5 zodii au o săptămână excelentă în dragoste între 2 și 8 februarie 2026 

Într-un an marcat de schimbări majore, un moment astrologic extrem de important are loc pe 3 februarie, când Uranus își reia mersul direct în Taur. Acest tranzit deschide un puternic portal de manifestare și marchează începutul unei perioade în care lucrurile încep, în sfârșit, să se așeze.

Este o săptămână în care emoțiile nu trebuie ignorate sau judecate, ci ascultate. Ele sunt busola ta interioară și te pot conduce exact către relația și viața pe care ți le dorești. Acceptă tot ce simți – chiar și confuzia – pentru că fiecare emoție are un rol clar în evoluția ta.

Scorpion: Claritate, stabilitate și relații care devin mai ușoare

Pentru Scorpioni, sensul lucrurilor începe să se limpezească. Pe marți, 3 februarie, Uranus își reia mersul direct în Taur, activând zona relațiilor și aducând înțelegere, maturizare și creștere în cuplu.

Deși procesul de evoluție poate fi uneori haotic, rezultatul este unul solid și frumos. Lucrurile nu mai vin ca un șoc, ci ca o confirmare a muncii depuse împreună cu partenerul. Dacă ești singur sau obosit de căutarea iubirii, această perioadă aduce răspunsuri clare și conexiuni de durată.

Intervalul 3 februarie – 25 aprilie este esențial: fii atent la oamenii care intră în viața ta și la modul în care ți s-a schimbat viziunea despre iubire.

Pești: Un nou început în dragoste, dar o decizie importantă

Pentru Pești, totul depinde de ceea ce simți cu adevărat. Pe miercuri, 4 februarie, Luna în Fecioară se aliniază cu Jupiter retrograd în Rac, readucând în discuție un vis vechi sau o problemă nerezolvată din trecut.

Este o energie excelentă pentru a revitaliza o relație sau pentru a transforma o situație stagnantă într-un nou capitol mult mai armonios. Cheia este să-ți asculți inima, nu doar rațiunea.

S-ar putea să fii pus în fața unei alegeri importante sau să reapară o persoană din trecut. Asigură-te că vezi schimbări reale de comportament, nu doar promisiuni sau speranțe.

Fecioară: Comunicarea vindecă relațiile

Pentru tine, Fecioară, cum spui lucrurile este la fel de important ca ce spui. Pe vineri, 6 februarie, Mercur intră în Pești, semnul tău opus, activând profund zona relațiilor.

Această poziție te ajută să-ți exprimi emoțiile cu mai multă vulnerabilitate și empatie. Comunicarea devine tema centrală a următoarelor luni, mai ales în contextul unui Mercur retrograd care va influența perioada până în aprilie.

Începând din această săptămână, relațiile tale se pot simplifica vizibil: rezolvi conflicte vechi, faci planuri de viitor și construiești o conexiune mai profundă. Ai grijă doar să spui exact ceea ce simți, nu ceea ce crezi că „ar trebui” spus.

Berbec: Echilibru, romantism și o surpriză sentimentală

Berbecii sunt susținuți să trăiască o viață împlinită, atât în cuplu, cât și în afara lui. Pe sâmbătă, 7 februarie, Luna în Balanță face un aspect armonios cu Venus în Vărsător, aducând echilibru emoțional și satisfacție afectivă.

Dacă ești într-o relație, este momentul perfect pentru activități în doi, experiențe noi și timp de calitate. O relație sănătoasă nu te limitează, ci îți îmbogățește viața.

Pentru Berbecii singuri, această energie poate scoate la iveală o iubire neașteptată. O prietenie se poate transforma în ceva mai mult sau cineva îți poate mărturisi sentimente ascunse. Chiar dacă nu este „genul tău”, conexiunea are baze solide.

Rac: Curajul de a ieși din zona de confort aduce iubirea

Racii sunt încurajați să încerce ceva nou. Nodul Nord se pregătește să părăsească Peștii, dar înainte de acest pas, îți oferă șansa de a-ți face relația mult mai ușoară și mai stabilă.

Pe duminică, 8 februarie, Nodul Nord se aliniază cu Luna în Scorpion, deschizând uși către romantism, angajament și aventură. Este un moment ideal pentru discuții despre viitor și pentru asumarea unor pași importanți în cuplu.

Dacă ești singur, cauți acum o relație cu sens, nu ceva superficial. Dragostea poate apărea prin călătorii, experiențe noi sau situații aparent neromantice. Fii deschis – iubirea poate veni din cea mai neașteptată direcție.