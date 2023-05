Cum s-au chinezărit Oscarurile și Nobelurile. Se compară un Oscar/Nobel din epoca pre-QE cu unul din prezent?

Marfa e mai proastă, dar costă la fel… sau chiar mai mult! Oare cum se numește chestia asta când primești ceva de calitatea mai slabă la același preț. Inflație? Da, văzută ca lipsă de performanţă! Sunt state şi zone din Occident care şi-au permis să recurgă la relaxare cantitativă (quantitative easing - QE) când au observat că sunt supraacoperite cu productivitate, iar acest lucru se simte inclusiv în cinematografie...

De aceea un Oscar sau un Nobel din vremurile politically correct e greu să se compare cu cele „de pe vremuri”. Doar că poartă aceeași denumire!

Haideţi să luăm nişte exemple la întâmplare, nu neapărat recente, fiindcă dacă am face-o, ar fi o veritabilă tragedie. Crash (2005) sau Chicago (2002) au câștigat un Oscar la fel ca The English Patient (1996), The Silence of the Lambs (1991), Rain Man (1988), One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975).

Cu alte cuvinte, „politically correct”-ul Crash are tot un Oscar, precum Zbor deasupra unui cuib de cuci, cu Jack Nicholson - probabil cel mai mare actor al tuturor timpurilor. Sunt puse pe picior de egalitate! Când criticii comentează nu fac deosebirea, ci spun că filmul e câștigătorul Oscarului.

Ca să fie limpede ce vremuri trăim. Trupele de succes sunt tot acelea de acum două-trei decenii, în care cântă rockeri ajunși la vârsta pensionării, filmele „noi” nu-s decât remake-uri ale celor de atunci.

În schimb, se umblă intens la nivelul de educaţie, mereu mai jos, și se mărește „doza” de marketing ca nu cumva oamenii să conştientizeze în ce hal a ajuns societatea!

Martin Scorsese are un singur Oscar din nouă nominalizări, unul primit la 30 de ani după Taxi Driver și la 26 după Raging Bull, ca să nu se spună că nu i s-a dat. Dacă ar fi făcut ceva cu mesaj ecologist poate c-ar fi luat două. Lupul de pe Wall Street, care-i pune la zid pe bogătaşii care sug sângele poporului şi rezonează cu Ocuppy Wall Street n-a fost suficient.

Taurul Furios şi Cetăţeanul Kane, poate cele mai bune filme făcute vreodată, nu au convins Academia. Nici Pulp Fiction sau La vita è bella. În schimb a câştigat Rocky împotriva Taxi Driver. La categoria 0 (zero) Oscaruri îi găsim pe Peter O’Toole din 8 nominalizări şi pe Richard Burton din 6. Actori, care, desigur, că au jucat în filme pre-QE.