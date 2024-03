Jurnalul.ro › Editoriale › Inflaţie este peste tot în lume, nu doar în România Inflaţie este peste tot în lume, nu doar în România

Dacă ar fi să ne luăm după datele Eurostat, am putea spune că s-a terminat cu inflația peste tot în Europa, mai puțin în România, unde fiscalitatea directă sau indirectă – via prețul energiei produse cvasiexclusiv de stat – are grijă să crească mereu prețurile în lipsa sporurilor de productivitate și în contextul unui deficit structural de 6,5% – 6,75% din PIB, ce împiedică deocamdată scăderea dobânzii-cheie de la 7%.