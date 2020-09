De ţi-ar spune poarta ta câte nopţi am plâns cu ea!

Când îţi sună melodia „Inimă, nu fi nebună” e cazul să-ţi programezi o întâlnire cu medicul cardiolog. Una dintre testări constă în măsurarea inimii supuse la eforturi. Ei bine, meciul turbat cu Topola, echipa cu jucători sârbi finanţată cu milioane de guvernul de la Budapesta, în stadion vorbindu-se la staţia de amplificare în ungureşte chiar a însemnat o testare a inimilor românilor în regim de mari eforturi. Zbura inima din piept de fibrilaţii la cum curgea jocul în care titularii FCSB vedeau partida de Europa League la televizor, din spitalul de boli infecţioase sau din carantină.

Din cauza molimei ce a atins 9 titulari şi tot stafful, pe teren erau mânjii clubului, unii cu două jocuri în Ligă, aruncaţi direct în competiţia europeană. Aşa că vorba ceea că e decisivă la o echipă coloana vertebrală, portarul, stoperii, mijlocaşul la acoperire şi vârful aici ne dădea ameţeli. Portar Ducan de abia şi-a plimbat lama de ras pe obrajii de 19 ani, doi fundaşi centrali care nu numai că nu jucaseră împreună, dar nici nu aveau ecuson de stoperi, Briceag şi Simion, mijlocaş de acoperire Perianu, un aproape junior, iar atacant - Buziuc, simpatizatul patronului racolat de la Clinceni. Noroc cu Man şi Coman, care chiar au fost zmeii zmeilor până ce pe Florinel l-au scos pe targă.

Eu am făcut naveta la bucătărie, când după un sfert de ceas Topola ne şi înscrisese două goluri, am băut un pahar cu apă rece, prevăzând un dezastru, dar remorcaţi de cei doi armăsari pursânge Coman şi Mann am egalat şi era 3-3. Între timp, maghiaro-sârbii jucau cu un om mai puţin şi noi marcam gol. Eram liniştit şi m-am dus la frigider să sorb un pahar cu lapte.

Revenit peste două minute, Topola ne egalase. S-a marcat de mânjii noştri dârji şi până la 6 goluri, dar soartă strâmbă imediat ne egalau cei de la Topola, chiar cu doi oameni eliminaţi. Dacă ne-a rezistat inima, chiar nu mai facem infarct niciodată. Se ajunge la ruleta aia a penalty-urilor. Până atunci, sărmanul portar Ducan plutea aiuritor prin careu, dar nu unde era mingea, mai bine apărase fundaşul Moţi în partida pierdută de FCSB cu Ludogoreţ sau mijlocaşul Pancu făcând minuni ca portar improvizat la Beşiktaş. Dar uite, tocmai la penalty-uri, Ducan întinde un picior şi apără providenţial un 11 metri, ducându-ne în partida turului 3 din Europa League. Se dovedeşte că păţania FCSB devine contagioasă ca virusul corona şi în campionatele interne, Rapid e egalat de un Turris cu un om mai puţin, FCSB 2 pierde în faţa CSA Steaua şi ea cu un jucător eliminat.