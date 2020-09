Voce mare, gură mare, inimă mare

Elena Cârstea era preţuită de public, o voce curată precum cristalul, o voce cu zbor înalt, a cucerit ropote de aplauze. Dar avea şi gură mare, buruienoasă când apăra statutul femeii, se războia fără timidităţi cu bărbaţii când aceştia se credeau dictatori în familie, proprietari ai femeilor sclave, mitocani adesea cu femeia. Destinul ei avea prea dese urcuşuri şi coborâşuri. Am filmat un interviu de o oră cu Elena Cârstea pentru emisiunea mea de la Antenă, dialog cu personalităţi de seamă ale României. Era prin 1998. A ţinut-o tot timpul interviului, pe genunchi, pe prima ei fetiţă, o bucăţică de om care plângea că-i ieşeau nişte dinţişori. Elena a acoperit-o cu pupături şi dezmierdări. „Am adoptat-o de la un orfelinat, i-am cerut directoarei să-mi dea cea mai palidă, slăbuţă, necăjită fetiţă!”. N-a trecut decât un an şi Elena Cârstea a înfiat şi a doua fetiţă, tot o năpăstuită de soartă. Ce inimă uriaşă poate să aibă revoluţionara, cântăreaţa devotată Elena Cârstea! Pe cât de îmbrăţişată de succes, pe atât de ghinionistă a fost fermecătoarea artistă în dragoste. Şi-a găsit până la urmă iubirea, la două continente şi un ocean distanţă, în Statele Unite ale Americii, s-a mutat acolo cu fetele ei înfiate şi noua familie cu soţul american n-a avut şi nu are fisuri. Dar surprize neplăcute i-a rezervat sănătatea. I s-a descoperit Elenei un anevrism cerebral, un vas cu pereţi şubrezi care au permis o dilatare în pericol să se spargă cu hemoragie în creier. Operaţia a fost complicată, lungă, dar Elena Cârstea a avut curaj şi pentru că ştia că cele două fete înfiate o păzesc ca nişte câini credincioşi la uşa salonului de spital. Elena Cârstea a primit decontul meritat pentru generozitatea şi bunătatea sufletului ei. Acum, cele două tinere au decis să îmbrăţişeze cariere militare, fac parte din Garda Naţională în America, din armata SUA şi o vizitează des pe mama lor cea iubitoare, pe mama care le-a înfiat. Şi marele fotbalist, rafinatul intelectual Cornel Dinu a înfiat un băiat. I-a dat tot ce i-a dorit inima, i-a asigurat o instrucţie şi o cultură generală remarcabile, profesor de pictură. Corneluş l-a răsplătit cu dragoste, atât el, cât şi soţia lui au păzit salonul de spital unde Cornel Dinu a fost internat după operaţia pe cord deshis.