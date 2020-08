Navetist prin propria căsătorie

Un artist e dificil să-şi păstreze nespartă căsătoria. Unii artişti îşi fac cioburi din propria căsătorie, se întâmplă adesea să fie navetişti prin căsătorie. Cu spectacole până în miez de noapte, încât trebuie să intre în casă în vârful picioarelor pentru a nu-şi trezi soţia şi copiii, pe care cu adevărat ajunge să-i pupe doar în somn, a doua zi repetiţii desincronizate de programul familiei, apoi turneele lungi cu depărtare de mulţi kilometri de căldura familiei. În căutarea muzei, a inspiraţiei, artiştii se înfruptă şi din viaţa boemă, în faţa unui pahar cu vin şi la ureche cu arcuşul lăutarului. Plus tentaţia adulaţiei primite după spectacol, când sute de admiratoare îi aşteaptă pentru o poză sau un autograf. S-au destrămat căsătorii chiar între doi artişti, care nici aşa n-au găsit „melodia” comună a înţelegerii. Se zice că două săbii nu încap în aceeaşi teacă, eu am parafrazat că doi artişti nu încap sub acelaşi reflector. Sar scântei, cine este numărul unu, iar cel mai convingător exemplu este ruperea căsătoriei lui Ştefan Bănică junior cu Mihaela Rădulescu, şi cu Andreea Marin. Dar există şi căsătorii între doi actori care au rezistat clătinărilor zeci de ani. Mircea Diaconu a avut şi are şi azi o căsătorie trainică cu actriţa Diana Lupescu, doi copii ajunşi mari şi reuşiţi, un teribil sprijin reciproc între cele două vedete în cariere. Vraişte a fost prin căsătoriile cu actriţe ale lui Florin Piersic. Greu să fii Harap Alb, Haiducul Şaptecai şi Mărgelatu, dar şi soţul în papuci, care mănâncă acasă zacuscă pusă la borcan de cu toamnă alături de nevastă, actriţă şi ea. S-au destrămat căsătoriile cu actriţele Tatiana Iekel şi Ana Szeleş, era tulburat aerul căsătoriei de sutele de aripioare ale vrăbiilor frumuşele ce roiau în jurul fermecătorului Florin. Cu fundaţie de nedărâmat au fost căsătoriile dintre unii actori. De exemplu, Ilinca Tomoroveanu cu Traian Stănescu sau mariajul Ilenei Stana Ionescu cu actorul Andrei Ionescu. S-a rupt căsătoria frumoasei Cezara Dafinescu cu George Motoi. Fără încruntări este căsătoria lui Victor Rebengiuc cu Mariana Mihuţ, actori la Teatrul Bulandra, unde Liviu Ciulei, culmea, i-a distribuit în rolurile de amanţi Coana Joiţica şi prefectul Tipătescu. De netopit iubirea dintre poetul Ştefan Augustin Doinaş şi prima balerină a Operei, Ileana Iliescu, cea care a strălucit în „Lacul lebedelor”, dar nu a putut suporta moartea scriitorului iubit şi s-a sinucis.