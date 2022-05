Sevrajul Europei la petrolul rusesc,tratat cu păturica lui Putin

La Bruxelles era programat ca acest „STOP PETROLULUI RUSESC!” să fie anunțat în 9 mai, ca să umbrească festivitățile din Piața Roșie. Pentru a fi adoptate sancțiunile este necesară unanimitatea celor 27 din UE, dar un previzibil veto al Ungariei ar bloca embargoul de țiței rusesc. Ursula von der Leyen îi face acum curte lui Viktor Orban să se alinieze la măsura considerată drastică și cu efect greu de suportat de Rusia, care obține o treime din veniturile de export din țiței. La reuniunea G7 de la Berlin, duminică, liderii țărilor care produc 45% din PIB-ul mondial au hotărât să renunțe la petrolul rusesc. SUA și Canada nu au probleme cu asigurarea de hidrocarburi, dar situația este complicată pentru Germania, Franța, Italia, fără resurse de țiței. În UE, Cehia și Slovacia cer garanții pentru a accepta renunțarea la importul de țiței din Rusia și o prelungire la un an ca embargoul să fie aplicat efectiv. Ungaria a anunțat că nu poate să-și distrugă economia, care este dependentă de petrolul care vine din Rusia prin oleoductul Drujba. Bulgaria stă în așteptare pentru a vedea cum se rezolvă solicitările de amânare cerute de țările din Europa Centrală. Polonia și balticii, cu linia cea mai dură față de Rusia, cred că amânările slăbesc eficiența sancțiunilor. Doar România și Danemarca au producții proprii care să le asigure o funcționare pe avarie a economiei.

Așadar, este greu de adunat o unanimitate care să aprecieze fără rezerve această extindere a sancțiunilor. Chiar dacă se va „decreta” la Bruxelles, cu vot în Consiliul European, renunțarea la petrolul rusesc, nu sunt clare nici perioada de clemență în care se poate continua importul, nici măsurile de compensare pentru economiile cele mai vulnerabile.

Cu o inflație care nu mai este doar un puseu, ci o boală de durată, cu o criză de energie care se dezvoltase puternic chiar înainte de izbucnirea conflictului din Ucraina, UE se află în situația de a renunța, după gaz, la un produs vital pentru economie. Apelul la asumarea de sacrificii pentru a fi solidari cu Ucraina se află în fața trecerii de la vorbe la fapte. După pandemie, europenii intră într-o fază nouă de restricții. Reducerea motoarelor economiei prin dezorganizarea fluxurilor de asigurare a energiei și carburanților pe continent se profilează ca generatoare de dificultăți în cascadă, cu reduceri de producție și consecințe sociale imprevizibile. Sunt multe analize care proiectează trecerea de la abundență la penurie, cu măsuri de cartelare proprii perioadelor de război.

Pentru a compensa închiderea robinetului de gaz rusesc, Statele Unite au promis creșterea exporturilor de gaz natural lichefiat, care ar acoperi circa o treime din deficitul de balanță al UE la gaze. Apar nu doar costuri mai mari de operare cu GNL, ca urmare a investițiilor în porturile de preluare pentru noile capacități sporite, ci perioada de racordardare de circa 5 ani a unui port terminal. Pentru țiței nu este anunțat la Washington un plan similar, care să aibă același nivel de suport pentru UE.

Pentru a compensa stoparea aprovizionării cu petrol din Rusia, speranțele sunt legate de OPEC. Dar organizația nu este dispusă, cel puțin momentan, să intre în jocul de interese geostrategice și a decis să nu mărească producția. Producătorii și exportatorii de petrol spun că ei nu funcționează ca o bancă centrală care poate trece peste noapte la tipărirea de bancnote. Prețul de peste 100 de dolari/baril la care au ajuns cotațiile este mană cerească pentru petroliști. În plus, din 2016 funcționează între OPEC și Rusia o alianță care are ca scop blocarea creșterii cotei de piață a SUA, care scot la export tot mai mult petrol de șist. Ca răspuns, Administrația Biden este pe cale să aplice un amendament la legea antitrust, ca să poată sancționa cartelul petrolului. NOPEC - No Oil Producting and Exporting Cartel - poate deschide un conflict cu OPEC, ceea ce ar agrava și mai mult piața globală.

Embargoul UE la petrolul rusesc lovește evident economia Federației Ruse, care depinde de exportul de materii prime energetice. Schimbarea fluxurilor comerciale, de la Occident spre China și India, nu se poate face ușor. Spre Asia funcționează doar două oleoducte, care trec prin Kazahstan și Siberia Orientală, care nu au capacitatea să compenseze nivelul cererii UE. Dar problemele rușilor sunt pe termen mediu și lung, în schimb criza de petrol poate destabiliza imediat consumatorii. Sunt planuri de asigurare a petrolului din alte piețe, dar perspectiva următoarei ierni, cu țiței și produse rafinate pe sponci, expune un tablou cu… țurțuri.

Sevrajul Europei la petrolul rusesc se poate trata eficient cu păturica lansată de Putin ca model de protecție la frig. Involuntar, liderul de la Kremlin a oferit la Parada militară din Piața Roșie, desfășurată la 6 grade, o soluție pentru a trece peste embargoul lansat în prag de vară, cu entuziasm, la Bruxelles.