Ilie Năstase e gelos pe nevastă, nu-şi scrie testamentul

Exact în lunile în care Ilie Năstase, la 74 de ani, încearcă să ţină în frâu năzdrăvăniile sufletului lui tânăr, când a avut o explozie de gelozie fără temei la adresa mai tinerei (cu 30 de ani) neveste Ioana, fierbinţeală de gelozie care s-a lăsat şi cu niscaiva palme, apare tam nesam o întrebare către zvăpăiatul veşnic Nasty, dacă şi-a făcut testamentul. Când Ilie nu ştie cum să repare scandalul din gelozie şi cum s-o împace pe Ioana, cum s-o readucă în cuibuşorul de iubiri, deodată este întrebat dacă şi-a deschis stiloul şi a purces să scrie în testament cui lasă averea, despre care Nasty habar n-are şi nici nu-i trece prin gând. Aude şi fratele siamez Ion Ţiriac şi, mai în glumă, mai în serios, îi transmite lui Ilie şi presei că are o parcelă la Bellu şi-l ia pe Năstase cu el în cavoul propriu. Ilie îşi scuipă-n sân şi declară cu gură mare că e plin de energie, că se gândeşte la concedii şi unde să-şi facă vacanţele, că o să mai trăiască mult şi bine, copiii lui sunt asiguraţi de el ca totdeauna, au tot ce le trebuie, iar chestia cu testamentul e neavenită şi fără motiv.

Ce testament?! Ilie, imprevizibil ca toată viaţa, e acuzat de fosta nevastă Brigitte că o obliga pe amanta lui să arboreze drapelul roş-galben-albastru pe balcon, e deconspirat de naistul Voiculeţ, vedeta mondială, că îi cere când se întâlnesc să cânte pentru el la nai cântecul lui preferat, care este „Deşteaptă-te, române”.

Nasty rămâne marea simpatie a conducătorilor lumii. Îl chema la ranch-ul propriu Donald Trump, să joace tenis, actualul preşedinte al Americii, Joe Biden, îl cere la o întrevedere să-l cunoască personal şi pentru toată planeta este cel care a adus arta în tenis. La serbările de prim val în lărgirea NATO, când eram trişti că România nu era înglobată, pe sălile Capitoliului din Washington, nişte senatori americani ne consolau că vom fi admişi în NATO valul următor, trebuie doar ca Nasty să mai joace tenis cu principalii congresmeni. Are timp Ilie Năstase să numere firmele, să le împartă profitul prin testament copiilor, sună ca nuca-n perete!