Unde-i Legea Anastasia, nu-i tocmeală!

Acolo unde, un scelerat de 19 ani, Vlad P. este numele său, care conducea un bolid fiind sub influența unui cocktail de droguri, a intrat într-un grup de opt tineri care circulau în mod corect. Provocând, în acest fel, moartea unei fete de 20 de ani și a unui băiat de 21 de ani și rănirea gravă a altor trei persoane. După care, nenorocitul și-a continuat cursa fiind oprit la câțiva kilometri de la locul tragicului eveniment. Spun că nu mi-aș fi închipuit că se va ajunge în această situație știind că, în mentalul unor asemenea bestii cu volanul în mână și cu tupeul cât cuprinde, până și această drastică lege nu reprezintă un categoric avertisment ci doar un petic de hârtie pe care nu dau nici doi bani.

Mai știam, de asemenea, cât de încâlcit a fost traseul pe care această lege l-a parcurs și de câtă răbdare și tenacitate a dat dovadă inițiatorul său, senatorul Robert Cazanciuc, pentru ca aceia care provoacă accidente mortale, conducând mașina sub influența alcoolului, a drogurilor sau fără permis, să meargă direct la pușcărie. În plus, ca unul care am susținut proiectul actului normativ care poartă numele copilei de numai patru anișori ucisă de o șoferiță fără acte în regulă, trebuie să spun că nu mi-a fost prea greu să constat că un important și semnificativ procent dintre cei trebuiau să intre sub incidența sa provenea( sau putea să provină) din familii înstărite și,nu o dată, cu trecere pe lângă anumite persoane din sferele puterii sau ale lumii justiției. Ceea ce, foarte probabil, a și făcut ca, într-o primă versiune, legea să fie respinsă în anul 2019, prin votul din Camera Deputaților, ca for decizional. Presiuni mai mult sau mai puțin voalate care au făcut ca, și cea de a doua variantă a legii, să aștepte ceva vreme până să primească undă verde în Legislativul țării.

Că nu ne-am înșelat câtuși de puțin cei care am crezut așa ceva o dovedește fișa biografică a acestui Vlad P. care, la numai 19 ani, conducea o mașină care valorează cam 100.000 de euroi. Bani pe care acesta nu i-a agonisit din munca proprie, ci provin din resursele tatălui și a mamei sale, persoane de notorietate în lumea afacerilor. Motiv pentru care ar fi cazul să cunoaștem și care este opinia lor în legătură cu dubla crimă comisă de odraslă și, dacă nu e cu bănat, să mai răspundă la o întrebare de elementar bun simț: cunoșteau sau nu domniile lor cam ce pasiuni îl mistuiau pe fiul lor? Întrebare după care ar urma o alta, la fel de corect motivată, și anume ce au făcut, dânșii, pentru a-i înfrâna bolnava pasiune pentru droguri și, în acest fel, pentru ca el să nu devină un pericol public?

Mi s-ar putea răspunde că, de vreme ce personajul are 19 ani, el este major și vaccinat și are tot dreptul să se emancipeze de sub tutela familiei. Nu zic ba, avea acest drept; vorba este în ce fel a ales Vlad P. să își exercite acest drept? Chiar nu au nici-o răspundere civică și morală genitorii săi în condițiile în care progenitura purta, nu doar acasă, în mediu privat, un tricou pe care scria ,,drogurile sunt viața mea’’? Firește că au, de vreme ce, deși știau foarte bine treaba asta, singura măsură la care au recurs a fost ca, la un moment dat, să îi oprească finanțarea. Drept pentru care cel vizat a găsit numaidecât soluția: și-a vândut câte ceva din garderoba burdușită cu haine de formă.

Să admitem, totuși, că atâta le-a stat în putere să facă părinților respectivului. În acest caz de ce nu l-au internat într-o clinică de specialitate? Că, vorba aceea, aveau de unde să plătească până și cele mai mari tarife pentru servicii. De ce nu au recurs la această soluție, rămâne să aflăm după ce factorii în drept vor pune, cui trebuie, întrebarea.

Discuția se complică, de fapt se agravează, dacă luăm în considerație faptul că exact ieri, tatăl lui Vlad a postat un videoclip înregistrat la Vama Veche în care apar amândoi într-o mașină decapotabilă. Recunosc, nu am văzut videoclipul, dar informația circulă pe canalele presei alternative și, deocamdată, nu i-a fost contestată veridicitatea. Ulterior, clipul a fost șters, ceea ce, iarăși, poate să dea de gândit. Ce-i drept, nu pot preciza dacă postarea a fost făcută ieri sau numai a fost difuzată ieri. În schimb, dacă data filmării este aceeași cu data difuzării sale, atunci trebuie ca domul Mihai P. să fie întrebat de către cei care cercetează cazul dacă domnia sa știe și în ce hal s-a urcat fiul său la volan înainte de a pleca la drum azi dimineață sau poate mai devreme.

Omenește vorbind, înțeleg încercarea prin care trece, acum, familia celui care a provocat nenorocirea din zorii aceste zile de la 2 Mai. Dar, mai presus de orice, cred că numai o discuție aplecată, sinceră și riguroasă, asupra tuturor circumstanțelor care au premers și au favorizat-o, poate să facă din ea un categoric avertisment pentru toți cei care vom mai îndrăzni să se urce la volan fiind beți, drogați sau fără permis. Amenințând să curme viețile unor oameni lipsiți de apărare în fața bestialității dezlănțuite.

Știm cu toții zicala ,,unde-i lege, nu-i tocmeală’’. Tocmai de aceea, scriu și întăresc ideea că, mai ales atunci când este vorba despre Legea Anastasia, după încălcarea sau sfidarea sa, pentru făptuitori, nu mai există nici preț și nici putință de tocmeală. Există numai și numai pedepse foarte aspre și pe deplin meritate!