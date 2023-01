Jurnalul.ro › Editoriale › Lumini și umbre la sărbătorirea Unirii Principatelor Lumini și umbre la sărbătorirea Unirii Principatelor

Acum, după ce am întors fila calendarului și am revenit la treburile noastre cotidiene, putem să facem o scurtă rememorare a celor mai semnificative momente și imagini cu care am rămas după ce am sărbătorit Ziua Unirii Principatelor. Momente și imagini care, fiecare în felul lor, spun ceva despre modul în care respectăm și ducem mai departe nobilul legământ al înaintașilor: „Între noi să nu mai fie/Decât flori și armonie”.