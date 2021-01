Vârsta adevărată este anotimpul din piept

Susţin fără clătinare că adevărata vârstă a omului este anotimpul din piept, nu cartilajul din genunchi sau durerea de şale. Am cunoscut personalităţi entuziasmante ale Ţării, doldora de visări, de ambiţii, de fierbere a creativităţii încât când le vedeai vârsta contabilizată în registrul primăriilor, cu prefix 8 sau 9 la numărul zecilor de ani credeai cu îndreptăţire că funcţionarul de la biroul de naşteri a greşit cifra. Am avut bucuria să scriu un interviu cu o cuceritoare „tânără”, deşi avea 87 de ani, cu marea actriţă Silvia Dumitrescu Timică. Era toată o spumă de şampanie, o năvală a vorbelor, amintirilor, considerentelor despre tot ce se întâmplă la zi în România. Îl simpatiza pe preşedintele Ion Iliescu, mare amator de teatru, o vizitase acasă, îl antipatiza pe liberalul Câmpeanu. Silvia Dumitrescu Timică a jucat până la 86 de ani, într-o piesă de mare succes la „Notara”, în piesa „Micul infern”. Se afla tot timpul pe scenă, era femeia autoritară care dicta totul şi la 50 de ani, şi la 70 de ani, chiar şi la peste 80 de ani, tot „coloneleasa” dictatoare era chiar dacă se afla în scaunul cu rotile. „Ştiu replicile şi azi la virgulă, chiar dacă un picior mi-a făcut figuri şi n-am mai urcat pe scenă”! Povestea cu farmec cum a ales-o din cor marele actor Gheorghe Timică, a luat-o şi de soţie: „La Operetă, mi-a spus să fac un pas în faţă, să ridic puţin fusta. Am murit de ruşine, fusta era până la ghete”! A încheiat interviul aşa: „I-am gătit lui Timică, mare gurmand, toate soiurile de mâncăruri, îi plăcea iepurele la tavă, aşa că atunci când mă voi urca la cer, moşul ăla de la poartă, Sfântul Petru îmi va spune: «tu eşti aia cu iepurele la tavă, treci la cantina Raiului!»”. Într-un interviu bijuterie la Antena 3, Rodica Popescu Bitănescu a încântat prin tinerețea spiritului, prospeţimea creativităţii, scrie piese de succes şi joacă şi la peste 80 de ani.