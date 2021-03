N-am fost floricele de ronţăit pentru olandezi

Tineretul Olandei e creditat ca un pretendent serios la câştigarea Europeanului Under 21, mânjii olandezi, crescuţi la celebra Academie Ajax evoluează la echipe de club cu nasul pe sus. Numai unul dintre fundaşii olandezilor sub 21 de ani costă peste 20 de milioane, ceilalţi 8 selecţionaţi au cotă de peste 10 milioane… e normal că ne priveau ca pe floricelele la pungă, pe care le ronţăi la distracţie. Numai că îngenuncherea elevilor lui Mutu n-a avut loc, partida a fost remiză, 1-1. Degeaba au ţinut mingea olandezii, au fost obligaţi de ai noştri să o plimbe de-a latul terenului, iar după golul dat de un olandez vlăjgan n-au mai avut situaţii de gol. Ba mai mult, românaşii lui Mutu i-au înghesuit pe olandezi în ultimul sfert de oră, când erau cât pe ce să câştige neprevizionat partida. Şi cei din Ţările de Jos n-au luat în considerare că bagheta de dirijor al naţionalei noastre tinere era ţinută de Adi Mutu.

Am scris Jurnalul lui Mutu la ediţia de colecţie Jurnalul, când tocmai se transferase la Inter. Reportajul acasă la el, în Piteşti, ne-a developat cheful de învingător al lui Adi, care nu suporta înfrângerea nici la miuţele dintre blocuri: lua mingea şi pleca. Îl buzunărea pe bunic, ascundea cei câţiva lei în pantalonii scurţi şi cumpăra o minge de cauciuc de la Librărie. Le-a îndesat tricolorilor tineri în minte că sunt foarte valoroşi, nu le-a acceptat cuvântul înfrângere. Mutu a avut ca totdeauna inspiraţie fulgerătoare, la lovitura liberă i-a strigat lui Ciobanu să o execute el, nu Moruţan. „Dai gol!” şi aşa s-a întâmplat: cu o bombă teleghidată, Ciobanu a egalat. Naţionala noastră tânără a jucat isteţ, s-a apărat cu minte limpede, i-a lăsat pe olandezi să învârtă mingea degeaba. Au trudit harnic şi eficient la mijloc Ciobanu, Olaru, Moruţan, căpitanul Mihai Marin, apărătorii s-au lipit de vedetele olandeze. Şi uite aşa am început bine lupta dificilă la calificare din grupe la al doilea turneu final Under 21 consecutiv. În auspicii nu prea roze, au făcut pasul la tricolorii mari Hagi jr, Man, Mihăilă, Coman şi ei străluciseră la isprava de semifinale de la Europeanul din 2019. Acum avem în fişa postului să-i învingem pe unguri.