprimată în spațiul public după noul și absolut anostul turneu extern al președintelui Klaus Iohannis și al soției cu ocazia participării la ceremoniile de încoronare a Regelui Charles al III-lea și Reginei Camilla. Opinie a reputatului designer Cătălin Botezatu, lansată în cadrul controverselor pe seama ținutei purtate de prima doamnă cu acest prilej fastuos. Acesta fiind și singurul subiect comentat după noua raită de lux a primilor turiști ai țării. Altminteri, nu prea vedem pe ce am putea să ne dăm cu părerea sau să ne contrazicem...

Chiar așa, nu tu o fotografie care să imortalizeze momentul în care domnul Klaus Iohannis președinte al tuturor românilor și doamna Carmen Iohannis dau mâna cu Majestățile lor, Regele Charles al III-lea și cu Regina Camilla, că doar figurau pe lista scurtă a invitaților. Eventual un instantaneu de la un dialog cât de pe fugă pe care l-au avut excelențele lor cu înalte oficialități ale țării gazdă sau cu eminenții șefi de state și de guverne invitați în capitala Regatului Unit cu acest prilej. Nimic, dar absolut nimic, în afară de două poze în care soții Klaus și Carmen Iohannis se țin de mână și ne zâmbesc, exact cum făceam și noi în tinerețe, când ne trăgeam în pozele pe care le trimiteam din taberele studențești împreună cu dedicația-standard:,,Eu sunt bine-sănătos/ Și pe-aici este frumos!’’

În această situație noi, cetățeni obișnuiți ai scumpei noastre patrii, ce ar trebui să înțelegem? Că acest domn care mai are un an și jumătate până când va elibera birourile din Palatul Cotroceni plus vila de protocol aferentă, chiar nu mai prezintă interes pentru elitele puterii din state europene și de pe alte continente? Dacă va fi interesat vreodată, cât de cât, în afară de anumite situații în care, la reuniuni ale NATO și ale Uniunii Europene, trebuia să iasă numărul de voturi pentru a se adopta o decizie sau alta. Așa că singurul lucru cu care, de data aceasta, ne-am ales, ca brand de țară, a fost acela că damna Carmen Iohannis a mai valorificat o șansă de a-și etala o nouă vestimentație, drept pentru care casa de mode autohtonă care a creat-o are binemeritate motive de satisfacție.

Dar, pentru că nimic nu este perfect pe lume, iată că,în opinia lui Cătălin Botezatu, au fost și unele amănunte au distonat cu întregul. De exemplu, lănțișorul cu cruciuliță și geanta cu lanț cu care doamna Carmen Iohannis a ieșit în fața ultra-selectei asistențe. Privind, însă, ținuta etalată de șeful statului nostru, aici reputatul creator de modă a fost ceva mai direct, adică a spus că era una ,,ca la o întâlnire cu niște șefi de stat’’,adică ,,una comună dar clean’’. De unde decurge și opinia că domnul președinte Klaus Iohannis și doamna Carmen ar trebui să fie consiliați.

Ba, să nu uit, a mai fost ceva de spus în legătură cu zborul cuplului prezidențial pe ruta Londra- București, despre care pagina Boarding Pass ne informează că a fost efectuat cu un avion privat din flota unei companii românești. Care este numele companiei nu ni s-a mai spus, din motive care îmi scapă. În schimb, aceeași pagină menționând că, la întoarcerea în țară, aeronava a făcut o escală de 20 de minute la Sibiu. Informații absolut necesare din cel puțin două motive. Unu la mână, pentru a asigura opinia publică din țară și de peste hotare că pentru drumeția la Londra a domnului președinte Klaus Iohannis și a soției nu s-a mai închiriat un avion de lux de la o companie belgiană, ci s-a apelat la serviciile unei companii neaoșe, fiindcă, nu-i așa?, trebuie încurajat și susținut capitalul românesc.

Doi la mână, este bine că aceste informații au fost date publicității pentru a pune în evidență că escala pe aeroportul municipiului al cărui primar a fost domnul Klaus Iohannis este doar o excepție și nu o regulă, așa cum susțin rău voitorii. În ceea ce privește costul acestei drumeții în țara lui Shakespeare sau,mai precis, dacă de data asta el a fost mai ieftin decât altele efectuate cu avioane ale unor state- fanion ale marii familii a Europei Unite, îmi pare foarte rău dar nu pot să vă răspund, deoarece și,de data asta, este vorba despre informații clasificate.

Mi se poate obiecta că vizita la Londra s-a încheiat sâmbătă, 6 mai seara, iar astăzi este marți 9 mai. Prin urmare, știrile despre vizita frumosului cuplu prezidențial românesc și-au trăit traiul, iar comentatorii lor, mulți sau puțini, și-au făcut datoria. Cu toată dragostea, vă contrazic, fiindcă trebuie să privim lucrurile într-o mai largă perspectivă! Suntem abia în prima decadă a lunii mai 2023, până la viitoarele alegeri prezidențiale va mai curge apă pe Dâmbovița. Așa că au mai rămas destule locuri peste mări și țări care așteaptă cu nerăbdare să primească vizitata de înalților oaspeți din România.

V-am spus toate astea nu ca să vă încarc memoria, ci pur și simplu pentru ca să știți la ce să vă așteptați de la viitoarele raiduri prezidențiale de lux, iar, după asta, să nu vă mai declarați dezamăgiți.