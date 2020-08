Omul-spectacol numit Cârţu

Presa a semnalat un fapt nedrept trecut cu vederea: s-au împlinit 44 de ani - Doamne, aproape jumătate de secol - de când Sorin Cârţu a debutat la Universitatea Craiova. Au trecut şi 30 de ani de la ultima câştigare de către Universitatea Craiova a titlului de campionă, sub bagheta antrenorului Cârţu. Sorin Cârţu e spectaculos şi când povesteşte un fleac din lumea fotbalului, era un hipnotizator de mingi pe gazon, erupea ca un vulcan pe margine stând pe vine şi dirijând echipele pe care le antrena, e dintre puţinii din lumea fotbalului care nu vorbeşte cu limbă de lemn, să-ţi faci mobilă din ea, nu spune platitudini, e colorat, cu analize limpezi, cu trăiri interesante. Orice clasament cu artiştii din teritoriul fotbalului nu-l poate uita pentru primele locuri pe extrema Cârţu. Îi buimăcea pe adversari cu fentele, cu piruetele neaşteptate. Capricios, ca orice talent, a adus frumuseţe în jocul Campioanei unei Mari Iubiri. Iar ca antrenor, zbura sufletul din pieptul lui de temperamental. La nervi, a dat un pumn în acoperişul de plastic al băncii de rezerve de s-au crăpat polimerii. Şi acum, ca preşedinte la Universitatea Craiova, a rămas acelaşi sufletist, dar şi deştept nevoie mare. Întrebat când în acest august a împlinit 44 de ani de la primul meci ca titular la Craiova ce face, Sorinacio a răspuns: „Fac spectacol, ca de obicei, vă miraţi că am debutat la 21 de ani, cam târziu, dar cum să pătrunzi în atacul Craiovei unde erau Oblemenco, Cămătaru, Piţurcă, Ţarălungă, Marcu. Din primul meci am marcat un gol şi am dat o pasă de gol, celelalte 4 goluri înscrise în poarta Progresului purtând semnătura fratelui Ilie Balaci!”. Cârţu a fost alintat Sorinacio de la stilul catenacio, o apărare betonată practicată de italieni. Tot lui Cârţu i se ataşa formularea „a băgat autobuzul în poartă” când se fereca în apărare, ştiind că echipa adversă este mai valoroasă. Sorin Cârţu este cu sângele mereu la punctul de fierbere şi a rămas iubit de oltenii lui. A fost și sufletul petrecerii la nunta fotbalistului Pavel Badea, căruia i-a fost naş la Craiova.