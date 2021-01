Domnului deputat i-a ieșit porumbelul pe gură!

Este pentru a treia sau a patra oară când scriu despre asta și nu m-aș mira dacă cineva mi-ar reproșa că mă repet sau, mai rău, că am epuizat tabla de materii. Răspuns fără ezitare, scriu și voi continua să scriu despre acest subiect, pentru că există din ce în ce mai multe dovezi că ne îndreptăm, pas cu pas vorba clasicului în viață, spre o un alt model de gândire unică și spre un alt fel de cenzură aferentă ei. Adică de o botniță pusă presei scrise și vorbite și unor persoane sau entități ale mediului politic sau cultural în cazul că și-ar mai permite să aibă opinii și să exprime mesaje neconforme cu standardele puterii.

Fac această afirmație și mi-o asum atâta vreme cât nu văd altă explicație pentru insistența cu care anumiți „dascăli de bune moravuri” vor să impună sancționarea unor canale de televiziune care, clamează ei, și-au permis să difuzeze emisiuni neconforme cu standardele acelei gândiri pe cale a fi oficializată. Precedentul l-a creat You Tube, canal de socializare cu pretenții de deschidere și de receptivitate mai ceva decât acel realism „sans rivages” imaginat,cu cinci decenii în urmă, de Roger Garaudy. Canal care l-a suspendat, la început pentru o săptămână, pe Ion Cristoiu întrucât,pe blogul său, a publicat comentariul unei colaboratoare despre aberații și abuzuri comise sub masca așa-numitei campanii de combatere a Covid-19. După care, de parcă asta nu era de ajuns, Ion Cristoiu a fost avertizat că, în cazul că va mai reclama abuzul, i se va închide accesul la serviciile You Tube.

În aceeași logică a lui pas cu pas, a urmat reclamația pe care deputatul USR-PLUS Cătălin Teniță a promis că o va adresa CNA pe motiv că, în emisiunea pe care o moderează la Antena, 3 Răzvan Dumitrescu a invitat un numerolog. Fapt care l-a enervat la culme pe domnul membru al Comisiei de artă,cultură și media a Camerei Deputaților, care a a considerat că invitatul a spus „tâmpenii care predispun apoi populația la gândire irațională, la teorii conspiraționiste, la vulnerabilitate față de dezinformare”. Discurs care își are originea în ateismul științific stalinist.

Ca unul care,încă, mă încumet să cred că și absurdul are o limită, mi-am zis că, date fiind reacțiile unor reprezentative personalități și a unor importante segmente ale opiniei publice, partizanii noii gândiri unice, progresiste sau cum i s-o mai fi zicând,precum și ai cenzurii aferente, își vor tempera excesele. Da* de unde?!...

Nici nu am intrat bine în noul an, 2021, că a izbucnit un nou scandal. Iscat, chipurile, de „spectacolul grotesc” al unora dintre scenetele difuzate în programul de Revelion difuzat de Televiziunea Română. Caracterizarea fulminantă aparținându-i Dorinei Rusu, membră a CNA, care s-a autosesizat și a decis să alerteze instituția din care face parte în baza mandatului oferit de instituția prezidențială în primii cinci ani de cârmuire ai pseudopreședintelui Klaus Iohannis. Numai că, observatori avizați și echidistanți au ajuns la concluzia că nu atât vulgaritatea unor scenete și nu numai săgețile ironice la adresa Covid-19, de fapt la adresa isteriei colective întreținute pe acest subiect, ar fi cauza reală a iritării fostei ziariste Dorina Rusu, ci anumite secvențe în care era vorba despre chiriașul din Dealul Cotrocenilor, idolul și spiritul director al PNL, partid din care doamna reclamantă face parte. Acesta fiind și unul dintre motivele pentru care demersul doamnei Dorina Rusu și al comilitanților săi a fost apreciat ca un act de cenzură. Au existat, desigur, persoane publice,în special de pe un anumit palier al mediului politic, din partea cărora au venit dovezi de solidaritate cu reclamația Dorinei Rusu. Apogeul fiind atins de senatorul USR Marius Bodea care a declarat (citez!):”singura soluția care mai există pentru Societatea Română de Televiziune este desființarea!”

Acestea fiind zise și scrise, puteam să luăm act de motivele invocate și să așteptăm să aflăm ce va stabili comisia de anchetă pe care o solicită acești parlamentari deveniți acuzatorii publici. Sincer să fiu, eram și eu gata să amân discutarea subiectului, când, să vezi și să nu crezi!, am citit că deputatului PNL Alexandru Moraru cere comisie de anchetă ,dar nu numai la TVR, ci și la Radioul public. Din respect pentru timpul și pentru răbdarea cititorului, nu voi relua potopul de acuzații, care, de fapt, nu aduc nimic nou la de cele debitate de antevorbitori. Fac, însă, o excepție, citând acest cap de acuzare, pe care am toate motivele să îl socotesc porumbelul care i-a ieșit pe gură domnului ales al neamului. Concret, deputatul liberal Alexandru Moraru impută TVR și Radioului public”marginalizarea jurnaliștilor credibili și incomozi și invitarea cu predilecție a comentatorilor refuzați de alte posturi media pentru conduita lor precară, cunoscuți ca vajnici apărători ai PSD”.

Aceasta era,așadar, cheia problemei:faptul că la Televiziunea Română și la Radioul public sunt invitați și comentatori care nu se raliază discursul anti-PSD al pseudo-președintelui Klaus Iohannis și al acoliților săi! Situație în care nici nu mai este prea greu de înțeles care vor fi argumentele și dovezile la care domnul deputat va recurge în încercarea sa de a convinge că acei comentatori pe care îi blamează au „o conduită precară”.