Patriarhul Daniel: Biserica ne îndeamnă să privim cu încredere şi cu responsabilitate fiecare clipă a vieţii

Cuvântul Patriarhului a fost citit de Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştiului, Timotei Prahoveanul, la slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos de binecuvântare a Noului An 2025, de la Catedrala Patriarhală.



"Aşadar, timpul pe care îl avem la dispoziţie poate fi timpul rodirii sau poate fi timpul risipirii darurilor primite prin naşterea după trup: sănătate, inteligenţă, frumuseţe, forţă fizică, sau darurile primite de la Botez ca daruri ale Duhului Sfânt, le putem înmulţi sau le putem risipi. Totul depinde dacă sfinţim timpul prin credinţă, pocăinţă şi fapte bune sau risipim timpul vieţii noastre prin lipsa de iubire faţă de Dumnezeu şi de semeni", se arată în cuvântul Patriarhului.



Întâistătătorul BOR a îndemnat "să cerem lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt să ne ajute să simţim bucuria sfinţirii timpului şi să simţim bucuria rodirii în timp".



"De aceea, Biserica ne îndeamnă să privim cu încredere şi speranţă, dar şi cu responsabilitate şi gravitate, fiecare clipă a vieţii prezente, preţuind-o ca pe o şansă divină a răscumpărării timpului pierdut când n-am săvârşit nicio faptă bună sau ca timp al ridicării din păcat prin pocăinţă, dar mai ales ca timp de rodire şi înmulţire a darurilor primite de la Dumnezeu. Astfel, Iisus este liniştea noastră la judecata Sa cu fiecare dintre noi", a subliniat înaltul ierarh ortodox.



Preafericitul Părinte Patriarh a reamintit că anul 2025 este Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române.



"Anul 2024, pe care l-am încheiat, a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al pastoraţiei şi îngrijirii bolnavilor şi Anul comemorativ al tuturor Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi şi ne-am străduit să sfinţim clipele timpului nostru prin intensificarea îngrijirii celor aflaţi în suferinţă sufletească şi trupească. Anul acesta, 2025, a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române şi Anul comemorativ al duhovnicilor şi mărturisitorilor ortodocşi români din secolul al XX-lea. Această aniversare nu este doar o celebrare a trecutului, ci şi o chemare la recunoştinţă faţă de înaintaşii noştri şi reflecţie asupra rolului Bisericii noastre în viaţa poporului român", a spus Patriarhul.



PF Daniel a îndemnat la rugăciune pentru pacea între popoare.



"Să pomenim în rugăciunile noastre şi pe toţi românii din afara României, ca să păstrăm, cu multă iubire frăţească, unitatea de credinţă şi de neam! Să cultivăm pacea inimii noastre primită de la Hristos, prin rugăciune şi fapte bune, şi să ne rugăm pentru pacea între popoare! Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Împăratul veacurilor, să binecuvânteze anul în care am intrat, să ne dăruiască credinţă statornică şi timp de pocăinţă, vieţuire sfântă, cu fapte bune, precum şi îmbelşugarea roadelor pământului, spre slava Preasfintei Treimi şi a noastră mântuire! La mulţi şi binecuvântaţi ani!", a transmis Patriarhul Daniel.



***



În noaptea dintre ani, în toate lăcaşurile de rugăciune ale Bisericii Ortodoxe Române se săvârşeşte o slujbă de mulţumire şi de binecuvântare a începutului noului an calendaristic.



Potrivit Patriarhiei Române, rânduiala stabilită de Sfântul Sinod în anul 2011 prevede citirea Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, întrucât în ziua de 1 ianuarie ne amintim de momentul când Fiul lui Dumnezeu, întrupat, a primit numele de Iisus. Iisus înseamnă în limba ebraică "Dumnezeu mântuieşte" şi în acatist este pronunţat de aproximativ 200 de ori.



Slujba care se săvârşeşte în noaptea trecerii dintre ani mai cuprinde rugăciunea Sfântului Efrem Sirul către Mântuitor, o rugăciune de mulţumire şi două rugăciuni de intrare în noul an - una din tradiţia liturgică română şi slavă (cea care va fi citită şi la slujba de Te Deum oficiată după Sf. Liturghie în prima zi din an) şi alta din tradiţia greacă.



La 1 ianuarie se sărbătoreşte Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului şi Sfântul Vasile cel Mare. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie, 20 şi 27 martie, 3, 10, 17, 28 şi 30 aprilie, 25 decembrie.

AGERPRES