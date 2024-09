4 zodii care se mențin tinere și optimiste până la bătrânețe

Pe de altă parte, majoritatea oamenilor nu vor trăi până la 80 de ani, așa că cei mai mulți dintre noi începem să intrăm în panică cândobservăm primul rid sau părul grizonat. Îmbătrânirea este un proces crud de moarte lentă sau, așa cum a numit-o un scriitor, „moarte în rate”.

Cartea din 1947 Knock on Any Door a dat naștere sloganului „Trăiește repede, mori tânăr și lasă un cadavru arătos”. Din păcate, cei mai mulți dintre noi au persoane dragi și persoane aflate în întreținere care ar suferi dacă am decide să părăsim acest lume doar de dragul vanității, motiv pentru care, în cele mai multe cazuri, planul de rezervă este să îmbătrânim.. cu grație. În plus, dacă suntem sinceri, vom recunoaște că doar psihopaților nu le este frică de moarte, așa că ne agățăm de viață pentru că pare mai bună decât alternativa.

Mai mulți factori se combină pentru a asigura longevitatea și vitalitatea unei peersoane: genele, atitudinea, obiceiurile alimentare și exercițiile fizice. Dar un factor adesea trecut cu vederea este semnul zodiacal.

Următoarele 4 semne tind să se nască cu trăsături de personalitate care le permit să se simtă pline de energie și optimism până în anii lor de amurg:

1. Leu

Soarele, o sferă colosală de flăcări arzătoare, este centrul sistemului nostru solari. Prezența sa radiantă dă viața planetei noastre, făcând posibilă existența. Leul, un semn de foc pasional, se găsește și el sub domnia divină a Soarelui. Leii emană vitalitate, energie lor este palpabilă în fiecare interacțiune. Vibranți și extrovertiți, Leii au o poftă nemărginită pentru plăcerile vieții. Rareori cedează melancoliei sau izolarii, ei rezistând cu înverșunare prin provocărle vieții. Ei sfidează soarta, refuzând să se dea bătuți fără o luptă aprigă.

2. Berbec

Berbecul au o aură energică vibrantă, impregnând tot ce îi înconjoară cu o poftă molipsitoare de viață. Cu Marte ca planetă dominană, Berbecii nu sunt niciodată pasivi și întotdeauna sunt gata de acțiune – sau chiar de luptă, dacă este necesar. Sunt pasionați, hotărâți și competitivi. Veșnic tineri la suflet, ei îmbrățișează anii care trec cu o vigoare care sfidează timpul, aproape ca și cum sângele care le curge prin vene ar fi un izvor perpetuu al tinereții. Atitudinea lor că nu vor muri niciodată este motivul pentru care sunt simbolizați mai degrabă de Berbec decât de Miel.

3. Gemeni

Spre deosebire de alte semne care devin fixate în căile lor și blocate în trecut pe măsură ce îmbătrânesc, conducătorul Gemenilor, Mercur, îi ajută să rămână ageri și curioși din punct de vedere mental. Acest lucru se poate traduce în vitalitate. Spiritul lor și adaptabilitatea îi ajută să rămână activi. Indiferent de câte bile urâte le-ar arunca viața, Gemenii reușesc să se echilibreze.La fel ca celebrul citat din Nietzsche, ceea ce nu-i ucide pe Gemeni îi face mai puternici.

4. Capricorn

Capricornii par să aibă o abilitate miraculoasă de a sfida timpul, aproape ca și cum ar îmbătrâni invers. Temperamentul lor disciplinat și durabil îi protejează de ravagiile timpului ca un câmp de forță al tinereții eterne. Influența lui Saturn, planeta lor conducătoare, îi ajută să devină mai puternici și mai rezistenți odată cu vârsta, obiceiurile lor structurate acționând ca o bază solidă. Capricornul este ultimul semn la care te-ai aștepta să renunție și să plece, potrivit collective.world.