Nicușor Dan are, acum, argumentul-forte pentru a demisiona!

Circulă de câteva zile pe diverse canale de presă informația că ajungând- mai bine mai târziu decât niciodată!- la concluzia că este totalmente depășit de sarcinile ce îi revin în calitatea de Primar General am Municipiului București, Nicușor Dan și-a scris demisia.Și nu o dată ci de cinci ori la rând! Dar, să vezi și să nu crezi, un cineva anume, fără doar și poate persoană importantă, îi rupe de fiecare dată foaia și îl ține pe post, legat fedeleș. Fapt despre care dacă aș fi aflat doar din bârfele care circulă în cascadă în social media nici nu ar fi avut rost să mai discutăm. Numai că, despre asta a povestit doamna avocat Laura Vicol, deputat PSD, persoană publică de certă notorietate și probitate, așa că trebuie să privim lucrurile cu toată atenția. Dar,vorba clasicilor în viață,aveți puțintică răbdare, fiindcă abia acum vine surpriza surprizelor!

Aseară, pe canalul Antena 3, în emisiunea ,,Abuz de putere’’, a fost prezentată Fișa colectivă de prezență pe luna august anul curent ,fișă în care domnul Nicușor Dan,edilul șef al Cetății lui Bucur, apare ca prezent la serviciu, zi de zi, ceas de ceas și pas cu pas. Asta deși domnia sa își delegase atribuțiile încă din 2 august,iar mai multe imagini care au apărut în presă l-au surprins alături de familie petrecând momente de cuvenită relaxare la mare și apoi la munte. Fotocopia fișei de pontaj a apărut și pe blogul lui Ion Cristoiu însoțită de un comentariu foarte la obiect. Citez:,,Nicușor Dan s-a pontat la birou, nu la muncă la domiciliu sau în delegație, când era în concediu și l-a văzut toată lumea acolo’’.

Cum putem, așadar, să numim această situație neobișnuită: un paradox, o contradicție în termeni, sau, mai corect, fals în documente și uz de fals? Răspuns pe care îl așteptăm,încă, de la persoane și autorități îndreptățite să vegheze la respectarea legii și la bunul mers al trebilor publice. Motiv pentru care consider demn de menționat că în emisiunea ,,Exces de putere’’, unde a fost prezentată fotocopia documentului cu pricina și, profitând de prezența în platou a Violetei Vijulie, președinta Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, jurnalistul Adrian Ursu i-a solicitat invitatei un punct de vedere. Solicitare la care s-a primit un răspuns care pendula între recunoașterea, cam evazivă, a gravității faptelor și o anumită reținere de a le încadra în categoria celor care încalcă, în mod flagrant, legea.

Dar dacă, din motive pe care domnia sa le știe mai bine decât noi, doamna Violeta Vijulie, președinta ANFP și, totodată, personalitate marcantă a PNL,nu a dorit să se pronunțe în moc clar și categoric, ne-am fi așteptat ca, până acum, să fi făcut treaba asta premierul Florin Cîțu sau ministrul sub al căruia autoritate își desfășoară activitatea instituțiile administrației publice. Deocamdată, nici-un răspuns. Lucru nu chiar de mirare, știută fiind practica politicianistă a băgării capului în nisip, a ignorării voite a subiectelor sensibile și incomode până când,într-o zi sau două, altă bombă de presă le va lua locul.

Bineînțeles, cel mai așteptat răspuns ar fi trebuit să vină direct din partea domnului Nicușor Dan. Răspuns care- tot bineînțeles!- nu a venit. Deși, dacă luăm în considerare marea gravitate a faptelor cei i se impută, prelungita tăcere a edilului șef al Capitalei începe să devină un foarte îngrijorător semnal că,într-adevăr, ceva este putred. Și nu acolo, hăt, în Danemarca…

Iar, pentru că tot am pomenit mai devreme despre cele cinci demisii pe care se spune că Primarul General al Municipiului București le tot înainta și un anumit ,,cineva’’ i le rupea, uite că, de data asta,adică în cazul în care faptele despre care am discutat se vor confirma, domnia sa are cel mai temeinic și cel mai îndreptățit motiv să își scrie demisia și să o înainteze în regim de maximă urgență. Urmând ca dacă, și pe aceasta, acel ,,cineva’’ i-o va rupe, domnul Nicușor Dan să vină în fața presei și a opiniei publice și să spună,cu nume și cu prenume, despre cine a fost vorba în propoziție.

Atunci, cu siguranță, presa și opinia publică îi vor fi alături până la victoria finală. Adică până să își vadă aprobată cererea de demisie!

Șerban CIONOFF