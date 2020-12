Dar despre noi, poporul, când?

Mă uit la ce se întâmplă pe scena politică astăzi și mă încearcă o mulțime de sentimente. Inițial m-am amuzat. După, m-am enervat. Spre final m-am revoltat. Așa că m-am hotărât să scriu acest articol.

Dragi politicieni (prieteni sau nu), despre noi, poporul, când?

Alegerile au trecut de doar 4 zile și agitația formării noului guvern a cuprins toată clasa politică. Mai aud din când în când câte ceva despre pandemie. Mai ales când este vorba de propunerea PSD pentru Prim-ministru, Alexandru Rafila. În rest, slăbuț. Foarte slăbuț.

Cum se face Guvernul astăzi

Aseară, fiind în mașină, ascultând Radio 3 FM, are o intervenție Rareș Bogdan, al doilea om din PNL, care, explica alegerea propunerii partidului său pentru funcția de prim-ministru în persoana lui Florin Câțu : ”Am avut o lista de 4 propuneri pentru Premier. Un coleg a refuzat și au rămas 3. Ludovic Orban s-a dus la Cotroceni cu lista și împreună cu Președintele României au convenit acest nume, Florin Câțu!„

Brusc, m-am șocat. Eu din această frază înțeleg că la Cotroceni deja consultările pentru formarea noului Guvern au avut loc. Au fost doar cu PNL. Restul partidelor, care în urma alegerilor de acum 4 zile însumează 74% din voturile valabil exprimate, nu contează.

În aceeași intervenție, Rareș Bogdan spune că PNL împreună cu USR au format deja o alianță pe zona de dreapta a eșichierului politic. Eu, ca un om care știe cum se formează alianțele și cum se desfășoară consultările pentru noul Guvern, m-am întrebat când au semnat acest protocol!? Am crezut că am ratat eu vreo știre din cursul zile, sau că nu am fost atent. Am zis să mă interesez.

Nu am apucat să caut pentru că, ajuns acasă, îl văd pe Emanuel Ungureanu de la USR, în direct la Antena 3 care spunea că ei vor merge la Cotroceni cu propunerea de Prim-Ministru Dacian Cioloș. Am crezut că nu aud bine. Mihai Gâdea îl mai întreabă odată și Ungureanu confirmă. USR merge la Cotroceni cu propunerea Dacian Cioloș. Tot el spune că o alianță cu PNL trebuie discutată și trebuie ca PNL să accepte condițiile USR. Altfel, această alianță nu se va forma.

Eh, uite alianța, nu e alianța. Dar tatonările și negocierile partidelor nu mă interesează. Eu sunt șocat de încălcările grave ale Constituției. De când Președintele României stabilește propunerea de Prim-Ministru a vreunui partid politic? Atunci ce rost mai au consultările oficiale cu noile partidele parlamentare?

Ce este mai revoltător este faptul că niciun partid nu a avut vreo poziție privind această gravă încălcare a Constituției. Nici măcar AUR, noul partid apărut în parlament.

Despre AUR

Cum și de ce a ajuns în parlament nu comentez. Poate a fost o răscoală a poporului. Un gest al celor ce au întotdeauna dreptate, alegătorii. Pentru că așa este în democrație.

Ce mă nemulțumește legat de ei este următoarea frază a Co-președintelui AUR, George Simion: ”Noi nu facem alianță cu nimeni, rămâneam în opoziție și creștem ușor-ușor până peste 4 ani”. Eu, din această afirmație, înțeleg faptul că ei nici nu au devenit bine partid parlamentar și deja își fac strategiile proprii de partid, uitând de oamenii care i-au votat. Oare votanții AUR au trimis în parlament reprezentanți doar ca să facă opoziție? De ce nu vor să facă o alianță și să încerce să guverneze în interesul cetățeanului?

Dragi politicieni, despre noi, poporul, când? Chiar nu vreți să înțelegeți că mai presus de orice strategie politică, mai presus de orice interes personal este interesul național? Despre noi, poporul, când vorbiți? La noi, poporul, când o să vă gândiți?

Mi-ar fi plăcut să văd că după alegeri, toate forțele politice că se așază la masă, discută, chiar negociază și cei care pot conlucra își vor da mâna pentru a guverna această țară în interesul cetățeanului, în interesul omului de rând care astăzi stă în frig și face duș rece în propria casa, care astăzi aleargă de la un serviciu la altul ca să aibă ce să pună pe masă familiei dar pentru asta trebuie să ajungă la cumpărături până la ora 21:00 și acasă până la 23:00, care astăzi cheltuie mult mai mult pentru că este strict necesar să aibă în casă dezinfectant, și măști, multe măști de protecție. Pentru cetățenii acestei țări care astăzi așteaptă o lumină de la mai marii țării pe care tocmai ce i-au votat.

Poate o să fie șocant dar cea mai confortabilă alianță ar fi fost PSD-PNL. O alianță care ar fi guvernat liniștit 4 ani și care chiar ar fi putut să facă ceva pentru noi, poporul. Dar această alianță ar fi trebuit să guverneze doar în interesul cetățeanului. Poate de asta nu se pune problema de o conlucrare între cele două partide? Nu vreau să cred asta. Refuz să cred asta.

Îmi doresc să vad mai puțină ură. Îmi doresc să văd mai puțină înverșunare. Îmi doresc să văd că în centru atenției este omul de rând și nu partidul și dorința de putere.

Dragi politicieni, despre noi, poporul, când?

Paul Mihail Ionescu

Consultant politic