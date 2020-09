Lui Trump îi plăceau teribilismele lui Ilie Năstase

Jocul fantezist, goangele lui Ilie Năstase pe terenul de tenis l-au făcut să fie simpatizat în toată lumea. Îl agreau şi mari personalităţi ale politicii mondiale. Recent, Ilie a reluat istorisirea pe care mi-o mai făcuse mie acum câteva luni, inserate în premieră în Jurnalul, şi anume că, de multe ori, Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, l-a invitat la casa lui din Florida, unde a şi jucat câteva partide cu marele nostru campion.

„Lui Trump îi plăcea jocul meu, mi-a spus că e încântat de urcările mele la fileu, dar îi place şi cum mă cert cu arbitrii. Ne-am cunoscut după ce eu am câştigat US Open în 1972. Când am jucat cu el în minicomplexul de sport de la casa lui din Florida, am constatat că se descurcă bine”. De altfel, a rămas în legendă acea fotografie difuzată de marile agenţii de ştiri ale lumii cu Ilie Năstase luat pe după umeri, amical, de preşedintele Statelor Unite, Richard Nixon. El şi Ion Ţiriac au fost invitaţi în Biroul Oval de la Casa Albă, erau primii sportivi din lagărul comunist chemaţi la întâlnire în sediul preşedinţilor americani.

Notorietatea lui Ilie era mare în lume, a povestit în emisiunea mea de la Antenă că primarul New York-ului, Galliani, îi trimitea în fiecare dimineaţă maşina lui oficială să-i ducă copiii lui Năstase la grădiniţă. Am făcut parte din delegaţia preşedintelui României Emil Constantinescu la serbările de la Washington cu prilejul lărgirii NATO. Din diverse motive de conjunctură politică, ţara noastră nu fusese primită în primul val. Am realizat în Palatul Congreselor al SUA câteva miniinterviuri pentru Jurnalul cu congresmeni americani, care ne consolau: „Nu fiţi trişti, să joace Ilie Năstase câteva partide cu greii politicii americane şi intraţi în NATO în al doilea val!”.

Şarjele ironice, amicale, între Ţiriac şi Năstase fac deliciul publicului. Recent, după ce Ilie i-a făcut cadou un Bentley actualei neveste, Ţiriac a declarat: „Cel mai inteligent om din lume este Ilie Năstase, are 80 de ani - sau 85 de ani - şi n-a muncit nici măcar o zi în viaţă!”. Ilie i-a returnat şarja: „Ţiriac nu ştie ce vorbeşte, astea sunt bancurile lui vechi, eu am câştigat peste 60 de turnee, grad şlemuri, am fost primul ocupant al locului întâi în clasamentul mondial, am luptat cu o generaţie de jucători foarte buni. Cum era să nu muncesc? Munceam pe rupte!”.