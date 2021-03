Statuia Libertăţii e cu ochii pe o gravidă româncă

O timişoreancă frumoasă şi deşteaptă, Iasmina Milutinovici, i-a cucerit decisiv inima milionarului american Bradford Aaron Hill, care este şi administratorul Statuii Libertăţii, simbolul ţării ce conduce planeta. Administratorul Statuii Libertăţii, bogătaşul Bradford Aaron Hill, a primit recent o veste de mare bucurie de la nevasta lui, românca Iasmina Hill, care îi va aduce pe lume al doilea copil. Statuia Libertăţii stă cu ochii pe românca graviduţă, care şi-a păstrat farmecul şi vioiciunea, chiar dacă se află într-o lună înaintată a sarcinii. Strălucitoarea tânără din Timişoara Iasmina Milutinovici a făcut practică la una din firmele milionarului american, iar inima acestuia şi-a mărit tic-tac-ul de dragoste pentru românca noastră și a cerut-o de soţie. Bradford Aaron Hill a mai primit cadou de la timişoreancă un băieţel, care acum are 2 ani şi e nerăbdător să mai aibă un frate. Iasmina este cu 30 de ani mai tânără decât soţul milionar, dar cei doi se iubesc şi nu simt că la capitolul etate îi despart trei decenii. Ce se mai întâmplă cu românii noştri prin America?

Valoroasa noastră cântăreaţă Elena Cârstea, căsătorită acum 14 ani cu un american, se simte bine după complicata operaţie pe creier de acum o vreme, când i s-a extirpat un anevrism. Elena Cârstea acum se confruntă cu o serie de implanturi dentare. Elena este agent imobiliar şi îi este dor tare de scenă, de România, de concerte. Dar viaţa ei a intrat pe alte coordonate. Cele două fete ale ei sunt în structurile militare ale armatei americane, sunt înrolate în Garda Naţională şi o iubesc frumos pe mama lor, care le-a adoptat de la orfelinat. În emisiunea mea de la Antena am făcut acum peste 20 de ani un interviu cu cântăreaţa Elena Cârstea, la ea acasă, și ţinea pe genunchi fetiţa care era scâncită fiindcă îi ieşeau dinţişori. „M-am dus la orfelinat şi am rugat-o pe directoare să-mi dea la înfiat cea mai slăbuţă, palidă fetiţă. Aşa am procedat şi cu a doua copilă adoptată de mine tot de la orfelinat şi, uite, acum sunt în armata americană, de la o casă de copii”!