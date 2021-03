Pensia administrată privat, economisire și investiţie pe termen lung

Revin asupra unei teme pe care o consider importantă: să înțelegem rostul unui fond de pensii administrat privat. Cred că știți, avem două tipuri de pensii administrate privat. În primul rând, Pilonul II: este pensia obligatorie administrată privat și provine din partea de contribuție la sistemul de pensii care e redirecționată de la sistemul public către un fond de pensii administrat privat. Cum am mai arătat aici, pentru Pilonul II nu plătește nimeni nimic în plus, contribuția se face direct de către angajator, redistribuind 3,75% din venitul lunar brut, parte a procentului de 10,5% care înseamnă CAS (contribuția pentru asigurări sociale). Altfel spus, fără prea mare bătaie de cap, cele 3,75% din contribuția noastră la pensii ajung automat într-unul din cele 7 fonduri de pensii administrate privat. Spun „fără prea mare bătaie de cap” pentru că, din păcate, aproape toată lumea nu se interesează de soarta acestor bani: datele Autorității de Supraveghere Financiară arată că peste 90% dintre contribuțiile Pilonului II sunt repartizate aleatoriu către fondurile de pensii respective. Oamenii nu se interesează de aceste 3,75 procente din banii lor, nu aleg deliberat un fond de administrare, nu știu că pot opta să se schimbe de la un fond la altul, nu se întreabă despre performanța și randamentul respectivei acumulări de bani personali.

În plus față de Pilonul II avem pensia facultativă, care este destinată multiplicării resurselor financiare disponibile la vârsta pensionării. Oricine are posibilitatea să contribuie la un fond de pensii facultative cu până la 15% din veniturile brute realizate lunar. Pensia administrată privat (Pilonul III) depinde de banii acumulaţi prin contribuţiile participanţilor, dar şi de randamentul obţinut din investiţiile făcute de administratorii fondurilor. Pensia facultativă este deopotrivă o investiţie financiară şi o variantă de economisire pe termen lung.

Din raportul ASF privind evoluția pensiilor private în anul 2020 este de reținut că sistemul a cunoscut o evoluție solidă pe parcursul anului trecut, în ciuda contextului economic nefavorabil generat de pandemia COVID-19. Astfel, la finalul lunii decembrie a anului 2020,activele totale ale sistemului de pensii private au ajuns la un nivel de 7,5% pondere în PIB. La sfârșitul anului trecut, valoarea totală a activelor fondurilor de pensii administrate privat a fost de 75,14 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 21% comparativ cu finele anului 2019. Numărul participanților înregistrați a fost, la sfârșitul anului trecut, de 7,63 milioane de persoane, față de 7,46 milioane de persoane înregistrate la sfârșitul anului 2019.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat a fost 5,38% în decembrie 2020, în timp ce la finele anului 2019 aceasta era de 6,34%. La 31 decembrie 2020, titlurile de stat și acțiunile au rămas principalele instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii administrate privat. Investițiile în titluri de stat au reprezentat 68%, în creștere cu 6,45 puncte procentuale comparativ cu finalul anului 2019. Valoarea totală a activelor nete ale fondurilor de pensii facultative (Pilonul III) a fost de 2,93 miliarde de lei, la finalul anului 2020, în creștere cu aproximativ 17% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În același timp, peste 527.000 de participanți erau înregistrați în cadrul Pilonului III. Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc ridicat a fost 8,35% în decembrie 2020. În luna decembrie 2019, aceasta a fost de 5,82%. Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative, cu grad de risc mediu, a înregistrat un nivel de 7,55% la finalul lunii decembrie 2020, față de 4,77% la sfârșitul anului 2019.