„Mama călca şi eu cântam după difuzor”

Am scris un reportaj pentru „Jurnalul” de la nunta unei vedete a fotbalului craiovean, Pavel Badea, ce făcuse figură frumoasă şi în Vest, mireasă fiind fiica primarului din Strehaia, iar naş, spectaculosul atacant al Universităţii, acum antrenor isteţ nevoie mare, Sorin Cârţu. Printre meseni, glorii ale oltenilor cu crampoane: Oblemenco, Deselnicu, Tilihoi, Negrilă, Ungureanu. Nunta desfăşurată în salonul de vis al restaurantului Minerva a explodat de antren, de muzică splendidă şi clocot atunci când au luat microfonul Maria Dragomiroiu şi Dan Spătaru. Melodii de suflet românesc, artă la punct de fierbere dăruite de două mari vedete Maria Dragomiroiu şi inegalabilul Dan Spătaru. M-a luat cu Dacia pe care o şofa Maria Dragomiroiu și conducea aşa cum cânta: excepţional. Un drum de peste 300 kilometri cu doi mari artişti, teribil de modeşti. Dan Spătaru, cel care transforma orice melodie prin interpretarea lui caldă în şlagăr nemuritor, povestea că lui nici nu i-a trecut vreodată prin gând să se mute în străinătate, nici după ce ani lungi cânta în săli neîncălzite de se lipeau ca sudate degetele pe microfonul cotropit de ger, iar spectatorii aplaudau cu mănuşi. Maria povestea că, după un turneu de succes în America, a pierdut avionul şi a plâns de dor de-acasă aşezată pe geamantan până la următoarea cursă. Până să ajungem la nunta de la Craiova, Maria a făcut un ocol: a trecut şi pe la comuna ei din Vâlcea, a măturat frunzele din ogradă, a dereticat prin prispă, a şters praful prin casa părintească acum singură.

„Vedeţi urma acea dreptunghiulară de pe perete? Acolo era difuzorul la care cântau Maria Tănase, Maria Lătăreţu, mama călca rufele şi eu cântam după difuzorul bătrân. Așa am purces pe drumul cântului popular, încurajată de mama. Am venit în Bucureşti la o mătuşă. Eu, ţărăncuţa din Vâlcea, eram elevă la liceul de elită «Caragiale», luam tramvaiul în zorii zilei şi cântam în clasa încă goală, mă aplauda doar femeia de serviciu care mătura. La prima înscriere a mea la «Floarea din grădină», juriul cel sever mi-a spus că să nu mă apropii prea mult de cele două Mării. Eu le-am spus juraților că visul meu e să fiu Maria Dragomiroiu. La a doua prezentare a mea la concursul televiziunii am luat premiul «Floarea din grădină» numai cu note de 10. Apoi, în carieră, m-a încurajat şi naşa mea, Ileana Sărăroiu”, a povestit Maria Dragomiroiu.