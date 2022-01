 Să nu mimăm că așteptăm vești bune!

Am observat primele reacții după decizia Băncii Naționale de majorare a ratei dobânzii de politică monetară.

Mulți politicieni au aflat ieri, ca o mare surpriză, trecerea dobânzii directoare de la 1,75 la 2 la sută pe an. Comentariile treceau de la mirare la „așa ceva nu se poate!”. Plasându-se în zona naivității, aleșii poporului doreau să transmită prin comentariile lor că se dezic de o măsură care duce la scumpirea banilor. În plus, vezi Doamne, se întreabă ei, ca Safta-n târg, ce i-a apucat pe bacheri să crească iar dobânda în condițiile în care treburile nu merg chiar rău. Mai era puțin să aflăm de la politicienii aflați în vacanță că ar fi trebuit ca euforia prelungitelor sărbători de iarnă, începute la Crăciun și duse până la Sfântul Ion, să mai continue. Tocmai acu și-a găsit și Isărescu să dea cu dobânda-n populație? Pentru că a dat și puțină zăpadă, putea și guvernatorul să mai aștepte. După cum e poporul de vesel, să nu-l supărăm, se va decreta în curând și prăznuirea datinilor după calendarul ortodox de rit vechi, cu încă un rând de vacanțe, alături de lipoveni și ruteni.

Din păcate, balul e pe sfârșit! Anul 2022 nu putea să înceapă prea bine doar pentru că avem un guvern nou. După viteza de schimbare a echipelor în Palatul Victoria, este greu de anticipat când se va produce vreo fisură politică în coaliția sudată cu scuipat la Cotroceni. Când am prevăzut că marea prietenie PNL-USR, anunțată de liderii dreptei că rezistă opt ani, se va rupe la sfârșitul verii 2021, colegii mi-au spus că nici Baba Vanga nu prevestea catastrofa. Iată de ce nu-i bine să ai încredere în politicieni! Când spun ei că va fi bine, trebuie să te aștepți la ceva rău. Mai mare încredere am în cei care știu ce-i cu mersul banilor. Când anunță ei ceva nori, dacă ești normal la cap, pleacă de acasă cu umbrela! Acum, Banca Națională nu dă vești bune. Ritmul de creștere a economiei dă semne de mare oboseală. Pandemia vine cu un val nou care lovește într-o populație puțin vaccinată, care crede în bobi mai mult decât în doctori. Scumpirea energiei a dat căruța economiei cu roatele în sus și a dublat inflația. Când au liberalizat piața energiei, marii gânditori ai guvernului nu au trecut și prin Strada Doamnei să stea la o vorbă cu persoanele mai sceptice față de măsurile fără măsură. Acum dau din colț în colț și nu știu cum să pună frână la contoare! Mai acum câțiva ani, unii promiteau că vor da pensii babane la tot poporul, ca să se simtă și talpa țării ca judecătorii! N-au reușit, au plecat de la guvernare supărați pe guvernator, care le spunea ,,mai cu măsură, fraților!”. Cum se va termina acum noua supărare pe cel care dă vestea proastă că nu ne va fi moale în 2022 ? Parcă văd că se pune de o nouă echipă care să reziste tot opt ani! Cine vor fi primii să voteze încă o schimbare în Palatul Victoria? Cei care se miră acum că din Lipscani suntem sfătuiți să mai dăm o gaură la curea. Asta pentru cine are!